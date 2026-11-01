Де взимку тепло: найкращі напрямки для подорожі

У багатьох куточках світу навіть у грудні, січні та лютому можна насолоджуватися сонцем, гуляти без теплого верхнього одягу та відпочивати біля моря. Серед них є популярні морські курорти, мальовничі острови та міста з багатою історичною спадщиною.

Як пише Express, туристичний експерт Стів Вітт, співзасновник компанії Not Just Travel, назвав десять напрямків, які варто розглянути для зимової відпустки. Деякі з цих місць пропонують справжнє літнє тепло, тоді як інші ідеально підходять для екскурсій і прогулянок.

Марракеш, Марокко

Марокко. Джерело: unsplash.com

Узимку Марокко стає особливо привабливим для мандрівників, які погано переносять сильну спеку. У Марракеші денна температура зазвичай становить близько 18–21 градуса, тому знайомитися з містом значно комфортніше, ніж у розпал літа.

Туристам рекомендують відвідати історичну медину, прогулятися лабіринтами традиційних ринків і побувати на знаменитій площі Джемаа-ель-Фна. Тут можна скуштувати місцеві страви, придбати спеції та послухати вуличних музикантів.

Варто враховувати, що взимку вечори в Марракеші бувають доволі холодними. Особливо теплий одяг знадобиться тим, хто планує відвідати Атлаські гори.

Тенерифе, Канарські острови

Тенерифе, Канарські острови. Джерело: unsplash.com

Іспанський острів Тенерифе залишається одним із найпопулярніших напрямків для зимового відпочинку. Навіть у найхолодніші місяці на південному узбережжі денна температура часто становить 20–23 градуси.

Острів приваблює не лише пляжами, а й незвичайними вулканічними ландшафтами. Тут розташований національний парк Тейде з найвищою вершиною Іспанії.

Узимку також зручно досліджувати історичне місто Сан-Крістобаль-де-ла-Лагуна, внесене до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Ще одна перевага подорожі поза літнім сезоном – менша кількість відвідувачів у популярних туристичних місцях.

Єгипет, узбережжя Червоного моря

Єгипет, узбережжя Червоного моря. Джерело: unsplash.com

Хургада та Шарм-ель-Шейх – одні з найкращих варіантів для тих, хто хоче поєднати зимову відпустку з пляжним відпочинком. Удень температура тут зазвичай тримається на рівні 22–25 градусів, а море залишається відносно теплим.

Особливою популярністю користуються дайвінг і снорклінг. Червоне море відоме кораловими рифами, різнокольоровими рибами та багатим підводним світом.

Любителі активного відпочинку можуть вирушити на екскурсію пустелею, покататися на квадроциклах або відвідати традиційні поселення. Для спокійнішої відпустки підійде Ель-Гуна, курортне містечко неподалік Хургади.

Сенегал

Сенегал. Джерело: unsplash.com

Сенегал у Західній Африці пропонує значно теплішу зимову погоду. У цей період температура повітря нерідко сягає 27–30 градусів, а сухий сезон створює сприятливі умови для подорожей.

Любителям пляжного відпочинку варто звернути увагу на курорт Салі, розташований на узбережжі Атлантичного океану. Неподалік є лагуна Ла-Сомон, відома мангровими заростями та різноманітними птахами.

Для знайомства з африканською природою можна відвідати заповідник Бандія, де мешкають жирафи, мавпи та інші тварини. А поціновувачам історії варто побувати на острові Горе та в місті Сен-Луї.

Острів Сал, Кабо-Верде

Острів Сал, Кабо-Верде. Джерело: unsplash.com

Кабо-Верде – острівна держава в Атлантичному океані неподалік західного узбережжя Африки. Взимку тут зберігається тепла погода, а денна температура зазвичай становить близько 23–26 градусів.

Одним із найпопулярніших місць для відпочинку є острів Сал, відомий широкими піщаними пляжами та бірюзовою водою.

Особливої уваги заслуговує містечко Санта-Марія з його різнокольоровими будинками, ринками, ресторанами та атмосферою невимушеного курортного життя.

Острів також популярний серед любителів серфінгу та кайтсерфінгу, оскільки взимку тут часто дмуть сильні вітри.

Мадейра, Португалія

Мадейра, Португалія. Джерело: unsplash.com

Мадейру нерідко називають плавучим садом Атлантики завдяки її пишній субтропічній рослинності. Навіть узимку денна температура на узбережжі зазвичай становить близько 18–21 градуса.

Острів особливо сподобається мандрівникам, які віддають перевагу активному відпочинку та природним краєвидам. Тут можна гуляти гірськими стежками вздовж левад – традиційних зрошувальних каналів, що проходять крізь ліси та мальовничі долини.

У столиці острова Фуншалі туристів чекають ботанічні сади, історичні квартали та традиційні дерев'яні сани, на яких можна спуститися крутими вулицями.

Водночас Мадейра більше підходить для прогулянок та екскурсій, ніж для класичного пляжного відпочинку, адже взимку океан залишається прохолодним.

Кіпр

Кіпр. Джерело: unsplash.com

Кіпр – ще один напрямок для тих, хто хоче втекти від зимових морозів. Хоча взимку тут не настільки тепло, як у Єгипті, денна температура на узбережжі часто становить 16–19 градусів.

Особливої уваги заслуговує Пафос, відомий археологічними пам'ятками, стародавніми гробницями та залишками античних споруд. Серед найцікавіших місць – археологічний парк Като-Пафос і Гробниці царів.

За межами курортів можна відвідати традиційні кам'яні села в горах Троодос або дослідити історичні квартали Нікосії. Кіпр узимку найбільше підходить для культурного туризму, оскільки погода сприятлива для тривалих прогулянок, хоча море для більшості відпочивальників буде холодним.

Мальта

Чим цікавий відпочинок на Мальті. Джерело: Mike Nahlii on Unsplash

Мальта приваблює туристів м'яким середземноморським кліматом і багатою історією. Узимку температура повітря тут найчастіше становить близько 15–18 градусів, хоча в сонячні дні може бути тепліше.

Столиця країни Валлетта славиться бароковими палацами, старовинними фортифікаціями та панорамними краєвидами на Велику гавань. Під час прогулянки вулицею Республіки можна відвідати традиційні ресторани та скуштувати місцеву кухню, зокрема тушкованого кролика – одну з найвідоміших мальтійських страв.

Також варто здійснити морську подорож до островів Гозо та Коміно, які славляться мальовничими бухтами й історичними пам'ятками.

Гран-Канарія, Канарські острови

Гран-Канарія вирізняється надзвичайним розмаїттям природних ландшафтів. На одному острові можна побачити вулканічні ущелини, зелені долини, високі скелі та величезні піщані дюни.

Узимку на південному узбережжі температура часто сягає 20–23 градусів, що робить регіон привабливим для відпочинку біля океану.

Однією з найвідоміших природних пам'яток є дюни Маспаломас, які нагадують невелику пустелю біля самого моря.

Туристам також рекомендують відвідати долину Гуаядеке з її печерними поселеннями та історичне містечко Терор, де збереглися традиційні канарські будинки з дерев'яними балконами.

Анталія, Туреччина

Анталія. Джерело: unsplash.com

Турецька Анталія також потрапила до переліку, хоча експерт рекомендує цей напрямок насамперед для подорожей із березня, коли температура повітря поступово підвищується приблизно до 19 градусів.

Узимку погода тут прохолодніша й дощовіша, ніж на Канарських островах або в Єгипті. Проте це хороший час для знайомства з історичними пам'ятками без літньої спеки.

Особливої уваги заслуговує старовинний район Калеїчі з османськими особняками, вузькими вуличками та давніми міськими мурами. Неподалік розташовані водоспади Дюден, а також руїни античного міста Аспендос із добре збереженим римським театром.

Після екскурсій можна відвідати традиційний турецький хамам або відпочити в одному з місцевих спа-комплексів.

Раніше OBOZ.UA розповідав, яке місце назвали найромантичнішим у світі.