Куди втекти від натовпів взимку: 5 сонячних напрямків для відпустки

Зимова відпустка не обов'язково має асоціюватися зі снігом, морозом і гірськолижними курортами. Поки в Європі панує холодна погода, в інших куточках світу можна насолоджуватися сонцем, гуляти мальовничими містами та відпочивати біля океану. Причому для цього необов'язково обирати переповнені туристами курорти.

Як пише The Independent, туристичні експерти рекомендують звернути увагу на п'ять напрямків, які поки що не користуються такою популярністю, як традиційні місця зимового відпочинку. Серед них є як тропічні острови, так і європейське узбережжя, де навіть у лютому можна провести кілька сонячних днів.

Нікарагуа

Нікарагуа. Джерело: unsplash.com

Ця центральноамериканська країна залишається в тіні сусідньої Коста-Рики, хоча має чим здивувати мандрівників. Тут є пляжі Тихого океану, вулкани, тропічна природа та старовинні міста з яскравою колоніальною архітектурою.

Особливої уваги заслуговують Гранада та Леон, де можна прогулятися барвистими вулицями й познайомитися з місцевою культурою. Любителям пригод варто звернути увагу на острів Ометепе посеред озера Нікарагуа, відомий своїми вулканами та стародавніми петрогліфами.

За словами туристичного експерта Тома Барбера, Нікарагуа пропонує багато природних і культурних пам'яток за порівняно доступними цінами.

Найкращий період для подорожі – з грудня до квітня, коли температура на тихоокеанському узбережжі зазвичай становить +28…+33°C. Однак перед поїздкою важливо перевірити рекомендації щодо безпеки: Державний департамент США наразі радить переглянути необхідність подорожей до країни через низку ризиків.

Домініка

Домініка. Джерело: unsplash.com

Домініку часто плутають із Домініканською Республікою, проте це зовсім інша острівна держава. Вона розташована між Гваделупою та Мартинікою й насамперед приваблює незайманою природою.

Близько 70% території острова вкрито лісами. Тут можна побачити вулканічні вершини, водоспади, гарячі джерела та мальовничі бухти.

Однією з головних природних пам'яток є національний парк Морн-Труа-Пітон, внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Саме тут розташоване знамените Кипляче озеро, до якого веде пішохідний маршрут.

Для любителів активного відпочинку також прокладено пішохідну стежку Waitukubuli завдовжки близько 185 кілометрів, поділену на 14 ділянок.

Ще одна особливість острова – популяція кашалотів, за якими можна спостерігати під час організованих морських екскурсій. Для їхнього захисту у 2025 році створили спеціальний морський заповідник. Найкраще їхати із січня до квітня. Температура повітря зазвичай тримається на рівні +27…+30°C, хоча короткочасні тропічні дощі можливі протягом усього року.

Туніс

Туніс. Джерело: unsplash.com

Туніс стане цікавим вибором для тих, хто хоче змінити зимову погоду на м'якший клімат, але не планує суто пляжний відпочинок.

Столиця країни приваблює старовинною мединою, жвавими ринками та архітектурою, в якій переплелися арабські, османські та європейські впливи.

Неподалік розташоване мальовниче містечко Сіді-Бу-Саїд із білими будинками, синіми дверима та краєвидами Середземного моря. Любителям історії варто відвідати й руїни стародавнього Карфагена. Туніс також зацікавить шанувальників "Зоряних війн", адже саме тут знімали частину сцен першого фільму знаменитої кіносаги.

Для зимової мандрівки найкраще підходять лютий і березень. На півночі країни температура зазвичай становить +15…+20°C, а на півдні може сягати +18…+23°C. Для купання це прохолодний період, проте для екскурсій та тривалих прогулянок погода досить комфортна.

Уругвай

Уругвай. Джерело: unsplash.com

Поки в Україні холодно, в Уругваї триває літо. Ця невелика південноамериканська країна може запропонувати піщані пляжі Атлантичного океану, виноробні, затишні прибережні містечка та насичене культурне життя.

Подорож варто почати з Монтевідео, де можна познайомитися з місцевою архітектурою, кухнею та традиціями. Після цього туристичні експерти рекомендують вирушити до виноградників, зокрема відвідати невеликі виноробні Cordano та El Legado. Завдяки компактним розмірам країни багато цікавих місць можна дослідити без внутрішніх авіаперельотів.

Уругвай особливо привабливий для мандрівників, які люблять поєднувати відпочинок біля води з гастрономічними враженнями та знайомством із місцевою культурою.

Сприятливий сезон триває з листопада до березня, коли температура повітря зазвичай коливається в межах +25…+32°C. Водночас популярні пляжні курорти в розпал південноамериканського літа можуть бути досить людними.

Алгарве

Алгарве. Джерело: unsplash.com

Для сонячної зимової відпустки не обов'язково вирушати на інший континент. Південний регіон Португалії Алгарве, який влітку приваблює безліч туристів, у холодні місяці стає значно спокійнішим.

Замість переповнених пляжів тут можна насолоджуватися прогулянками вздовж океану, мальовничими скелями, затишними кафе та заходами сонця. Мандрівникам пропонують морські екскурсії для спостереження за дельфінами, відвідування устричних ферм, кінні прогулянки, заняття тенісом і гольфом.

Одним із найкращих місяців для подорожі вважається лютий. Температура повітря зазвичай становить близько +17°C. Хоча для класичної пляжної відпустки ще прохолодно, сонячні дні та відсутність літнього ажіотажу створюють сприятливі умови для знайомства з регіоном.

Принагідно OBOZ.UA пропонує дізнатися про гірськолижні курорти Європи, де немає натовпів і ціни доволі демократичні.