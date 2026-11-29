Мандрівниця відвідала понад 100 різдвяних ярмарків і назвала 4 найгірших

Різдвяні ярмарки в Європі приваблюють туристів святковими декораціями, ароматом глінтвейну, традиційними частуваннями та яскравими вогнями. Проте далеко не всі популярні туристичні напрямки можуть похвалитися справжньою різдвяною атмосферою.

Американська тревел-блогерка Гелен Сула, яка відвідала понад 100 різдвяних ярмарків, назвала чотири європейські столиці, де святкові заходи її розчарували. Про це пише Daily Mail. Мандрівниця переїхала з чоловіком із Техасу до Німеччини у 2016 році. Саме тоді вона відкрила для себе традиційні європейські різдвяні ярмарки та почала активно їх відвідувати.

Лондон, Велика Британія

Попри захоплення святковим оформленням британської столиці, блогерка вважає, що місцевим ярмаркам бракує автентичності.

Особливо її розчарував популярний Winter Wonderland у Гайд-парку. За словами мандрівниці, штучні ялинки, надмірна комерціалізація та високі ціни псують враження від відвідування. Зокрема, за стаканчик глінтвейну в Лондоні доводиться платити 11–12 фунтів стерлінгів, а вхід на територію Winter Wonderland може коштувати до 8,25 фунта.

Різдвяний ярмарок. Джерело: unsplash.com

Рим, Італія

На думку Сули, туристам не варто очікувати від італійської столиці такої самої різдвяної атмосфери, яку можна відчути в Німеччині, Австрії чи Швейцарії.

Мандрівниця зазначає, що деякі італійські ярмарки намагаються скористатися популярністю цього формату, проте їм бракує традиційного колориту.

Не надто вразили блогерку й різдвяні ярмарки Сієни та Флоренції, хоча самі міста вона вважає чудовими туристичними напрямками.

Прага, Чехія

Чеську столицю мандрівниця називає надзвичайно красивим містом. Проте, на її думку, місцеві різдвяні ярмарки також стали надто комерціалізованими. Попри мальовничу історичну архітектуру та святкове оформлення, блогерці забракло тієї особливої атмосфери, заради якої вона відвідує традиційні європейські ярмарки.

Різдвяний ярмарок. Джерело: unsplash.com

Париж, Франція

Французька столиця вражає розкішними вітринами, святковою ілюмінацією та вишуканими декораціями. Однак Сула переконана, що Париж – не найкращий напрямок для тих, хто планує подорож саме заради різдвяних ярмарків.

За її словами, сюди варто їхати, щоб насолодитися святковим оформленням міста, а не шукати традиційні різдвяні базари.

Різдвяний ярмарок. Джерело: unsplash.com

Які різдвяні ярмарки варто відвідати

Різдвяний ярмарок. Джерело: unsplash.com

Серед своїх фаворитів досвідчена мандрівниця назвала:

Гайдельберг (Німеччина);

Рибовілле (Франція);

Страсбург (Франція);

Відень (Австрія);

Ротенбург-об-дер-Таубер (Німеччина).

Також блогерка високо оцінила різдвяні ярмарки Кельна та Братислави, відзначивши різноманітність розваг і смачні традиційні страви.

Тим, хто прагне заощадити, вона радить звернути увагу на Краків, Таллінн, Вільнюс, Загреб, Будапешт та Братиславу. Доступніші ціни також можна знайти в невеликих німецьких містечках.

На думку Сули, найкращий різдвяний ярмарок повинен вирізнятися автентичними товарами місцевого виробництва, оригінальними торговими будиночками, цікавими розвагами та атмосферою, яка дозволяє відчути себе у справжній зимовій казці.

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