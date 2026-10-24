Куди їхати у відпустку восени: 5 середземноморських міст

Осінь – чудова нагода продовжити літо, насолодитися морем і відпочити без натовпів туристів. Поки в більшості європейських країн поступово холодає, на узбережжі Середземного моря температура повітря навіть у жовтні може сягати +25 °C і вище.

Туристичне видання Travel Off Path назвало п'ять мальовничих міст, які варто відвідати восени, щоб поєднати пляжний відпочинок, цікаві екскурсії та знайомство з місцевою кухнею.Осінь зовсім не означає завершення пляжного сезону.

Родос, Греція

Ворота святої Катерини. Джерело: Власенко/wikimedia.org

Грецьке місто Родос стане чудовим вибором для тих, хто хоче поєднати пляжний відпочинок із цікавими екскурсіями. Його історичний центр належить до найбільших заселених середньовічних міст Європи, оточених оборонними мурами.

Вузькі бруковані вулички, будинки з каменю медового відтінку, старовинні заїжджі двори та затишні площі створюють особливу атмосферу. Тут можна побачити пам'ятки різних історичних епох – від античності до часів лицарів і Османської імперії.

Не менш привабливий місцевий пляж Еллі з прозорою бірюзовою водою. Він розташований неподалік історичного центру, тому туристи можуть легко чергувати купання з прогулянками містом.

У середині жовтня температура повітря на Родосі зазвичай становить близько +25–27 °C. Наприкінці місяця вона знижується до +23–25 °C, проте пляжний відпочинок усе ще можливий.

У листопаді погода стає прохолоднішою, а частина сезонних закладів припиняє роботу. Натомість це чудовий період для огляду архітектурних пам'яток без великого скупчення людей.

Проживання у звичайному готелі чи гостьовому будинку, за наведеними у матеріалі цінами, може коштувати приблизно 60–105 доларів за ніч, а основна страва грецької кухні – 14–22 долари.

Пафос, Кіпр

Пафос, Кіпр. Джерело: unsplash.com

Кіпр залишається одним із найпривабливіших напрямків для осінньої відпустки завдяки м'якому клімату. Особливої уваги заслуговує Пафос – місто, де пляжний відпочинок можна поєднати зі знайомством із багатою історією острова.

На відміну від популярних курортних районів Айя-Напи та Протараса, Пафос пропонує спокійнішу атмосферу та чимало культурних пам'яток. Уздовж узбережжя простягається мальовнича набережна з пальмами, а неподалік розташовані одні з найвідоміших археологічних об'єктів Кіпру.

Туристам радять відвідати Гробниці царів і археологічний парк Като-Пафос, де збереглися залишки римських вілл та античних споруд. Вхід до державних археологічних пам'яток за одноденним квитком, згідно з матеріалом, коштує близько 10 доларів.

Любителям природних краєвидів варто вирушити до Блакитної лагуни. Поїздки катерами до цієї мальовничої водойми організовують із району Лачі, розташованого приблизно за 45 кілометрів від Пафоса.

У середині жовтня температура повітря тут може сягати +26–27 °C. Навіть у першій половині листопада вона часто тримається на рівні +21–23 °C, а море залишається відносно теплим.

Вартість проживання у простому готелі чи апартаментах орієнтовно становить 75–115 доларів за ніч. За основну страву в місцевому ресторані доведеться заплатити приблизно 14–25 доларів.

Аланія, Туреччина

Аланія, Туреччина. Джерело: unsplash.com

Турецька Аланія також підходить для тих, хто не хоче прощатися з літом у жовтні. Це курортне місто поєднує сучасні готельні комплекси, довгі піщані пляжі та історичні квартали.

Однією з головних принад Аланії є знаменитий пляж Клеопатри, що простягається приблизно на два кілометри. За легендою, свого часу тут відпочивала сама єгипетська цариця.

Окрім пляжів, туристів приваблює старовинна фортеця та мальовнича гавань. У місті збереглися традиційні османські будинки, працюють невеликі сімейні ресторани, де можна скуштувати страви турецької кухні.

У жовтні Аланія залишається досить теплою. У середині місяця повітря прогрівається приблизно до +26–28 °C, а наприкінці – до +24–26 °C. Навіть у листопаді тут можна розраховувати на приємну погоду для прогулянок узбережжям, хоча кількість морських екскурсій поступово скорочується.

Ще одна перевага напрямку – широкий вибір житла. За інформацією туристичного видання, номер у звичайному готелі може коштувати 45–85 доларів за ніч, а чотиризірковий готель із системою "все включено" – приблизно 140–200 доларів за двох.

Вікторія, Мальта

Мальта. Джерело: unsplash.com

Тим, хто шукає менш очевидний напрямок для осінньої подорожі, варто звернути увагу на острів Гоцо, що належить Мальті.

Його головне місто має дві назви – Вікторія та Рабат. Воно розташоване на височині й відоме своєю історичною цитаделлю, вузькими кам'яними вуличками та величними спорудами з вапняку. Попри невеликі розміри острова, тут вистачає цікавих місць для відпочинку. Приблизно за 20 хвилин їзди від міста розташована Внутрішня затока – незвичайна водойма, сполучена з морем природним тунелем.

Любителям історії варто побачити мегалітичний храмовий комплекс Джгантія, до якого можна дістатися приблизно за 10 хвилин. А охочим провести час на пляжі сподобається затока Рамла, відома піском червонуватого відтінку.

У середині жовтня температура повітря на Гоцо становить приблизно +24–26 °C. На початку листопада вона знижується до +21–22 °C, що створює комфортні умови для екскурсій. Дістатися острова можна поромом із Мальти. Морська переправа займає близько 25 хвилин.

Проживання в невеликому готелі або гостьовому будинку обійдеться орієнтовно у 70–115 доларів за ніч. Серед місцевих страв особливої уваги заслуговує традиційне рагу з кролика.

Марцамемі, Італія

Марцамемі, Італія. Джерело: unsplash.com

Якщо хочеться провести відпустку далеко від гамірних курортів, варто звернути увагу на Марцамемі – невелике приморське поселення на південному сході Сицилії.

На відміну від популярних серед туристів Таорміни та Чефалу, тут панує спокійніша атмосфера. Життя місцевих мешканців протягом століть було тісно пов'язане з рибальством, зокрема виловом тунця.

Під час прогулянки варто побачити церкву Сан-Франческо-ді-Паола та палац Палаццо-ді-Вілладората, який нагадує про аристократичне минуле Сицилії. Для пляжного відпочинку підійде Спінадза – мальовнича затока із золотистим піском і прозорою мілкою водою. До неї можна дістатися пішки із селища.

Найближчий великий аеропорт розташований у Катанії, звідки автомобілем до Марцамемі можна доїхати приблизно за годину й двадцять хвилин.

Погода восени: у середині жовтня температура становить близько +23–25 °C, наприкінці місяця – +21–23 °C. У першій половині листопада повітря прогрівається приблизно до +19–21 °C. Наприкінці осені селище стає значно тихішим, а частина ресторанів і сезонних закладів зачиняється.

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