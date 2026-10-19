Не Доломіти: туристам порадили маловідомі гори в Італії

Італійські Доломіти щороку приваблюють величезну кількість мандрівників, однак у країні є й менш популярні гірські куточки, які заслуговують на увагу. Один із них – Сибіллінські гори.

Там замість переповнених туристичних маршрутів можна знайти тихі стежки, мальовничі долини та захопливі краєвиди. Про цей напрямок розповідає польське видання Styl Interia.

Сибіллінські гори – прихований скарб Італії

Сибіллінські гори. Джерело: unsplash.com

Сибіллінські гори (Monti Sibillini) розташовані в центральній частині Італії, на території регіонів Марке та Умбрія. Вони належать до Апеннінського гірського ланцюга й охоплюють територію однойменного національного парку площею понад 71 тисячу гектарів.

На відміну від знаменитих Доломітів, тут значно менше туристів. Навіть у розпал літа на деяких маршрутах можна годинами насолоджуватися природою без натовпів відпочивальників.

Місцеві ландшафти надзвичайно різноманітні. На сході гірські потоки прорізають глибокі ущелини, а схили вкривають букові ліси. Західна частина поступово переходить у просторі зелені височини та плато.

Найвищою вершиною національного парку є Монте-Ветторе, висота якої становить 2476 метрів. Поряд височіють й інші двотисячники, зокрема Монте-Сибілла заввишки 2173 метри.

Ще одна природна цікавинка – озеро Лаго-ді-Пілато, розташоване серед скелястих схилів під Монте-Ветторе. Воно має льодовикове походження, а його форма змінюється залежно від кількості води. У вологі періоди це єдина водойма, а за зниження рівня води вона розділяється на дві частини.

Гора, яку оточують старовинні легенди

Сибіллінські гори цікаві не лише своєю природою. Із ними пов'язана давня легенда про загадкову віщунку Сибіллу, яка нібито мешкала в печері поблизу вершини Монте-Сибілла.

За переказами, жінка могла передбачати майбутнє, тому до неї приходили люди, які прагнули довідатися про власну долю. Згодом історія набула похмурих подробиць: вважалося, що відвідування таємничої печери назавжди змінює людину. Сьогодні місце, де за легендою мешкала Сибілла, залишається цікавою точкою для мандрівників. Утім, колишній вхід до печери засипаний камінням.

Особливої атмосфери цим горам додають тумани, які нерідко огортають вершини. А за ясної погоди з Монте-Сибілла можна побачити навіть далеке море.

Який маршрут обрати для гірської прогулянки

Один із найвідоміших туристичних шляхів проходить через вершину Монте-Сибілла. Кільцевий маршрут E10 має протяжність приблизно 12,4 кілометра.

Починається він біля Rifugio Sibilla на висоті близько 1540 метрів. Далі стежка веде через мальовничі схили та гірські хребти, звідки відкриваються панорами навколишніх долин.

Під час походу можна побачити ущелину Інферначчо, невелику пустельню Сан-Леонардо та сусідні вершини.

Однак цей маршрут не варто недооцінювати. На окремих ділянках доведеться долати круті кам'янисті схили, а поблизу вершини є скельний відрізок, обладнаний страхувальним ланцюгом. Тому для прогулянки знадобляться відповідне взуття, фізична підготовка та обережність.

Як дістатися до Сибіллінських гір

Планувати подорож можна з Рима, Перуджі, Анкони або Пескари. Зокрема, дорога автомобілем із Рима до околиць національного парку займає близько трьох годин, хоча відстань становить менш ніж 170 кілометрів. Причина – звивисті гірські дороги.

У літній сезон рух приватного транспорту Rifugio Sibilla може бути обмежений. Тоді туристам доводиться користуватися спеціальними автобусами з містечка Монтемонако. Розклад і вартість проїзду краще уточнювати безпосередньо перед поїздкою.

Зупинитися на ніч можна в невеликих гостьових будинках або кемпінгах поблизу гір. Серед доступних варіантів – кемпінг Sibilla неподалік Монтефортіно.

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