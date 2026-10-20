Місто в Італії бʼє туристичні рекорди: чим відома Феррара

Забудьте про переповнений туристами римський Трастевере, розмальований графіті центр Неаполя та головну площу Мілана, на якій не проштовхнутися. Якщо хочеться побачити Італію без туристичної тисняви ще й за звичайними, а не захмарними цінами, вирушайте до Феррари.

Як пише видання Travel off Path, тут є розкішний замок, оточений ровами з водою, безліч сімейних тратторій, де подають ситну пасту приблизно за 15 доларів велика порція, і туристів тут значно менше, ніж можна було б очікувати від такого красивого та історично багатого міста. Останнім часом Феррара стрімко набирає популярності, а ви ж знаєте, як це буває в Європі: до справжніх прихованих перлин краще діставатися якнайшвидше, поки про них не дізналися всі.

Одне з наймодніших місць Північної Італії просто зараз

Панорама Феррари з повітря. Джерело: Didier Marti

Із січня до серпня 2026 року кількість ночівель у Феррарі зросла на 5,07% порівняно з аналогічним періодом минулого року. А лише в серпні приріст становив вражаючі 15,64%. Цифри можуть здаватися нудними, але вони свідчать про дещо важливе: минулого літа Феррара була популярнішою, ніж будь-коли раніше. Для міста, про яке не пише кожен популярний путівник, це чимале досягнення.

Можливо, ви раніше й не чули про Феррару, але вона цілком здатна стати чудовою альтернативою звичному маршруту Рим – Мілан – Венеція. Особливо якщо вам до душі середньовічна архітектура та справжнє італійське міське життя без усіх побічних ефектів масового туризму.

Музей доби Відродження просто неба

Собор Феррари. Джерело: Julian Elliott Photography

Феррара – досить велике місто, у межах муніципалітету мешкає понад 129 тисяч людей. Проте в самому центрі вона радше нагадує невелике містечко, яке давно переросло межі своїх середньовічних мурів.

У Мілані височіє готичний собор Дуомо, Рим пишається Колізеєм, а Венеція – звивистими каналами. Головна окраса Феррари зовсім інша: велична середньовічна фортеця просто в центрі міста, оточена ровами, заповненими водою. Замок Есте (Castello Estense) – пам’ятка, яку не можна оминути, навіть якщо ви завітали до Феррари лише на кілька годин.

Приблизно за 14 доларів, що значно менше, ніж коштує відвідування багатьох відомих пам’яток Італії, можна оглянути середньовічні підземелля та розкішні апартаменти доби Відродження. Їхні стіни й стелі щедро оздоблені розписами та фресками. А доплативши близько 2,20 долара, ви зможете піднятися на Левову вежу, звідки відкривається панорама на всю Феррару з передмістями. Зовсім невелика плата за запаморочливий краєвид.

Сам факт, що замок розташований буквально посеред центру, серед жвавих вулиць і площ із численними кав’ярнями, уже вартий окремої подорожі. Та Феррара може запропонувати набагато більше, ніж цю дивовижну фортецю XIV століття з водяними ровами. Місцевий кафедральний собор, присвячений святому Георгію, веде свою історію з 1135 року. Це велична споруда, в якій поєдналися романський нижній ярус фасаду з монументальним різьбленим порталом, пишне готичне оздоблення верхньої частини та інтер’єр, значною мірою перероблений у стилі бароко. Монументальна центральна нава, головний вівтар XVIII століття та величезне зображення Страшного суду роботи Бастіаніно, розташоване в центральній апсиді – все це перлини мистецтва, гідні уваги навіть найприскіпливіших поціновувачів прекрасного.

Мармурові палаци з діамантовим візерунком і незмінна краса середньовічних вулиць

Палац діамантів (ліворуч) вр... Джерело: Julian Elliott Photography Розгорнути

Хочете побачити дещо справді приголомшливе? Палац Діамантів (Palazzo dei Diamanti) – мабуть, найефектніша споруда Феррари, яка вражає своєю незвичайною геометрією. Фасад цього палацу повністю вкритий понад 8500 мармуровими блоками у формі діамантів, які немовби світяться в променях призахідного сонця.

У палаці розташована Національна картинна галерея, де зберігаються шедеври відомих художників, зокрема Козіме Тури, Ерколе де Роберті та Гарафало. Навіть якщо ви не великий шанувальник мистецтва, сюди все одно варто завітати заради унікальної архітектури та елегантного внутрішнього дворика.

А ще у Феррарі є справжній лабіринт історичного центру. Якщо вас уже втомили неаполітанські провулки, заповнені скутерами Vespa, та римські площі з фонтанами, де всюди фотографуються туристи, Феррара стане приємною зміною. Тут є атмосферні бруковані вулички з цегляними аркадами та затишні площі, заховані від сторонніх очей, де людей може бути вчетверо менше, ніж у популярних туристичних місцях.

Окрім розкішних аристократичних резиденцій, старовинних кімнат зі старовинними розписами та чарівних внутрішніх двориків, тут є ще одна принада – наприклад, Каза Ромеї (Casa Romei), яку цілком можна назвати однією з найкрасивіших середньовічних житлових будівель Італії, що збереглися до наших днів. А ще Феррара – справжній рай для любителів смачно поїсти.

Наскільки доступні ціни на їжу у Феррарі?

Феррара розташована в самому серці Емілії-Романьї – регіону, звідки походять тортеліні та тальятеле з м’ясним соусом рагу. Тож можете не сумніватися: з пастою тут усе як слід. А найприємніше те, що велика порція капелачі з гарбузовою начинкою, щедро политих рагу, у багатьох традиційних закладах коштуватиме лише близько 15 доларів.

На вузенькій вулиці Віа Раньйо розташована тратторія Trattoria da Noemi – сімейний заклад із багаторічною історією, який відкрився в атмосфері післявоєнного оптимізму 1958 року. Саме сюди варто завітати, щоб скуштувати фірмові капелачі з гарбузом під м’ясним соусом, а до них замовити невеликий графин місцевого вина "Фортана".

Ще один заклад, добре відомий місцевим, – I Tri Scalin на вулиці Віа Дарсена. Це традиційна тратторія старої школи, куди ходять самі мешканці Феррари, щось сховатись від гамірних вулиць центру. Сюди варто зазирнути хоча би заради фірмового bollito misto – великої тарілки з асорті відвареного м’яса, яке подають із картопляним пюре, хроном, гірчицею та зеленим соусом salsa verde.

А якщо вам особливо до душі середньовічна атмосфера, зазирніть до Trattoria Il Mandolino. Заклад розташований неподалік від Віа делле Вольте – можливо, найкрасивішої середньовічної вулиці Феррари. Тут готують неймовірно смачні капелачі з гарбузом і рагу. Якщо простіше, це паста з гарбузовою начинкою, яку подають із м’ясним соусом, що довго томився на повільному вогні.

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