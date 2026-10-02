Можна їхати у будь-яку пору року: названо 7 комфортних країн для відпустки

Не всі люблять планувати подорож під сезон. Комусь не хочеться виснажливої спеки влітку, а хтось уникає холодних і дощових зимових напрямків. На щастя, у світі є місця, де клімат залишається досить м’яким протягом усього року.

Зазвичай це або високогірні райони поблизу екватора, де висота компенсує спеку, або острови й узбережжя, температуру яких пом’якшують океанічні течії. Travel Off Path назвав сім країн і регіонів, куди можна планувати відпустку практично у будь-який сезон.

Іспанія – Канарські острови

Іспанія – Канарські острови. Джерело: unsplash.com

Канарські острови давно називають "островами вічної весни". Архіпелаг розташований біля західного узбережжя Африки, але завдяки Атлантичному океану тут немає ані виснажливої спеки, ані справжніх холодів.

На Тенерифе та Гран-Канарії температура протягом року часто тримається приблизно в межах 20–25 градусів. Це хороший варіант для тих, хто хоче поєднати пляжний відпочинок із прогулянками, гастрономією та активним туризмом.

Одне з головних місць на Тенерифе – Національний парк Тейде з вулканічними ландшафтами, які більше нагадують іншу планету.

Колумбія – Медельїн

Колумбія – Медельїн. Джерело: unsplash.com

Медельїн недарма називають "містом вічної весни". Він розташований у долині Абурра на висоті близько 1500 метрів над рівнем моря, тому навіть поблизу екватора тут немає надмірної спеки.

Середня денна температура протягом року становить близько 22 градусів. Місто відоме зеленими пагорбами, відкритими кафе та канатними дорогами, які є частиною громадського транспорту.

Один із найцікавіших маршрутів – підйом канатною дорогою до парку Арві. Щоправда, нагорі вже прохолодніше, тому легка куртка не завадить.

Португалія – Азорські острови

Португалія – Азорські острови. Джерело: unsplash.com

Азорські острови посеред Атлантики – ще один напрямок без різких температурних перепадів. Улітку тут зазвичай близько 24 градусів, а взимку температура рідко опускається нижче приблизно 13 градусів.

Азорські острови особливо сподобаються тим, хто любить природу. Тут є вулканічні кратери, озера, водоспади, гарячі джерела та надзвичайно зелені пейзажі.

На острові Сан-Мігель варто побачити озера Сете-Сідадеш, а також термальні джерела у Фурнаш.

Еквадор – Кіто

Еквадор – Кіто. Джерело: unsplash.com

Кіто розташований практично на екваторі, однак спеки, якої можна було б очікувати від такого розташування, тут немає.

Причина – висота. Столиця Еквадору лежить високо в Андах, завдяки чому клімат залишається прохолодним і досить стабільним протягом року. Це комфортна погода для прогулянок історичним центром міста, де збереглися колоніальні площі, церкви та старовинна архітектура.

Водночас висоту не варто недооцінювати. Підйом канатною дорогою TelefériQo веде ще вище, тому туристам радять не поспішати й давати організму час на адаптацію.

Коста-Рика – Центральна долина

Коста-Рика. Джерело: unsplash.com

Узбережжя Коста-Рики може бути спекотним і вологим, але в Центральній долині зовсім інший клімат. Сан-Хосе, Атенас та інші міста цього регіону розташовані на значній висоті, тому температура тут м’якша, а повітря – прохолодніше.

Регіон добре підходить тим, хто хоче побачити тропічну природу, але не любить високу вологість і сильну спеку.

Околиці вкриті кавовими плантаціями, а невеликі міста зберігають спокійний ритм життя, який у Коста-Риці часто описують відомим висловом Pura Vida.

Південно-Африканська Республіка – Кейптаун

Південно-Африканська Республіка – Кейптаун. Джерело: unsplash.com

Кейптаун має середземноморський клімат із відносно м’якими сезонами. Літо тут тепле й сонячне, але океанські вітри часто пом’якшують спеку. Зими прохолодніші та зеленіші, проте без суворих морозів.

Головною природною пам’яткою міста залишається Столова гора, на вершину якої можна піднятися канатною дорогою.

Водночас Кейптаун відомий сильним вітром, який місцеві називають Cape Doctor. У деякі дні пориви можуть бути дуже відчутними, особливо на відкритих майданчиках.

Нова Зеландія – Окленд і Північний острів

Нова Зеландія. Джерело: unsplash.com

Північний острів Нової Зеландії має м’який океанічний клімат. У районі Окленда літо зазвичай комфортне, без екстремальної спеки, а зими прохолодні, але не суворі.

Це особливо зручний напрямок для тих, хто планує багато часу проводити надворі. Поблизу Окленда можна відвідати пляжі з чорним вулканічним піском, прогулятися схилами згаслих вулканів або вирушити на острів Вайхеке, відомий пагорбами, виноградниками та морськими краєвидами.

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