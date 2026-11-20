Коли краще їхати у найпопулярніші країни світу: туристів буде менше

Популярні туристичні напрямки з кожним роком приваблюють дедалі більше мандрівників. Через це біля відомих пам'яток утворюються довгі черги, а ціни на відпочинок у високий сезон зростають. Однак

Як пише Euronews, видавництво Lonely Planet випустило нову книжку Offseason, у якій розповідається про 103 популярні туристичні напрямки та найкращі місяці для їх відвідування поза піковим сезоном. Такий підхід не лише допомагає уникнути великого скупчення людей, а й підтримує туристичну галузь протягом усього року.

Листопад – Португалія та Південна Корея

Лісабон. Джерело: Pexels

Листопад вважається вдалим місяцем для подорожі до Лісабона. Через прохолоднішу та дощову погоду туристів стає менше, тому черги до головних пам'яток скорочуються. Водночас сильніші вітри створюють хороші умови для віндсерфінгу на узбережжі поблизу Кашкайша.

Ще один цікавий напрямок – Південна Корея. Хоча осінніми барвами найбільше славиться Японія, у Кореї також можна помилуватися жовтими деревами гінкго та червоним кленовим листям, уникаючи великих натовпів.

Січень – Канарські острови

Тенеріфе. Джерело: unsplash.com

Для зимового відпочинку Lonely Planet рекомендує західні Канарські острови, зокрема Ла-Гомеру та Ель-Єрро.

У січні тут зберігається тепла погода, а мальовничі пішохідні маршрути дозволяють досліджувати природні краєвиди без літньої спеки.

Лютий – Греція та Туреччина

Афіни. Джерело: unsplash.com/@lnlnln

У лютому варто вирушити на грецький півострів Пелопоннес. М'яка погода дозволяє комфортно оглядати історичні пам'ятки, зокрема Стародавню Олімпію та Стародавній Коринф.

Гавань Анталії. Джерело: Pexels

Не менш привабливою в цей період є Туреччина. У Стамбулі можна відвідати стародавню Цистерну Базиліка та османський палац Топкапи. А в Каппадокії – помилуватися незвичайними скельними утвореннями, відомими як "казкові димарі", з повітряної кулі. При цьому ціни будуть нижчими, ніж у високий туристичний сезон.

Березень – Італія та Уганда

Венеція. Джерело: Pexels

Тим, кого не лякає можливість дощової погоди, у березні варто відвідати Неаполь і Помпеї. У цей період тут значно менше туристів, тому оглядати відомі пам'ятки буде приємніше.

Для охочих вирушити в далеку подорож цікавим варіантом стане Уганда. Березень тут припадає на перехідний туристичний сезон, коли можна уникнути як найбільшого напливу відвідувачів, так і найсильніших злив.

Мандрівники можуть побачити горил у Національному парку Бвінді та насолодитися туманними краєвидами Національного парку Мерчисон-Фоллс.

Травень – країни Балтії

Таллінн, архітектура. Джерело: unsplash.com/@nicknight

Травень чудово підходить для знайомства з Естонією, Латвією та Литвою. Lonely Planet пропонує об'єднати столиці трьох країн в одну подорож. Пересуватися між ними можна громадським транспортом або скористатися велосипедними маршрутами мережі Baltic Trails.

Такий формат дозволяє побачити кілька країн за одну відпустку.

Червень – Австрія та Киргизстан

Траунзее. Джерело: unsplash.com/@serhiivlasov

На початку літа варто звернути увагу на австрійський Тіроль. У червні тут уже встановлюється сприятлива погода для піших походів у гори, але туристів ще не так багато, як у розпал літа.

Інший напрямок – Киргизстан, який поступово привертає дедалі більше уваги мандрівників. У червні гірські маршрути та традиційні юртові табори кочівників знову відкриваються для відвідувачів. Водночас ціни залишаються нижчими, ніж у липні та серпні.

Жовтень – В'єтнам та Туніс

В'єтнам. Джерело: unsplash.com

Жовтень – вдалий час для відвідування В'єтнаму. У цей період ціни знижуються, а погодні умови поступово поліпшуються з півночі на південь країни.

Ще один напрямок, який рекомендують розглянути, – Туніс. Дістатися сюди можна поромом із кількох європейських міст, зокрема Палермо, Генуї та Марселя. Очікується, що найближчим часом інтерес до Тунісу зростатиме. Це пов'язано з 50-річчям франшизи "Зоряні війни", яке відзначатимуть у 2027 році.

Таким чином, подорожі поза високим сезоном дозволяють не лише уникнути натовпів, а й відкрити для себе популярні туристичні напрямки з іншого боку. Деякі країни особливо привабливі саме в ті місяці, коли більшість туристів обирає інші місця для відпочинку.

OBOZ.UA пропонує дізнатися про теплі напрямки для зимової відпустки.