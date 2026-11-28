Не лише Відень: 15 міст Європи, що перетворюються на різдвяну казку

Різдво – це саме той сезон, коли нам хочеться поринути у казку. Безжурно обирати сувеніри, пити гарячий шоколад чи глінтвейн і кататись на ковзанах. А в ідеалі – поєднати цей досвід із захопливою подорожжю.

Куди вирушити в Європі, щоб насолодитись різдвяним ярмарком, розповіло видання Lonely Planet. Саме тут у прийдешньому сезоні буде найкрасивіше і пануватиме справжня магія. Принаймні, на думку редакторів цього відомого путівника.

Віденський різдвяний ярмарок. Джерело: Jon Hicks

Відень, Австрія

Найкраще місце для казкової атмосфери

Коли їхати: з 6 листопада 2026 року до 6 січня 2027 року

Палаци, кінні екіпажі та різдвяні вогні роблять Відень схожим на казку, особливо під час Адвенту, коли святкові ярмарки трапляються чи не на кожному кроці. Найбільше вражає ярмарок біля палацу Шенбрунн: тут встановлюють розкішну ялинку, виступають хори й духові оркестри, працює карусель, а в численних дерев’яних будиночках продають дерев’яні іграшки, свічки з бджолиного воску, сир і солодощі.

Дрезден, Німеччина

Найкраще місце для різдвяних пряників і штолена

Коли їхати: з 27 листопада до 24 грудня 2026 року

Дрезденський ярмарок Штріцельмаркт працює ще з 1434 року і зараз приваблює майже три мільйони відвідувачів за сезон. На площі Альтмаркт можна побачити найбільшу у світі різдвяну інсталяцію з фігурами в людський зріст, а серед святкових смаколиків – знаменитий дрезденський штолен, пряники та традиційні ласощі.

Таллінн, Естонія

Найкраще місце для різдвяної ялинки

Коли їхати: з 20 листопада 2026 року до 6 січня 2027 року

На Різдво в Таллінні майже гарантовано можна побачити сніг, а святкові заходи відбуваються в усьому старому місті, що входить до списку ЮНЕСКО. На Ратушній площі височіє велика ялинка, навколо якої розташовані дерев’яні будиночки з естонськими виробами ручної роботи. Зігрітися після прогулянки можна в затишних кав’ярнях або скуштувавши місцеві страви – квашену капусту і кров’яну ковбасу.

Різдвяний ярмарок у Гельсінкі. Джерело: Subodh Agnihotri

Гельсінкі, Фінляндія

Найкраще місце для місцевих смаколиків і глінтвейну

Коли їхати: з 27 листопада до 22 грудня 2026 року

Морозний вітер із Балтійського моря та ймовірність снігу створюють у Гельсінкі справжню різдвяну атмосферу. Головний ярмарок розташований на Сенатській площі біля білосніжного собору, де продають традиційні вироби, прикраси та фінський глінтвейн гльоґі. Початок святкувань місто відзначає запалюванням вогнів на вулиці Александерінкату, святковою ходою, танцями та появою Санта-Клауса, який приїжджає з Лапландії.

Кольмар, Франція

Найкраще місце для знайомства з фахверковими будинками

Коли їхати: з 23 листопада до 29 грудня 2026 року

В ельзаському Кольмарі різдвяний настрій особливо відчутний завдяки старовинним фахверковим будинкам і шести святковим ярмаркам. У районі Малої Венеції облаштовують дитячий ярмарок із каруселлю та різдвяними розвагами, а на інших локаціях можна придбати антикваріат, витвори мистецтва і вироби ремісників. Серед місцевих смаколиків – пряники, печиво з анісом і фруктовий кекс із вишневим лікером.

Брюссель, Бельгія

Найкраще місце для катання на ковзанах і керлінгу

Коли їхати: з 27 листопада 2026 року до 3 січня 2027 року

На Різдво Брюссель перетворюється на казкове місто з яскраво освітленими площами та старовинними будинками. У межах фестивалю Winter Wonders на площі Гран-Плас встановлюють велику ялинку і проводять світлові шоу, а на площі Де Брукер облаштовують ковзанку, майданчик для керлінгу та карусель. Ярмарок із приблизно 200 ятками простягається від площі Святої Катерини: тут продають подарунки, бельгійський шоколад і пиво, а також готують вафлі.

Святкування Різдва у Тромсе. Джерело: fotoember

Тромсе, Норвегія

Найкраще місце для спостереження за північним сяйвом

Коли їхати: з 6 листопада до 20 грудня 2026 року

Хоча святкування в Осло масштабніші, за справжньою зимовою казкою варто вирушити до Тромсе – міста за 400 км на північ від Полярного кола. Засніжені вулиці прикрашають вогнями, а на ярмарку продають вовняні шапки, вироби ручної роботи та глінтвейн. Звідси можна вирушити на прогулянку на собачих упряжках або санях із оленями, а також піднятися канатною дорогою Ф'єльгайзен, щоб помилуватися містом і, можливо, північним сяйвом.

Зальцбург, Австрія

Найкраще місце, щоб почути церковні дзвони

Коли їхати: з 19 листопада 2026 року до 3 січня 2027 року

Один із найчарівніших різдвяних ярмарків Австрії Hellbrunn Advent Magic проводять біля палацу Гельбрунн у Зальцбурзі. Тут можна придбати вироби ремісників, покататися на різдвяному потязі, послухати хори і побачити, як 24 вікна барокового палацу перетворюються на величезний адвент-календар. Святкову атмосферу доповнюють паради, духові оркестри, альпійські роги та сотні ялинок із мерехтливими вогниками.

Ерфурт, Німеччина

Найкраще місце для прогулянок старим містом

Коли їхати: з 24 листопада до 22 грудня 2026 року

Середньовічний Ерфурт у центрі Німеччини особливо гарний на Різдво. Головний ярмарок розташований на площі Домплац на тлі величного готичного собору та церкви Святого Северія. На гостей чекають велика ялинка, колесо огляду, карусель, різдвяна піраміда й казкові декорації, а на численних ятках продають кераміку, дерев’яні вироби та традиційні тканини. Серед місцевих страв варто скуштувати тюринзькі ковбаски та ерфуртський різдвяний хліб.

Різдвяний ярмарок у Будапешті. Джерело: Alexander Spatari

Будапешт, Угорщина

Найкраще місце для 3D-світлових проєкцій

Коли їхати: з 13 листопада 2026 року до 1 січня 2027 року

У різдвяний період Будапешт сяє тисячами золотих вогнів, а на площі Верешмарті облаштовують один із найвідоміших ярмарків міста. Тут можна відвідати концерти, майстер-класи з видування скла, різьблення по дереву та виготовлення свічок, а також придбати угорську кераміку, вишивку й пряники. Зігрітися пропонують гуляшем, який подають у хлібині. Також варто побачити запалювання свічок на великому різдвяному вінку біля базиліки Святого Іштвана – церемонію проводять щонеділі під час Адвенту о 16:00.

Нюрнберг, Німеччина

Найкраще місце для знайомства з історією та традиціями

Коли їхати: з 27 листопада до 24 грудня 2026 року

Нюрнберзький різдвяний ярмарок – один із найвідоміших у Німеччині. Щороку сюди приїжджають близько двох мільйонів людей, а відкриває святкування традиційний персонаж Крісткінд – дівчина в золотому вбранні з білявим волоссям. На головній площі міста продають пряники, фігурки з чорносливу, інжиру та горіхів, а також різдвяні прикраси. Святкову атмосферу доповнюють колядки, концерти, атракціони й велика різдвяна шопка біля готичної церкви.

Вінчестер, Англія

Найкраще місце для неспішних прогулянок за містом

Коли їхати: з 20 листопада до 22 грудня 2026 року

Різдвяний ярмарок у Вінчестері розташований на історичній території біля одного з найвеличніших середньовічних соборів Великої Британії. Тут панує стримана й затишна атмосфера: прикрашені ялинки, майстер-класи для всієї родини та дерев’яні будиночки з музичними скриньками ручної роботи, ремісничими сирами, шоколадом і виробами зі скла. Відвідати ярмарок особливо цікаво під час різдвяних концертів у соборі.

Різдвяне святкування в ущелині Равенна. Джерело: imageBROKER/Arnulf Hettrich

Ущелина Равенна, Шварцвальд, Німеччина

Найкраще місце завдяки незвичайному розташуванню

Коли їхати: з 26 листопада до 20 грудня 2026 року

Різдвяний ярмарок в ущелині Равенна розташований під величним віадуком заввишки 40 метрів, який підсвічують святковими вогнями. Він оточений густими лісами й крутими схилами долини Гелленталь, тож нагадує декорації до казок братів Грімм. Тут можна придбати вироби з паперу, вовняні килими та скуштувати місцеву копчену шинку й ковбаски з оленини. Дістатися до ярмарку можна потягом до Гінтерцартена або Гіммельрайха, а звідти – шатлом чи пішки.

Барселона, Іспанія

Найкраще місце для традиційних каталонських подарунків

Коли їхати: з 21 листопада 2026 року до 6 січня 2027 року

У Барселоні різдвяні традиції мають незвичний вигляд: тут можна побачити усміхнене поліно Кага Тіо, яке нібито випорожнюється подарунками. Його мініатюрні фігурки продають на ярмарку Фіра-де-Санта-Лючія біля готичного собору, де також можна придбати омелу, нугат і різдвяні фігурки для шопки. Ще одна дивна місцева традиція – Каганер, фігурка людини, яка справляє нужду й яку ховають серед персонажів різдвяної шопки на щастя та добрий урожай.

Ніцца, Франція

Найкраще місце для поєднання різдвяного шопінгу з шампанським і устрицями

Коли їхати: з 27 листопада 2026 року до 3 січня 2027 року

У Ніцці замість снігу на гостей часто чекають сонце, пальми і тепла погода, тож місто підійде тим, хто хоче поєднати різдвяний шопінг із відпочинком на півдні Франції. Святкові будиночки в саду Альберта I прикрашають вогнями, а серед подарунків і виробів ручної роботи тут продають глінтвейн, шампанське та устриці. Також на гостей чекають музичні виступи, світлові фестивалі, атракціони й зустрічі із Санта-Клаусом. Серед гастрономічних сувенірів варто звернути увагу на прованську оливкову олію та мед.

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