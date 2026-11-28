Куди поїхати взимку: три теплих напрямки

Навіть у грудні та січні можна знайти місця, де світить сонце, зеленіють пальми, а температура повітря дозволяє гуляти без теплого пальта. У деяких європейських регіонах узимку повітря прогрівається до +20–23 °C, тож вони стануть чудовою альтернативою традиційному зимовому відпочинку.

Як пише Yow Journey, серед найпривабливіших напрямків для зимової подорожі – Канарські острови, португальська Мадейра та південне узбережжя Іспанії. Вони відрізняються погодою, природою та можливостями для відпочинку, тому кожен зможе знайти варіант відповідно до своїх уподобань.

Канарські острови

Лансароте. Джерело: Lviatour/wikimedia.org

Канарські острови вважаються одним із найтепліших напрямків для зимового відпочинку в Європі. Архіпелаг належить Іспанії, але розташований в Атлантичному океані поблизу північно-західного узбережжя Африки. Завдяки такому географічному положенню тут панує м'який клімат, а холодна європейська зима майже не відчувається.

На півдні Тенерифе середня денна температура в грудні становить близько +23 °C, а в січні – +22 °C. Океан у цей період прогрітий приблизно до +20–21 °C, тому деякі туристи продовжують купатися навіть узимку. Водночас вода може здаватися прохолодною, особливо у вітряну погоду.

Для відпочинку найкраще обирати південне узбережжя Тенерифе, де зазвичай тепліше та менше опадів. Особливістю острова є дивовижні природні контрасти: поки туристи засмагають біля океану, на вершині вулкана Тейде може лежати сніг.

Ще один популярний напрямок – Гран-Канарія, де взимку температура вдень тримається на рівні +21–22 °C. Південна частина острова особливо приваблює любителів сонячної погоди, піщаних пляжів і неспішного відпочинку.

Тим, хто шукає незвичайні краєвиди, варто розглянути Лансароте. Цей острів відомий вулканічними ландшафтами, чорними лавовими полями та мальовничими бухтами. У грудні тут у середньому близько +22 °C, а в січні – +21 °C.

Мадейра

Мадейра. Джерело: unsplash

Португальська Мадейра стане чудовим вибором для мандрівників, які хочуть втекти від зимових холодів і водночас насолодитися природою. Острів славиться скелястими узбережжями, субтропічною рослинністю, мальовничими горами та квітучими садами. Навіть у найхолодніші місяці тут зберігається комфортна температура, яка більше нагадує весну.

У столиці острова Фуншалі середня денна температура в грудні становить приблизно +21 °C, а в січні – +20 °C. Температура океану коливається в межах +19–20 °C, тому купання можливе, хоча вода для багатьох буде прохолодною.

Однак варто враховувати, що зима на Мадейрі є одним із найдощовіших періодів року. Погода може швидко змінюватися, особливо в гірських районах, де значно прохолодніше, ніж біля океану. Південне узбережжя, зокрема Фуншал, зазвичай отримує менше опадів, ніж північна частина острова.

Мадейра особливо сподобається любителям активного відпочинку. Тут можна гуляти вздовж знаменитих левад – старовинних зрошувальних каналів, досліджувати зелені долини, милуватися океаном із високих скель та відвідувати невеликі колоритні містечка.

Найкраще цей напрямок підійде тим, хто віддає перевагу природі, прогулянкам та спокійному відпочинку, а не тривалому лежанню на пляжі.

Південь Іспанії

Аліканте. Джерело: unsplash

Якщо головна мета подорожі – не купання, а знайомство з новими містами та культурою, варто звернути увагу на південну частину материкової Іспанії. Тут значно тепліше, ніж у більшості європейських країн, хоча справжньої пляжної погоди взимку очікувати не варто.

Одним із найцікавіших напрямків є Андалусія, зокрема місто Малага. У грудні денна температура тут у середньому сягає +18 °C, а в січні – близько +17 °C. Це комфортна погода для прогулянок історичними кварталами, відвідування музеїв і знайомства з місцевою кухнею.

Водночас зима в Малазі може бути дощовою. У грудні та січні тут у середньому буває приблизно шість-сім днів з опадами на місяць, тому легка куртка та парасоля не будуть зайвими.

Ще один варіант – Аліканте, розташоване на узбережжі Коста-Бланка. Узимку температура повітря тут зазвичай становить +17–18 °C, а дощі трапляються порівняно рідко. Місто приваблює морськими краєвидами, набережними, історичним центром та замком Санта-Барбара.

Для спокійнішого відпочинку можна розглянути узбережжя регіону Мурсія. Тут у грудні та січні повітря прогрівається приблизно до +16–17 °C, а туристичні маршрути проходять повз мальовничі бухти, невеликі приморські містечка та старовинні пам'ятки.

Головна перевага південної Іспанії взимку – можливість досліджувати популярні туристичні місця без літньої спеки та великих натовпів. Проте море в цей період охолоджується приблизно до +15–17 °C, тому цей напрямок краще обирати для екскурсій, а не пляжного відпочинку.

Варто пам'ятати, що наведені температури є багаторічними кліматичними середніми показниками, а не прогнозом на конкретні дати. Тому перед подорожжю слід перевірити актуальну погоду та врахувати особливості обраного курорту.

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