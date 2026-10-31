Куди поїхати кататися на лижах в Європі: бюджетні напрямки

Катання на лижах в Європі поступово перетворюється на розвагу для багатих – гірськолижні курорти поступово піднімають ціни. Втім, у любителів зимових подорожей і активних видів спорту все ще залишилось вдосталь місць, де можна насолодитися краєвидами й катанням, не витрачаючи захмарних сум.

Путівник Lonely Planet зібрав вісім таких європейських курортів, де можна добре заощадити. Серед них є й великі комплекси, відпочинок у яких може коштувати трохи дорожче, ніж у найдешевших місцях регіону, але ціни тут все одно залишаються вигідними.

Сестрієре, Італія

Сестрієре. Джерело: Andreja Potocnik

Цей курорт дає змогу отримати максимум за витрачені гроші, зокрема завдяки розташуванню в самому центрі італійської гірськолижної зони Віалаттеа. Вона об'єднує вісім пов'язаних між собою курортів у регіоні П'ємонт і пропонує загалом 400 км трас. Частина маршрутів веде до французького курорту Монженевр.

Сестрієре розташований на висоті до 2800 м, тому тут зазвичай добре зі снігом. До того ж на курорті працюють 117 сучасних снігових гармат, тож навіть за недостатньої кількості природного снігу можна виходити на схили. А ще місцевість славиться італійською кухнею. У ресторанах просто біля трас можна смачно поїсти за помірними цінами. Зокрема, варто завітати до Ristorante Pizzeria Da Costa, де готують чудову піцу.

Гран-Турмале, Франція

Тим, хто мріє спускатися засніженими схилами й водночас не хоче витрачати на відпустку всі заощадження, варто звернути увагу на Гран-Турмале у французьких Піренеях. Цей гірський регіон відомий доступнішими цінами, а денний скіпас тут коштує приблизно від 53 євро для дорослого. На курорті є 100 км трас, а біля вершини Пік-дю-Міді-де-Бігорр заввишки 2877 м прокладено захопливі маршрути для позатрасового катання.

Тут також добре відпочивати з дітьми: після завершення роботи підйомників на відвідувачів чекає чимало розваг. Серед них – поїздки на снігоходах, екскурсія до обсерваторії на Пік-дю-Міді, найвисокогірнішої у Франції, та сімейна зона Bareges із майданчиками для ігор і занять різними видами спорту.

Фогель, Словенія

Фогель. Джерело: simonkr

Фогель – один із найпопулярніших гірськолижних курортів Словенії, розташований над долиною Бохинь на території Національного парку Триглав. Узимку тут панує справжня казкова атмосфера, а сезон катання зазвичай триває з листопада до травня. На курорті облаштовано 22 км трас для лижників різного рівня. Новачки можуть неквапливо опановувати ази катання, а досвідчені спортсмени – виконувати стрибки в добре доглянутому сноупарку.

Тим, хто вперше стає на лижі, варто знати ще одну перевагу: на навчальних схилах у зоні для початківців можна кататися без скіпасу. Якщо ви зупинилися в помешканні нижче основної частини курорту, достатньо придбати квиток на одну поїздку канатною дорогою.

Ясна, Низькі Татри, Словаччина

Завітайте до найбільшої гірськолижної зони Центральної Європи. У Ясній на лижників чекає понад 50 км трас і 19 підйомників. Серед них – сучасна канатна дорога Doppelmayr 15-MGD, яка доставляє відвідувачів на вершину гори Хопок лише за 11 хвилин.

Любителі адреналіну можуть випробувати себе у фристайл-зонах, а ті, хто віддає перевагу розвагам після катання, знайдуть кілька барів і клубів просто біля схилів. Одне з популярних місць для завершення дня – клуб Happy End, де можна відсвяткувати вдалі спуски й потанцювати.

Орель, Франція

Орель

Орель складається з десяти невеликих поселень і входить до гірськолижного регіону Ле-Труа-Валле, де розташовані дорогі й престижні курорти, зокрема Куршевель і Валь-Торанс. Але сам Орель доводить, що необов'язково платити за проживання в розкішному курортному містечку, аби отримати доступ до величезної зони катання.

Тут є 150 км трас і 31 підйомник, а вся гірськолижна зона Ле-Труа-Валле налічує близько 600 км схилів. Заощадити на проживанні можна в готелі Hob Orelle, де пропонують двомісні й сімейні номери, а також спальні місця в кімнатах на шістьох. Ще одна перевага – швидкий доступ до основної частини регіону: поїздка гондольною канатною дорогою з Ореля займає лише 13 хвилин.

Бардонекк'я, Італія

У 2006 році Бардонекк'я приймала змагання зимових Олімпійських ігор. Проте, на відміну від багатьох інших олімпійських курортів, вона не стала надто дорогою для туристів. Схили, орієнтовані на північний захід, добре утримують сніг, а сучасна система штучного засніження допомагає підтримувати належні умови для катання. Дістатися сюди теж нескладно: дорога автомобілем із Турина займає приблизно півтори години. Також можна скористатися поїздом, що сполучає Турин, Бардонекк'ю та Модан.

На курорті є 100 км трас, а найвищі ділянки розташовані на висоті до 2800 м. Завдяки близькості інших чудових італійських курортів, наприклад Соз-д'Улькса, Бардонекк'я добре підходить для подорожей із кількома зупинками.

Серр-Шевальє, Франція

Серр-Шевальє. Джерело: Michael Truelove

Серр-Шевальє – найбільша гірськолижна зона південних Альп, де відпочинок зазвичай обходиться дешевше, ніж у багатьох інших альпійських регіонах. Тут немає такого бурхливого нічного життя, як у Тіні, чи розкішного сервісу на кшталт лижних дворецьких у Куршевелі. І саме це робить курорт привабливим для тих, хто цінує катання більше за показну розкіш.

Серр-Шевальє вирізняється невимушеною атмосферою та меншими натовпами біля підйомників. Тут можна знайти траси для початківців і досвідчених лижників, хоча особливо добре представлені маршрути для тих, хто вже впевнено катається. Схили орієнтовані на північний схід, завдяки чому сніг на 82 трасах зберігається доволі добре.

Альпбах, Австрія

Альпбах у самому серці австрійського Тіролю – одне з наймальовничіших місць для зимового відпочинку. Ще від заснування курорту в 1953 році тут діють суворі правила забудови: будинки не можуть бути вищими за три поверхи, а перший і другий поверхи мають бути дерев'яними. Саме завдяки цьому поселення зберегло характерний альпійський вигляд.

У регіоні облаштовано 114 км трас, до яких легко дістатися. Курорт також чудово підходить для сімей із дітьми: тут є чотири зони з навчальними схилами, а скіпас дає змогу без додаткової оплати користуватися автобусами, що курсують між різними частинами курорту. Окремої уваги заслуговує місцеве житло, значну частину якого становлять готелі в стилі альпійських шале. Для бюджетнішого відпочинку можна розглянути сімейний готель Hotel Iris.

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