Де подивитися на північне сяйво: туристам порадили приховану перлину у Фінляндії

Фінляндія приваблює туристів засніженими лісами, затишними будиночками та можливістю побачити одне з найкрасивіших природних явищ – північне сяйво. Проте для незабутньої зимової подорожі зовсім не обов'язково вирушати до популярного Рованіємі, який щороку приймає безліч мандрівників.

У країні є менш відомий серед іноземних туристів куточок, де можна насолодитися арктичними пейзажами, покататися на лижах і поспостерігати за різнокольоровими вогнями в нічному небі. Йдеться про місто Куусамо на північному сході Фінляндії. Як пише Travel Off Path, цей напрямок стає дедалі доступнішим завдяки новим міжнародним авіарейсам.

Чим особливе Куусамо

Куусамо. Джерело: traveloffpath.com

Куусамо – невелике фінське місто з населенням приблизно 14,8 тисячі людей. Воно розташоване неподалік Полярного кола, серед густих хвойних лісів, озер і засніжених пагорбів.

На відміну від туристичного Рованіємі, відомого передусім резиденцією Санта-Клауса, Куусамо приваблює насамперед своєю природою та можливостями для активного відпочинку.

Куусамо. Джерело: traveloffpath.com

Особливої популярності регіон почав набувати в середині XX століття, коли тут розвивався гірськолижний туризм. Сьогодні поруч із містом розташований відомий фінський курорт Рука, який пропонує десятки лижних трас. Водночас регіон зберіг атмосферу північної природи. Тут можна побачити вкриті снігом дерева, замерзлі озера та мальовничі краєвиди, які особливо вражають узимку.

Де найкраще спостерігати за північним сяйвом

Одна з головних причин відвідати Куусамо – можливість побачити північне сяйво. У ясні зимові ночі небо над регіоном іноді забарвлюється в зелені, рожеві та фіолетові відтінки. Для спостережень рекомендують обирати місця подалі від вуличного освітлення. Серед популярних локацій – пагорб Юханнускалліо, околиці Валтаваари та Конттайнена.

Особливо атмосферними можуть стати вечірні прогулянки засніженими лісами або спеціальні екскурсії з гідами, які допомагають туристам знайти вдалі місця для спостережень.

Куусамо. Джерело: traveloffpath.com

Однак варто пам'ятати, що північне сяйво неможливо гарантувати навіть у найсприятливіший сезон. Його поява залежить від сонячної активності, хмарності та інших природних умов.

Куусамо. Джерело: traveloffpath.com

Що ще подивитися поблизу Куусамо

Регіон пропонує чимало розваг, які дозволяють по-справжньому відчути атмосферу північної зими. Любителям активного відпочинку сподобається гірськолижний курорт Рука, розташований на схилах пагорба Рукатунтурі. З підйомників відкриваються захопливі краєвиди на засніжені ліси.

Тим, хто віддає перевагу природним пам'яткам, варто відвідати національний парк Ріїсітунтурі. Взимку його дерева вкриваються настільки товстим шаром снігу, що нагадують химерні білі скульптури.

Ще одна цікава локація – національний парк Оуланка, де можна побачити мальовничі річкові пороги, дерев'яні мости та зимові лісові стежки. Крім того, туристам пропонують прогулянки на снігоступах, катання на собачих упряжках, відвідування оленячих ферм і знайомство з місцевими кулінарними традиціями.

Як дістатися до Куусамо

У зимовому сезоні 2026–2027 років подорожувати до Куусамо стане простіше завдяки розширенню мережі міжнародних авіарейсів. Зокрема, авіакомпанія airBaltic запланувала нові прямі сполучення з Берліна, Гамбурга, Лондона, Манчестера та Риги.

Також до Куусамо можна буде прилетіти з Франкфурта, Дюссельдорфа й Цюриха. А з Гельсінкі протягом року виконуються внутрішні рейси.

Місцевий аеропорт розташований приблизно за 10 хвилин їзди від центру Куусамо. До курорту Рука можна дістатися автобусом приблизно за пів години. Трансфер рекомендують бронювати заздалегідь.

Що потрібно врахувати перед подорожжю

У січні та лютому температура може опускатися до дуже низьких позначок, а снігопади й ожеледиця ускладнюють пересування. Крім того, наприкінці грудня світловий день тут надзвичайно короткий. Тому туристам варто заздалегідь планувати екскурсії та брати із собою якісний зимовий одяг.

Особливо обережними слід бути під час прогулянок віддаленими природними територіями. Не рекомендується самостійно виходити на незнайомі маршрути або кригу замерзлих водойм.

Куусамо стане чудовим вибором для мандрівників, які хочуть поєднати зимові пригоди з відпочинком серед природи. А можливість побачити північне сяйво над засніженими фінськими лісами може перетворити таку подорож на справді незабутню пригоду.

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