Названі 9 напрямків, що схожі на Мальдіви, але коштують набагато менше

Білосніжні пляжі, бірюзова вода, пальми та розкішні готелі просто посеред океану – саме з таким відпочинком асоціюються Мальдіви. Однак подорож на ці острови може обійтися в чималу суму, особливо якщо врахувати вартість перельоту, проживання та харчування. На щастя, у світі є чимало не менш мальовничих місць, де можна насолодитися тропічним раєм за доступніші гроші.

Експерти з туризму назвали дев'ять напрямків, які можуть стати чудовою альтернативою Мальдівам. Як пише Travel + Leisure, деякі з них пропонують аналогічний рівень комфорту, але за значно нижчою ціною.

Шарм-ель-Шейх, Єгипет

Шарм-ель-Шейх, Єгипет. Джерело: unsplash.com

Цей популярний єгипетський курорт славиться кришталево чистою водою Червоного моря, кораловими рифами та багатим підводним світом. Шарм-ель-Шейх вважається одним із найкращих місць для дайвінгу та снорклінгу.

Тут можна отримати розкішний сервіс, вишукану кухню та комфортний відпочинок за значно менші гроші, ніж на Мальдівах.

Рангіроа, Французька Полінезія

Рангіроа, Французька Полінезія. Джерело: unsplash.com

Рангіроа – один із найбільших атолів світу, який приваблює туристів неймовірними блакитними лагунами, білосніжними пляжами та атмосферою усамітнення

На відміну від знаменитого острова Бора-Бора, відпочинок тут може коштувати дешевше. Туристам доступні навіть бунгало над водою, які стали своєрідною візитівкою Мальдівів.

Бокас-дель-Торо, Панама

Цей архіпелаг у Карибському морі підійде тим, хто мріє про спокійний відпочинок подалі від галасливих туристичних центрів.

Бокас-дель-Торо славиться бірюзовою водою, тропічною природою та незвичайними природними явищами, зокрема біолюмінесценцією, завдяки якій вода вночі може світитися. Тут можна оселитися у віллі над водою та насолоджуватися усамітненням.

Сейшельські острови

Сейшельські острови. Джерело: unsplash.com

Сейшели часто порівнюють із Мальдівами завдяки білосніжним пляжам, прозорій воді та мальовничим тропічним краєвидам.

Цей напрямок також належить до категорії розкішного відпочинку, однак у певних випадках може запропонувати вигідніше співвідношення ціни та якості.

Малі-Лошинь, Хорватія

Малі-Лошинь, Хорватія. Джерело: unsplash.com

Для тих, хто хоче насолодитися чистим морем, але не обов'язково прагне оселитися в бунгало над водою, чудовою альтернативою стане хорватське містечко Малі-Лошинь.

Воно розташоване на острові Лошинь, який славиться мальовничими бухтами, зеленими пагорбами та надзвичайно прозорою водою.

На відміну від багатьох популярних середземноморських курортів, тут панує спокійніша атмосфера. Туристам доступні затишні кафе, невеликі магазини та комфортні готелі.

Паксос, Греція

Паксос, Греція. Джерело: unsplash.com

Невеликий грецький острів Паксос стане справжньою знахідкою для любителів тиші та мальовничої природи.

На відміну від Санторіні чи Міконоса, тут немає великої кількості масштабних готельних комплексів. Більшість туристів зупиняються в приватних будинках або невеликих бутик-готелях. Острів приваблює прозорою водою, затишними бухтами та можливістю відпочити без натовпів. Дістатися сюди можна поромом із Корфу.

Фіджі

Фіджі – ще один напрямок, який експерти називають вдалою альтернативою Мальдівам. Архіпелаг славиться тропічними пляжами, лагунами та розкішними курортами.

Тут також можна знайти знамениті бунгало над водою, але проживання, харчування та екскурсії нерідко обходяться дешевше. За словами туристичних консультантів, у деяких випадках відпочинок на Фіджі може коштувати навіть удвічі менше, ніж аналогічна подорож на Мальдіви.

Маврикій

Маврикій. Джерело: unsplash.com

Маврикій поєднує все, за що туристи люблять Мальдіви: білосніжні пляжі, бірюзові лагуни та комфортні курорти.

Водночас цей острів пропонує значно більше варіантів активного дозвілля. Тут можна вирушити в похід мальовничими природними маршрутами, пограти в гольф або познайомитися з місцевою кухнею.

Занзібар, Танзанія

Занзібар, Танзанія. Джерело: unsplash.com

Занзібар приваблює мандрівників білосніжними пляжами, теплим Індійським океаном та атмосферою тропічного раю.

Окрім пляжного відпочинку, тут можна відвідати плантації спецій, познайомитися з культурою суахілі та прогулятися історичним Кам'яним містом, внесеним до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Курорти пропонують приватні вілли, мальовничі краєвиди та високий рівень обслуговування.

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