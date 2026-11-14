Не Мальдіви: яке місце вважають найпопулярнішим для медового місяця

Мальдіви та Балі традиційно асоціюються з романтичними подорожами після весілля. Однак дедалі більше молодят звертають увагу на європейські напрямки, які поєднують мальовничу природу, культурні пам'ятки та можливості для відпочинку біля моря. Найпопулярнішою країною для медового місяця у 2027 році назвали Грецію.

Про це повідомляє 20minutos із посиланням на дослідження компанії Virtuoso Luxe. Греція очолила рейтинг найпопулярніших напрямків для весільних подорожей, випередивши навіть традиційні екзотичні курорти.

Чому молодята обирають Грецію

Афіни. Джерело: unsplash.com/@lnlnln

Однією з головних переваг Греції є різноманітність варіантів відпочинку. Тут можна поєднати романтичні вечори на узбережжі, знайомство з античною історією, прогулянки старовинними містами та відвідування мальовничих островів.

Особливою популярністю серед закоханих користуються Санторіні, Міконос і Крит. Санторіні приваблює білосніжними будинками, краєвидами на Егейське море та знаменитими заходами сонця. Міконос відомий атмосферними вуличками й насиченим курортним життям, а Крит пропонує поєднання пляжного відпочинку, історичних пам'яток і природних красот.

Яніна. Джерело: Unsplash

Водночас мандрівники дедалі частіше відкривають для себе менш популярні острови. Серед них – Скопелос, який славиться зеленими пагорбами, затишними бухтами та традиційною грецькою архітектурою.

Не менш привабливою є материкова частина країни. Зокрема, в Афінах можна відвідати Акрополь, античні храми та музеї, а також скуштувати страви місцевої кухні.

Ще одна перевага Греції для європейських туристів – відносно невелика відстань. На відміну від Мальдівів чи Балі, подорож сюди не потребує настільки тривалого перельоту.

Які країни також потрапили до рейтингу

Характерні для Кіклад білі б... Джерело: Ian Staples Розгорнути

За результатами дослідження Virtuoso Luxe, друге місце серед найпопулярніших напрямків для медового місяця у 2027 році посів Балі, а третє – Мальдіви.

Повна десятка має такий порядок:

Греція Балі, Індонезія Мальдіви Італія Французька Полінезія Японія Фіджі Франція Таїланд Південно-Африканська Республіка

Таким чином, до переліку увійшли як віддалені тропічні острови, так і європейські країни з багатою культурною спадщиною. А лідерство Греції свідчить про високий інтерес до подорожей, у яких пляжний відпочинок можна поєднати з екскурсіями та знайомством із місцевими традиціями.

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