Куди поїхати в Європі, щоб поспостерігати за птахами: ідеальні місця

Де поспостерігати за птахами в Європі.

Спостереження за птахами стає дедалі популярнішим видом відпочинку серед туристів у всьому світі. Мандрівники беруть біноклі та вирушають у подорожі, щоб побачити рідкісні види птахів у природному середовищі.

Як пише Euronews, експерти прогнозують, що 2027 рік може стати роком справжнього розквіту бердвотчингу. У Європі є чимало місць, які ідеально підходять для такого відпочинку.

Спостереження за птахами стає новим туристичним трендом

Ще в листопаді 2025 року туристична платформа GetYourGuide внесла спостереження за птахами до свого переліку прихованих трендів на 2026 рік. Популярності цього захоплення сприяли, зокрема, відео з хештегом #BirdTok, які активно поширюються в соціальних мережах.

За даними компанії, з 1 січня до 27 серпня 2026 року кількість бронювань екскурсій для спостереження за птахами у світі зросла на 65% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Експертка GetYourGuide з глобальних туристичних тенденцій Анне Валлін зазначила, що бердвотчинг уже перестав бути маловідомим напрямом. Його популярність зростає щомісяця, адже люди шукають можливості побути ближче до природи та відволіктися від повсякденної метушні.

Це може бути як спостереження за зграями фламінго на півдні Франції, так і пошук рідкісних птахів у власному місті.

Про зростання популярності такого відпочинку повідомляє і туристична компанія Voyageurs du Monde. За її даними, кількість бронювань орнітологічних подорожей на період із липня до жовтня 2026 року виявилася на 57% більшою, ніж за перше півріччя.

Директор із брендингу компанії Том Барбер пояснює цю тенденцію зміною туристичних уподобань. За його словами, мандрівників дедалі частіше цікавить не конкретна країна, а можливість присвятити відпустку улюбленому захопленню.

У світі, де більшість подій відбувається у швидкому темпі та перед екранами гаджетів, звичайна прогулянка з біноклем стає привабливим способом відпочинку.

Де найкраще спостерігати за птахами в Європі

За словами Тома Барбера, одними з найкращих європейських напрямів для бердвотчингу є дельта Дунаю в Румунії та північно-східна Греція.

Початківцям експерт рекомендує провести хоча б один день у дельті Дунаю на сході Румунії. Це одна з найважливіших водно-болотних територій світу, де мешкає понад 300 видів птахів. Тут можна побачити величезні зграї пернатих, зокрема тих, що гніздяться в регіоні або зупиняються під час міграцій.

Північно-східна Греція також стала одним із найпопулярніших напрямів серед клієнтів туристичної компанії у 2026 році. Через цей регіон проходить важливий міграційний шлях, а поєднання озер, заболочених територій і лісів створює сприятливі умови для багатьох видів птахів.

Найкраще вирушати сюди навесні або восени, коли туристів менше, а поблизу озер можна спостерігати за перелітними птахами.

Ще одним чудовим напрямом є Португалія. Орнітологиня Сінді Бжостовскі, яка пише для туристичної платформи GetYourGuide, пояснює, що завдяки довгій атлантичній береговій лінії країна ідеально підходить для спостереження за морськими птахами.

Португалія розташована на Східноатлантичному міграційному шляху, який простягається від Арктики до південної частини Африки. Особливо цікавими для любителів птахів є Азорські острови та Мадейра.

Тим, хто мріє побачити атлантичних тупиків, експертка радить вирушити до Ісландії. Острови Вестманна біля південного узбережжя країни відомі одними з найбільших у світі колоній цих незвичайних морських птахів.

Які європейські місця потрапили до світового рейтингу

Компанія AllClear Travel склала рейтинг 20 найкращих місць світу для спостереження за птахами. Під час дослідження враховували кількість зареєстрованих видів, погодні умови, близькість аеропортів та щоденні витрати туристів.

До світової двадцятки потрапили лише дві європейські локації.

Перше місце в Європі та 19-те у світі посів півострів Фальстербу, розташований на південному заході Швеції. Він відомий як одна з найкращих точок для спостереження за міграцією птахів.

На 20-му місці світового рейтингу опинився природний заповідник Тітчвелл-Марш на північному узбережжі графства Норфолк в Англії. Це один із найвідоміших орнітологічних напрямів Великої Британії.

15 найкращих місць Європи для спостереження за птахами

За результатами дослідження AllClear Travel, рейтинг європейських напрямів має такий вигляд:

Півострів Фальстербу, Швеція. Тітчвелл-Марш, Англія. Острів Фейр-Айл, Шотландія. Солончаки Каллоні на острові Лесбос, Греція. Природний заповідник Мінсмір, Англія. Національний парк озера Керкіні, Греція. Водосховище Ратленд-Вотер, Англія. Центр водно-болотних угідь Слімбридж, Англія. Заповідник Боулінг-Грін-Марш, Англія. Природний парк Ріа-Формоза, Португалія. Природний регіон Камарг, Франція. Дельта річки Ебро, Іспанія. Національний парк Гортобадь, Угорщина. Національний парк Монфрагуе, Іспанія. Заповідник Лох-Груйнарт, Шотландія.

У світовому рейтингу перші два місця посіли національний парк Ману та національний заповідник Тамбопата в Перу. Трійку лідерів замкнув національний парк Цаво-Східний у Кенії.

Водночас європейські локації залишаються привабливими завдяки різноманіттю природних середовищ – від атлантичних островів і морських узбереж до великих озер, лісів та заболочених територій.

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