Куди не варто їхати цієї зими: які пляжні напрямки не рекомендують

Зимова відпустка біля моря зазвичай асоціюється з теплом, чистими пляжами та безтурботним відпочинком. Однак у деяких відомих курортних регіонах сезон може принести не лише сонячну погоду, а й перебої з електроенергією, дефіцит води або надмірний наплив туристів.

За оцінками туристичних експертів Travel Off Path, такі обставини здатні ускладнити поїздку та зробити її дорожчою. Натомість мандрівникам пропонують розглянути менш завантажені альтернативи, які можуть забезпечити спокійніший відпочинок.

Куба

Куба. Джерело: unsplash.com/@igoshka1989

Куба приваблює мандрівників атмосферою старовинних вулиць і карибськими пляжами, однак нині туристична інфраструктура країни постає перед труднощами. Через нестачу пального та електроенергії тут можливі тривалі й непередбачувані відключення світла, які впливають навіть на роботу великих готелів. Зазначається, що з 6 червня 2026 року використання карт Visa та Mastercard було призупинене, тож туристам варто заздалегідь перевіряти способи оплати й актуальні умови в’їзду.

Альтернативою називають мексиканський острів Ісла-Холбош із піщаними вулицями та невимушеною атмосферою.

Пляж Кута, Балі, Індонезія

Балі, Індонезія. Джерело: unsplash.com/@georgebakos

Кута відома серфінгом, активним нічним життям і краєвидами Індійського океану, але взимку західне узбережжя Балі може потерпати від сезонного забруднення. У період мусонів, з грудня до лютого, океанічні течії та західні вітри приносять на пляжі пластик і морське сміття. Це може суттєво зіпсувати враження від узбережжя, яке туристи очікують побачити чистим.

Для зимової подорожі радять розглянути східні райони острова, зокрема Санур або Амед, які менше піддаються впливу цих течій.

Канарські острови, Іспанія

Канарські острови. Джерело: unsplash.com/@yamiable

Канарський архіпелаг традиційно популярний серед європейців, які шукають зимове сонце, однак туристичний потік створює дедалі більше навантаження на місцеву інфраструктуру. Експерти наголошують, що острови потрапили до списку Fodor’s No List 2026 на тлі протестів місцевих жителів, проблем із доступністю житла та зростання цін. Додатковими викликами стали дефіцит води й перевантаження інфраструктури.

Як альтернативу пропонують Азорські острови в Португалії: вони приваблюють природними ландшафтами та меншою кількістю туристів, хоча погода там прохолодніша й мінливіша, ніж на класичних зимових пляжних курортах.

Момбаса, Кенія

Момбаса, Кенія. Джерело: unsplash.com/@oluwatobimayowa

Момбаса поєднує білосніжні пляжі Індійського океану зі спадщиною суахілі та часто стає місцем відпочинку після сафарі. Водночас зростання кількості круїзних суден, за оцінкою експертів, посилює навантаження на міську інфраструктуру. Це може спричиняти затори та погіршувати екологічну ситуацію на узбережжі.

Замість Момбаси мандрівникам радять пляж Діані на південь від міста, де є подібні морські краєвиди, але переважають спокійніші курортні комплекси й невеликі готелі.

Сан-Хуан, Пуерто-Рико

Сан-Хуан, Пуерто-Рико. Джерело: unsplash.com/@nhuenerfuerst

Сан-Хуан приваблює колоніальною архітектурою, пляжними курортами та жвавим нічним життям, однак тут можливі проблеми з водопостачанням та електромережею. Після періоду посухи й через пошкодження інфраструктури в серпні 2026 року, за наведеними даними, у місті та сусідніх муніципалітетах запроваджували планові 48-годинні обмеження водопостачання. Також згадується нестабільність електромережі та масштабне відключення після аварії на підстанції наприкінці вересня.

Альтернативою називають Американські Віргінські острови, зокрема Сент-Джон із пляжами, що розташовані на території національного парку, хоча подорож може потребувати додаткового планування через вартість житла й поромне сполучення.

Нассау, Багамські острови

Нассау, Багамські острови. Джерело: pexels.com/@ackats-films-1759538370

Нассау залишається популярним напрямком для коротких карибських подорожей, але взимку місто приймає значну кількість пасажирів круїзних лайнерів. У пікові дні одночасно можуть пришвартовуватися кілька великих суден, через що центр міста та популярні пляжі стають переповненими. Особливо відчутним це може бути в години прибуття круїзних туристів, коли пляжні зони втрачають спокійну атмосферу.

Тим, хто прагне усамітнення, радять острів Лонг-Айленд на Багамах: він значно менш людний, хоча дорога туди потребує більше самостійного планування та пересадок між островами.

Перед бронюванням зимової відпустки варто перевірити актуальні умови в конкретному регіоні, зокрема доступність води й електроенергії, сезонні погодні особливості та транспортне сполучення.

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