Назване найромантичніше місце у світі: це не Париж

Париж давно вважають світовою столицею романтики, однак у нього з'явився несподіваний конкурент. За результатами опитування, найкращим місцем для закоханих визнали тропічний острів, відомий мальовничими пляжами та неймовірними заходами сонця.

Він випередив французьку столицю, хоча й із невеликою перевагою. Як повідомляє Travel + Leisure, дослідження провели компанії Funjet Vacations і Talker Research, опитавши 2000 американців.

Мауї. Джерело: unsplash.com

Перше місце посів острів Мауї, розташований на Гаваях, у США. Його назвали найромантичнішим напрямком для подорожей 34% респондентів. Париж отримав 33% голосів, поступившись переможцю лише одним відсотковим пунктом.

Популярність Мауї пояснюють його природною красою. Бірюзові води Тихого океану, білосніжні пляжі, пальми та мальовничі заходи сонця створюють особливу атмосферу для відпочинку вдвох.

Мауї. Джерело: unsplash.com

Крім того, острів приваблює туристів різноманітними розвагами, місцевою кухнею, культурою та можливостями для активного відпочинку. Закохані можуть поєднувати романтичні прогулянки узбережжям із дослідженням природних пам'яток.

Представниця Funjet Vacations Дана Студебейкер зазначила, що спільні подорожі дають парам можливість не лише відкривати нові місця, а й зміцнювати стосунки, відновлювати романтичні почуття та відволікатися від повсякденних турбот.

Мауї. Джерело: unsplash.com

Дослідники також поцікавилися, коли закоханим варто вирушати в першу спільну подорож. Більшість опитаних вважали, що краще почекати приблизно рік від початку стосунків. Водночас 42% респондентів готові поїхати на романтичний відпочинок раніше.

Мауї. Джерело: unsplash.com

Варто зазначити, що рейтинг відображає вподобання американських респондентів, а не результати глобального опитування. Тому уявлення про найромантичніше місце можуть відрізнятися залежно від країни та особистих уподобань мандрівників.

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