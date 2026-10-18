Названий найкрасивіший різдвяний ярмарок в Європі: це дуже близько до України

Напередодні зимових свят європейські міста поступово перетворюються на казкові локації з тисячами вогників, прикрашеними ялинками та затишними торговельними будиночками. Різдвяні ярмарки приваблюють туристів не лише традиційними смаколиками й сувенірами, а й особливою атмосферою, заради якої люди готові долати сотні кілометрів.

У 2026 році найкрасивішим різдвяним ярмарком Європи визнали Advent Bazilika в Будапешті, столиці сусідньої з Україною Угорщини. Саме він очолив новий рейтинг туристичної організації European Best Destinations, випередивши відомі святкові локації інших європейських міст.

Де розташований найкрасивіший різдвяний ярмарок Європи

Advent Bazilika щороку облаштовують на площі Святого Іштвана в самому серці Будапешта. Головною окрасою святкового простору є велична базиліка Святого Іштвана, перед якою розміщуються торговельні павільйони, різдвяна ялинка та святкові декорації.

Advent Bazilika. Джерело: europeanbestdestinations.com

Особливої атмосфери ярмарок набуває після заходу сонця. Фасад храму перетворюється на величезний екран, на якому демонструють тривимірні світлові проєкції. Завдяки поєднанню архітектури, музики та ілюмінації центральна площа міста стає одним із найпопулярніших місць зимових прогулянок.

Advent Bazilika вже неодноразово отримував міжнародне визнання. Раніше його чотири рази нагороджували титулом найкращого різдвяного ярмарку Європи, а у 2026 році він очолив окремий рейтинг найкрасивіших святкових локацій.

Чим особливий різдвяний ярмарок у Будапешті

Однією з головних принад Advent Bazilika є поєднання сучасних святкових розваг із традиційною угорською культурою.

Щороку на площі збираються майже сто місцевих ремісників, які пропонують відвідувачам авторські прикраси, різдвяні сувеніри, вироби ручної роботи та подарунки.

Окрему увагу приділяють національній кухні. На ярмарку можна скуштувати традиційні угорські ковбаски, гарячі зимові страви та знаменитий кюртошкалач – солодку випічку у формі циліндра, яку готують на спеціальному рожні. Також відвідувачам пропонують ароматний глінтвейн та інші сезонні напої.

Протягом святкового періоду на площі відбуваються концерти, культурні заходи та сімейні розваги. Організатори прагнуть, щоб ярмарок залишався не лише туристичною атракцією, а й улюбленим місцем відпочинку самих будапештців.

Як обирали найкрасивіший ярмарок Європи

Рейтинг European Best Destinations сформували у два етапи.

Спочатку незалежні журналісти, які співпрацюють із провідними виданнями, відібрали 40 різдвяних ярмарків із різних країн Європи.

Після цього список представили учасникам міжнародного голосування. Загалом свої вподобання висловили 11 648 мандрівників із Європи та інших регіонів світу.

За підсумками опитування перше місце посів саме Advent Bazilika.

До рейтингу також увійшли святкові ярмарки Відня, Праги, Страсбурга, Дрездена, Цюриха й Таллінна.

Під час оцінювання увагу приділяли не лише масштабам святкових заходів, а й архітектурному оточенню, традиціям та атмосфері, яка робить кожну локацію особливою.

Коли відкриється різдвяний ярмарок у Будапешті у 2026 році

Цього сезону Advent Bazilika працюватиме з 13 листопада 2026 року до 1 січня 2027 року.

Звичайний графік роботи:

Понеділок – четвер: з 11:00 до 22:00.

П'ятниця та субота: з 11:00 до 23:00.

Неділя: з 11:00 до 22:00.

У святкові дні години роботи можуть змінюватися.

Будапешт є зручним напрямком для українських мандрівників завдяки географічній близькості Угорщини. Дістатися до міста можна наземним транспортом, зокрема через західний кордон України.

Окрім головного ярмарку біля базиліки, туристи можуть відвідати ще одну відому святкову локацію – Vörösmarty Classic Xmas на площі Верешмарті.

А для тих, хто планує провести в Будапешті кілька днів, місто пропонує чимало інших цікавих місць: термальні купальні, величну будівлю парламенту, Будайську фортецю та мальовничі набережні Дунаю.

Таким чином, поїздка на різдвяний ярмарок може стати нагодою не лише відчути святкову атмосферу, а й ближче познайомитися з однією з найкрасивіших європейських столиць.

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