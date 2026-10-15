Де найкращий у світі транспорт: назване місто

Зручні маршрути, пунктуальність, чистота та доступність автобусів і метро допомагають мешканцям щодня заощаджувати час. Нещодавно оприлюднили рейтинг міст із найкращим громадським транспортом у світі, складений на основі оцінок місцевих жителів.

Як повідомляє Time Out, у дослідженні 2026 року взяли участь понад 24 тисячі людей. Респондентам запропонували оцінити роботу громадського транспорту у своїх містах за п'ятибальною шкалою. За результатами опитування визначили 20 міст, жителі яких найбільше задоволені транспортною інфраструктурою.

Яке місто очолило світовий рейтинг

Перше місце посів Тайбей – столиця Тайваню. Одразу 95% опитаних місцевих жителів оцінили громадський транспорт міста як хороший або чудовий.

Особливо високу оцінку отримало метро Taipei MRT, яке вирізняється чистотою станцій, чіткою організацією посадки пасажирів та дотриманням розкладу. На платформах навіть нанесено спеціальні лінії, що допомагають людям організовано ставати в черги перед прибуттям поїздів.

Масштаби роботи метрополітену також вражають. Упродовж 2025 року ним скористалися понад 767 мільйонів пасажирів, тобто в середньому близько 2,1 мільйона щодня.

Ще одна перевага транспортної системи Тайбея – універсальна картка EasyCard. Нею можна оплачувати поїздки в метро й автобусах, а також орендувати велосипеди через сервіс YouBike. Це значно спрощує пересування містом.

Які міста увійшли до п'ятірки найкращих

Друге місце в рейтингу посів Сінгапур, де громадським транспортом задоволені 93,5% опитаних мешканців. Місто відоме розгалуженою мережею метро та високою пунктуальністю поїздів.

Третю позицію отримав Гонконг із результатом 92,8%. Його транспортна система поєднує метро, автобуси, трамваї та пороми.

На четвертому місці опинився Единбург у Шотландії. Роботу місцевого транспорту позитивно оцінили 92,4% респондентів. П'ятірку лідерів замкнув Сеул у Південній Кореї з показником 91,1%.

Які ще міста відзначили жителі

До десятки міст із найкращим громадським транспортом також увійшли Цюрих, Відень та Медельїн. У двадцятці опинилися Варшава, Осака, Стокгольм, Амстердам, Гамбург та інші великі міста світу.

Водночас рейтинг відображає насамперед рівень задоволеності місцевих жителів, а не результати технічної перевірки транспортних систем. Саме повсякденний досвід пасажирів став головним критерієм оцінювання.

Результати дослідження свідчать, що для містян важлива не лише розгалуженість транспортної мережі, а й комфорт, передбачуваність поїздок та можливість зручно користуватися різними видами транспорту.

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