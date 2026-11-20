Мрієте про сонце? Маловідомі зимові курорти, які варто відвідати цього року

Для зимової відпустки необов'язково обирати популярні туристичні напрямки, де навіть у холодний сезон можна зустріти натовпи відпочивальників. У світі є чимало менш відомих місць, які пропонують не лише приємний клімат, а й незабутні враження.

Як пише The Independent, туристичні експерти назвали п'ять недооцінених напрямків для зимової подорожі. Серед них є тропічні острови, мальовничі узбережжя та країни з багатою культурною спадщиною, які ще не стали центрами масового туризму.

Нікарагуа

Нікарагуа. Джерело: unsplash.com

Нікарагуа залишається одним із менш популярних туристичних напрямків Центральної Америки, хоча за різноманітністю природних і культурних пам'яток може конкурувати із сусідньою Коста-Рикою.

Тут на мандрівників чекають піщані пляжі Тихого океану, чудові місця для серфінгу, тропічні ліси та величні вулкани. Особливої уваги заслуговують колоніальні міста Гранада та Леон, відомі своєю яскравою архітектурою.

Любителям активного відпочинку варто звернути увагу на острів Ометепе, розташований посеред озера Нікарагуа. Він утворений двома вулканами та зберігає багату культурну спадщину корінних народів.

Ще однією цікавою природною пам'яткою є вулкан Масая, відомий своїм активним кратером.

Найкращий час для відвідування: із грудня до квітня. Температура на тихоокеанському узбережжі зазвичай становить +28–33°C. Водночас перед подорожжю варто перевірити актуальні рекомендації з безпеки та погодні умови, зокрема ризик посухи.

Домініка

Домініка. Джерело: unsplash.com

На відміну від популярних карибських курортів, острів Домініка приваблює насамперед незайманою природою, а не величезними готельними комплексами. Його не слід плутати з Домініканською Республікою.

Близько 70% території острова вкрито лісами. Тут можна побачити тропічні джунглі, водоспади, вулканічні вершини, гарячі джерела та відокремлені бухти.

Одна з головних туристичних принад – національний парк Морн-Труа-Пітон, внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Саме тут розташоване знамените Кипляче озеро, до якого веде пішохідний маршрут.

Для тих, хто полюбляє трекінг, на острові прокладено 115-мильну стежку Waitukubuli National Trail, поділену на 14 ділянок.

Домініка також відома популяцією кашалотів, яких можна спостерігати під час морських екскурсій. У 2025 році тут створили спеціальний морський заповідник для захисту цих тварин.

Найкращий час для відвідування: із січня до квітня. Температура повітря зазвичай коливається в межах +27–30°C, хоча короткочасні тропічні зливи можливі протягом усього року.

Туніс

Туніс. Джерело: unsplash.com

Туніс часто залишається в тіні Марокко та Єгипту, хоча може запропонувати мандрівникам поєднання середземноморських краєвидів, архітектури та багатовікової історії. Столиця країни приваблює старовинною мединою, традиційними ринками та сучасними культурними просторами. Неподалік розташоване мальовниче містечко Сіді-Бу-Саїд із білосніжними будинками, синіми дверима та краєвидами на Середземне море.

Шанувальникам історії варто відвідати руїни Карфагена – колись одного з наймогутніших міст стародавнього світу, зруйнованого римлянами у 146 році до нашої ери.

Узимку країна більше підходить для екскурсій та прогулянок, ніж для класичного пляжного відпочинку.

Найкращий час для зимової подорожі: лютий і березень. У північних регіонах температура зазвичай становить +15–20°C, а на півдні – +18–23°C.

Уругвай

Монтевідео, Уругвай. Джерело: unsplash.com

Плануючи подорож Південною Америкою, туристи найчастіше згадують Бразилію, Аргентину або Чилі. Проте Уругвай може стати чудовою альтернативою для спокійної зимової відпустки. Країна славиться золотистими пляжами Атлантичного океану, виноградниками, мальовничими прибережними містечками та гастрономічною культурою.

Туристичні експерти рекомендують відвідати столицю Монтевідео, щоб познайомитися з місцевими традиціями, архітектурою та культурним життям.

Окремої уваги заслуговують невеликі виноробні, зокрема Cordano та El Legado, де можна дізнатися більше про місцеве виноробство. Завдяки відносно невеликим розмірам країни мандрівники можуть оглянути різні регіони без внутрішніх авіаперельотів.

Найкращий час для відвідування: із листопада до березня. Саме тоді в Уругваї триває літо, а температура повітря зазвичай становить +25–32°C.

Алгарве, Португалія

Алгарве, Португалія. Джерело: unsplash.com

Для тих, хто не хоче вирушати на інший континент, чудовим варіантом може стати Алгарве – південний регіон Португалії, відомий своїми мальовничими пляжами та скелястим узбережжям Атлантичного океану.

Хоча більшість туристів приїжджає сюди влітку, взимку регіон має особливі переваги. На пляжах значно менше людей, а м'який клімат дозволяє насолоджуватися прогулянками біля океану та обідами на відкритих терасах.

Серед популярних розваг – морські екскурсії зі спостереженням за дельфінами, верхова їзда, гольф і теніс. Також можна відвідати соляні промисли та устричні ферми. Туристам, які шукають комфортний відпочинок, рекомендують звернути увагу на готелі W Algarve в Албуфейрі та Octant Praia Verde у східній частині регіону.

Найкращий час для зимової подорожі: лютий. Середня денна температура становить близько +17°C, а кількість туристів значно менша, ніж у літній сезон.

OBOZ.UA пропонує дізнатися про теплі напрямки для зимової відпустки.