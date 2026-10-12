Мандрівник побував у 80 країнах і назвав місце з ідеальним співвідношенням "ціна-якість"

Під час планування відпочинку мрії за кордоном буває складно визначитися з напрямком і зрозуміти, де саме вдасться отримати за свої гроші максимум послуг і вражень. Адже немає нічого кращого, ніж заощадити бюджет, не жертвуючи при цьому якістю подорожі.

Мандрівник із Белфаста Рорі Кінг понад 10 років подорожував світом. Його мета – побувати абсолютно в усіх країнах, а поки він встиг відвідати від 70 до 80 різних держав. Він жив у Нью-Йорку, Новій Зеландії, Канаді та на Фіджі і заснував платформу зі знижками для туристів. Тож його досвіду точно можна довіряти. І в коментарі виданню Express Кінг назвав свою улюблену країну з ідеальним співвідношенням ціни та якості відпочинку.

"Як на мене, найкраще співвідношення ціни та якості в Європі пропонує Мальта. Туди можна полетіти, включаючи переліт, трансфер та чотири ночі у пристойному готелі, приблизно за 250-300 фунтів стерлінгів з людини", – розповів мандрівник. В гривнях за поточним курсом це буде орієнтовно 15-18 тисяч. Але це з врахуванням перельоту з Британії.

Мандрівник Рорі Кінг назвав... Джерело: Pexels Розгорнути

Кінг назвав Мальту дивовижною і надзвичайно красиво. І додав, що її принадою є погода – тут аж 300 днів на рік світить сонце.

Мальта приваблює туристів кришталево чистою блакитною водою, мальовничими узбережжями, затишними містечками та бурхливим міським життям. Столицю Мальти, Валлетту, часто називають "перлиною Середземномор'я". Це укріплене місто з колоритними брукованими вуличками, величними бароковими палацами, спокійними садами та старовинними церквами, а місцевий порт вважається одним із найкрасивіших у світі.

Як і зазначав Кінг, ціни тут дійсно дуже доступні. Перекусити під час відпочинку можна місцевою традиційною солоною випічкою під назвою пастіцці (Pastizzi) усього за 50 гривень або взяти ситний рап від 230 грн.

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