Куди поїхати у першу соло-подорож: мандрівниця назвала 5 країн

Подорожувати наодинці – чудова можливість відкрити нові місця, познайомитися з людьми та навчитися покладатися на себе. Однак для першої такої мандрівки важливо обрати країну, де буде комфортно досліджувати незнайомі міста й організовувати дозвілля без компанії.

Досвідчена туристка Кейтлін Розаті, яка самостійно відвідала понад 100 країн, розповіла виданню Business Insider, які п'ять напрямків вона рекомендує новачкам.

Таїланд

Таїланд. Джерело: traveloffpath.com

Саме Таїланд став першою закордонною соло-подорожжю мандрівниці. За її словами, це був вдалий вибір, адже тут легко поєднати активний відпочинок, гастрономічні відкриття та спілкування з іншими туристами.

У Бангкоку можна скуштувати вуличну їжу, відвідати нічні ринки та знайти житло на будь-який бюджет. Для тих, хто мріє про пляжі й тропічну природу, підійдуть острови Самуї та Пхіпхі.

Ще одна перевага країни – розвинена культура бюджетних мандрівок. У хостелах легко зустріти людей з різних куточків світу та знайти компанію для екскурсій.

Нова Зеландія

Острів Стюарт у Новій Зеландії. Джерело: unsplash.com

Тим, хто прагне відпочити від міської метушні, туристка радить вирушити до Нової Зеландії. Особливо її вразила подорож автомобілем Південним островом.

Серед місць, які запам'яталися найбільше, вона називає озеро Пукакі з його насичено-блакитною водою та гірські краєвиди Ройс-Пік.

Мандрівниця провела тиждень у дорозі, ночуючи у фургоні, й почувалася спокійно навіть далеко від великих міст. Водночас такий формат відпочинку потребує ретельного планування маршруту й упевнених навичок водіння.

Італія

Верона. Джерело: unsplash.com

На думку Кейтлін, не варто відкладати поїздку до романтичної країни лише тому, що немає супутника. В Італії можна самостійно покататися на гондолі у Венеції, прогулятися старовинними вулицями або приєднатися до гастрономічної екскурсії Римом.

Особливо вона рекомендує район Трастевере, де під час кулінарних турів можна познайомитися з іншими мандрівниками. Ще один цікавий варіант – відвідування виноробень Тоскани.

Італія залишається однією з її улюблених країн, куди вона неодноразово поверталася без компанії.

Узбекистан

Узбекистан. Джерело: unsplash.com

Несподіваним відкриттям для туристки став Узбекистан. Найбільше її привабили історичні пам'ятки, атмосфера стародавніх міст і можливість легко знайомитися з іншими людьми.

У Самарканді мандрівницю вразила архітектура, пов'язана з історією Великого шовкового шляху. А в Ташкенті вона відвідала знаменитий базар Чорсу та інші визначні місця.

За її спостереженнями, громадський транспорт у столиці досить зручний для самостійного пересування. Крім того, під час екскурсій і відвідування закладів їй часто вдавалося знайомитися з жінками, які також подорожували наодинці.

Ісландія

Ісландія. Джерело: wikimedia.org

Ісландія приваблює туристів водоспадами, гейзерами, вулканічними ландшафтами та можливістю побачити північне сяйво.

Країна посіла перше місце у Глобальному індексі миру за 2026 рік, що робить її привабливим напрямком для тих, хто приділяє особливу увагу безпеці.

Мандрівниця розповідає, що під час екскурсії популярним маршрутом "Золоте кільце" зустріла чимало жінок, які подорожували самостійно. Це ще раз переконало її, що відсутність компанії не заважає досліджувати країну.

Головним недоліком Ісландії вона називає високі ціни. За її досвідом, навіть місце у спільній кімнаті хостелу часто коштувало від 50 доларів за ніч.

Для першої самостійної подорожі найкраще обирати напрямок відповідно до власних інтересів та бюджету. Комусь сподобаються гамірні азійські міста, іншим – європейська архітектура чи усамітнений відпочинок на природі. Головне – заздалегідь продумати основні деталі поїздки, залишивши місце для нових вражень.

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