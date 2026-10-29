Де провести казкове Різдво без великих витрат: 3 європейських напрямки

Куди поїхати на Різдво.

З наближенням зимово-новорічного періоду багато мандрівників шукають затишні куточки Європи з казковою атмосферою та яскравими ярмарками. Хоча традиційні туристичні столиці часто вимагають суттєвого бюджету, на континенті є не менш чарівні альтернативи.

Відвідування історичних ярмарків, старовинних вуличок та світлових шоу може бути не лише захопливим, а й цілком доступним для гаманця. Підбірка бюджетних напрямків від видання 20minutos.es допоможе обрати ідеальне місце для незабутньої святкової подорожі.

Краків, Польща

Польський Краків є одним із найпривабливіших та найдоступніших місць для зимового відпочинку.

Різдво у Кракові. Джерело: unsplash.com/@bookerboot

Святковий ярмарок чекає на гостей на Головній площі Ринок в історичному центрі, де серед дерев'яних яток можна спробувати смажений копчений сир, традиційні солодощі та глінтвейн.

Окрім головної площі, варто прогулятися старовинним районом Казімєж з його богемними ринками, а також оглянути собор Вавела та базиліку Святої Марії. Особливою окрасою міста є "шкопи" – унікальні багатоярусні вертепи ручної роботи, які внесені до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.

Будапешт, Угорщина

Будапешт щороку перетворюється на справжнє свято світла завдяки двом ключовим ярмаркам.

Різдво у Будапешті. Джерело: unsplash.com/@balint_miko

Основні святкові локації чекають на відвідувачів на площі Верешмарті з традиційною випічкою кюртескалач, а також біля базиліки Святого Стефана.

Окрім ремісничих лавок, ярмарок біля базиліки вражає гостей великою ялинкою та грандіозними світловими проєкціями безпосередньо на фасаді будівлі. Чудовим завершенням відпочинку стане прогулянка вечірніми вулицями з видом на підсвічену будівлю Парламенту над Дунаєм.

Вільнюс, Литва

Столиця Литви, Вільнюс, пропонує затишне та особливе святкування в самому серці середньовічного Старого міста.

Різдво у Вільнюсі. Джерело: unsplash.com/@esutita

На Соборній площі відкривається головний ярмарок із дерев'яними кіосками, де можна придбати подарунки, частування та зігрівальні напої.

Для гостей міста організовують святковий поїзд, який курсує історичними вулицями в період з 28 листопада по 6 січня, а також ковзанку біля Ратуші. Подорож легко доповнити оглядом знакових пам'яток, серед яких Ворота Світанку та церква Святої Анни.

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