Де можна відпочити за 100 євро на день: доступні напрямки

Літні подорожі до Європи – задоволення справді не завжди дуже доступне. Проте уже восени, коли високий сезон залишається позаду, все суттєво міняється і Старий Світ стає набагато доступнішим для гаманця.

До жовтня потік туристів суттєво скорочується, через що знижуються ціни на готелі та деякі туристичні послуги. І активний добовий відпочинок з поїздками на транспорті і вечерями в кафе може обійтись всього у сотню євро. Звісно, за ці гроші ви навряд чи знімете готель класу люкс і будете ласувати стравами мішленівських ресторанах. Однак цієї суми вистачить із головою, і це буде повноцінний комфортний відпочинок, а не виживання. Про сім європейських країн, де можна так провести час, розповіло видання Finance.ua.

Албанія

Албанія. Джерело: Pexels

Ця країна – ідеальний вибір для осінньої мандрівки, особливо якщо випаде нагода вирватися у вересні. У цей час на узбережжі ще панує приємне тепло, хоча погода вже й не така передбачувана, як у розпал літа.

Згідно з актуальними даними про вартість відпочинку на вересень 2026 року, бюджетному мандрівникові в Албанії вистачить близько 30-45 євро на добу. Більш розкута поїздка обійдеться в межах 60-100 євро, причому затишний гестхаус або скромний готель восени можна зняти лише за 35-55 євро за ніч.

Загалом для розрахунку бюджету варто орієнтуватися на суму 55-95 євро на день, якщо не обирати найрозкрученіші курортні зони.

Цікаві локації для візиту

Тирана: головна площа Скандербега, старовинна мечеть Ет’хем-бея, колоритний квартал Блок, а також канатна дорога на гору Дайті (на огляд столиці варто залишити зо два дні);

головна площа Скандербега, старовинна мечеть Ет’хем-бея, колоритний квартал Блок, а також канатна дорога на гору Дайті (на огляд столиці варто залишити зо два дні); Берат: знаменитий історичний центр із каскадом старовинних будиночків на схилах та велична фортеця, де легко гуляти пішки;

Гірокастра: затишний центр під захистом ЮНЕСКО, вищенені каменем вулички та масивна фортеця;

затишний центр під захистом ЮНЕСКО, вищенені каменем вулички та масивна фортеця; Шкодер: північний вузол, звідки зручно вирушати до однойменного озера чи на трекінг в Албанські Альпи;

північний вузол, звідки зручно вирушати до однойменного озера чи на трекінг в Албанські Альпи; Дуррес: найближчий до столиці морський курорт із довгою набережною та античним амфітеатром;

найближчий до столиці морський курорт із довгою набережною та античним амфітеатром; Саранда: гарна стартова точка для подорожей південною береговою лінією;

гарна стартова точка для подорожей південною береговою лінією; Ксаміль: прозоре море та острова, де у вересні вже немає літнього натовпу (хоча житло все ще дорожче за континентальну частину);

Бутринт: археологічний парк поруч із Сарандою з античними грецькими й римськими руїнами;

археологічний парк поруч із Сарандою з античними грецькими й римськими руїнами; Теті та Вальбона: гірські селища для шанувальників мальовничих піших маршрутів замість пляжного відпочинку.

Орієнтовні ціни в Албанії.

Ліжко в хостелі: 12-18 євро

12-18 євро Гостьовий будинок або бюджетний готель: 35-55 євро

35-55 євро Обід: 6-10 євро

6-10 євро Кава: до 2 євро

до 2 євро Міжміський автобус: 5-15 євро

5-15 євро Екскурсія або пам'ятка з платним входом: 5–20 євро

Болгарія

Болгарія. Джерело: Pexels

Болгарія традиційно утримує статус однієї з найбюджетніших країн Європи. До того ж, з 1 січня 2026 року країна офіційно перейшла на євро, тому всі розрахунки тут стали значно простішими та не потребують конвертації з левів. Для цікавого міського вікенду чудово підійдуть Софія та Пловдив, а за сприятливого прогнозу погоди варто завітати до Варни, Несебра чи Созополя.

Середній орієнтир за витратами складає 50-85 євро на день.

Місця, які варто відвідати:

Софія: грандіозний собор Олександра Невського, античні руїни Сердіки, пішохідний бульвар Вітоша, давня ротонда Святого Георгія та панорамна гора Вітоша;

грандіозний собор Олександра Невського, античні руїни Сердіки, пішохідний бульвар Вітоша, давня ротонда Святого Георгія та панорамна гора Вітоша; Пловдив: чарівне Старе місто, неушкоджений античний театр, давньоримський стадіон та арт-квартал Капана з затишними кав'ярнями;

чарівне Старе місто, неушкоджений античний театр, давньоримський стадіон та арт-квартал Капана з затишними кав'ярнями; Велико-Тирново: видовищні пагорби зі старовинною забудовою та масивна фортеця Царевець;

видовищні пагорби зі старовинною забудовою та масивна фортеця Царевець; Рильський монастир: найвідоміша духовна святиня країни, на огляд якої краще виділити цілий день;

Несебр: історичне місто-півострів на Чорному морі, де у вересні настає довгоочікуваний спокій;

історичне місто-півострів на Чорному морі, де у вересні настає довгоочікуваний спокій; Варна: розкішний Приморський парк, археологічні скарби в місцевому музеї, римські терми та набережна;

розкішний Приморський парк, археологічні скарби в місцевому музеї, римські терми та набережна; Созополь: колоритне приморське містечко з дерев'яною забудовою та затишним центром.

Орієнтовні ціни в Болгарії

Хостел: 12-20 євро

12-20 євро Бюджетний номер: 25-45 євро

25-45 євро Обід: 7-12 євро

7-12 євро Кава: 2-3 євро

2-3 євро Міський транспорт: близько 1 євро за поїздку

близько 1 євро за поїздку Поїздка між містами: 5-15 євро

5-15 євро Музей: 2-10 євро

Румунія

Румунія. Джерело: Pexels

Чудовий вибір для осінніх мандрів у тому разі, якщо море не є головною метою поїздки. Румунія пропонує збалансований мікс із масштабних мегаполісів, атмосферних середньовічних містечок і замків.

Орієнтовний денний бюджет становить 50-90 євро на день.

Основні пам'ятки:

Бухарест: велетенський Палац парламенту, пішохідне Старе місто, концертний Румунський Атенеум, історична площа Революції та зелений парк Херастрау;

велетенський Палац парламенту, пішохідне Старе місто, концертний Румунський Атенеум, історична площа Революції та зелений парк Херастрау; Брашов: колоритна площа Ради, похмура Чорна церква, вузенька вулиця Страда Сфорій та оглядова гора Тампа;

колоритна площа Ради, похмура Чорна церква, вузенька вулиця Страда Сфорій та оглядова гора Тампа; Бран: легендарна фортеця, яку туристичний світовий фольклор пов'язує з Графом Дракулою;

легендарна фортеця, яку туристичний світовий фольклор пов'язує з Графом Дракулою; Пелеш: розкішний королівський замок у Сінаї, який зручно відвідати дорогою до Брашова;

Сігішоара: казковий середньовічний центр, старовинна вежа з годинником та яскраві кольорові будинки;

казковий середньовічний центр, старовинна вежа з годинником та яскраві кольорові будинки; Сібіу: Велика площа, старовинні вулички та знамениті дахи з "очима";

Велика площа, старовинні вулички та знамениті дахи з "очима"; Замок Корвінів: вражаючий готичний замок у Хунедоарі, до якого краще планувати окрему вилазку;

вражаючий готичний замок у Хунедоарі, до якого краще планувати окрему вилазку; Трансфегерашан: високогірний серпантин із чудовими краєвидами (восени обов'язково перевіряйте стан траси, адже через погодні умови її можуть перекривати).

Орієнтовні ціни в Румунії

Хостел: 12-20 євро

12-20 євро Бюджетний номер: 25-45 євро

25-45 євро Обід: 7-12 євро

7-12 євро Кава: 2-3 євро

2-3 євро Міський транспорт: 1-2 євро

1-2 євро Поїзд між містами: 5-20 євро

Угорщина

Угорщина. Джерело: Pexels

Столиця Угорщини Будапешт останнім часом суттєво подорожчала, однак за умов розумної економії вкластися у 100 євро все ще цілком реально.

Орієнтир за витратами складає 60-100 євро на день.

Локації, які варто побачити:

Парламент: обов'язкова пам'ятка, яку варто роздивитися хоча б із протилежного берега Дунаю;

обов'язкова пам'ятка, яку варто роздивитися хоча б із протилежного берега Дунаю; Будайська фортеця: мальовничі вулички, Королівський палац і найкращі оглядові майданчики на Пешт;

мальовничі вулички, Королівський палац і найкращі оглядові майданчики на Пешт; Рибальський бастіон: казкові вежі з панорамним видом на річку та місто;

казкові вежі з панорамним видом на річку та місто; Ланцюговий міст : культова споруда, яка особливо вражає з вечірнім підсвічуванням;

: культова споруда, яка особливо вражає з вечірнім підсвічуванням; Базиліка Святого Іштвана: головний собор міста з розкішним оздобленням;

Центральний ринок: чудова точка для недорогого обіду та покупки гастрономічних сувенірів;

чудова точка для недорогого обіду та покупки гастрономічних сувенірів; Острів Маргіт: величезний парк відпочинку на Дунаї;

величезний парк відпочинку на Дунаї; Купальні Сечені: відомі термальні басейни, вхід до яких краще спланувати в бюджеті заздалегідь;

відомі термальні басейни, вхід до яких краще спланувати в бюджеті заздалегідь; Сентендре: затишне мистецьке містечко неподалік Будапешта для одноденної прогулянки.

Орієнтовні ціни в Угорщині

Хостел: 15-25 євро

15-25 євро Бюджетний номер: 30-50 євро

30-50 євро Обід: 10-15 євро

10-15 євро Кава: 2-4 євро

2-4 євро Разова поїздка на транспорті: близько 1,3 євро

Музей: 5-15 євро

5-15 євро Термальні купальні: близько 25-40 євро

Польща

Польща. Джерело: Pexels

Один із найзручніших і найпростіших напрямків для українців. Сюди легко дістатися наземним транспортом, а далі зручно планувати подальший маршрут Європою.

Орієнтовний денний бюджет: 60-100 євро на день.

Куди варто завітати:

Краків: розкішна Ринкова площа, Маріацький костел, королівський Вавель, еврейський квартал Казімєж, Барбакан та Флоріанська брама;

розкішна Ринкова площа, Маріацький костел, королівський Вавель, еврейський квартал Казімєж, Барбакан та Флоріанська брама; Величка: знамениті соляні шахти поруч із Краковом, відвідування яких займає цілий день;

знамениті соляні шахти поруч із Краковом, відвідування яких займає цілий день; Варшава: відбудоване Старе місто, Королівський замок, розкішний парк Лазєнки, Палац культури і науки та простір на набережній Вісли;

відбудоване Старе місто, Королівський замок, розкішний парк Лазєнки, Палац культури і науки та простір на набережній Вісли; Вроцлав: мальовнича Ринкова площа, старовинний Острів Тумський, будівля університету та пошук знаменитих бронзових гномиків по всьому центру;

Гданськ: вул. Довгий ринок, фонтан Нептуна, мальовнича набережна Мотлави, історичний Журав та Музей Другої світової війни;

вул. Довгий ринок, фонтан Нептуна, мальовнича набережна Мотлави, історичний Журав та Музей Другої світової війни; Сопот: розташований поруч із Гданськом курорт, куди варто завітати заради прогулянки найдовшим дерев'яним пірсом;

розташований поруч із Гданськом курорт, куди варто завітати заради прогулянки найдовшим дерев'яним пірсом; Мальборк: велетенський замок Тевтонського ордену з червоної цегли;

велетенський замок Тевтонського ордену з червоної цегли; Закопане: головний гірський курорт для тих, хто хоче поєднати міські прогулянки з Татрами.

Орієнтовні ціни в Польщі

Хостел: 15-25 євро

Бюджетний номер: 30-50 євро

30-50 євро Обід: 8-15 євро

8-15 євро Кава: 2,5-4 євро

2,5-4 євро Міський транспорт: 1-2 євро

1-2 євро Поїзд між містами: 10-25 євро

10-25 євро Музей: 4-12 євро

Португалія

Португалія. Джерело: Pexels

Португалія вважається найдорожчою країною у цій збірці, тому тут розраховувати на абсолютну економію складніше. До прикладу, у Лісабоні разова поїздка у мережі CARRIS/Metro коштує 1,90 євро, а проїзний на добу обійдеться у 7,25 євро. Тому вкластися у 100 євро вдасться лише за умови завчасного бронювання бюджетного житла та поміркованих витрат на харчування.

Середній орієнтир становить 75-120 євро на день.

Що подивитися:

Лісабон: старовинний район Алфама, центральна Байша, масштабна площа Комерції, оглядові майданчики, Белен та поїздка на ретро-трамваї № 28;

старовинний район Алфама, центральна Байша, масштабна площа Комерції, оглядові майданчики, Белен та поїздка на ретро-трамваї № 28; Белем: знаменита вежа Белен, величний монастир Жеронімуш та набережна річки Тежу;

знаменита вежа Белен, величний монастир Жеронімуш та набережна річки Тежу; Сінтра: казковий Палац Пена, старовинний замок маврів та атмосферний центр;

казковий Палац Пена, старовинний замок маврів та атмосферний центр; Порту: мальовничий район Рібейра, знаменитий міст Луїша I, річка Дору та азулежу на вокзалі Сан-Бенту;

Брага: і сторичний центр та величне святилище Бон-Жезуш-ду-Монті;

сторичний центр та величне святилище Бон-Жезуш-ду-Монті; Коїмбра: старовинне студентське місто зі знаковим університетом;

старовинне студентське місто зі знаковим університетом; Авейру: португальська Венеція з каналами та яскравими човнами;

португальська Венеція з каналами та яскравими човнами; Кашкайш: океанське узбережжя неподалік від столиці.

Орієнтовні ціни в Португалії

Хостел: 20-30 євро

20-30 євро Бюджетний номер: 35-60 євро

35-60 євро Обід: 12-15 євро

12-15 євро Кава: 2-3 євро

2-3 євро Міський транспорт: 2-4 євро

2-4 євро Поїзд між містами: 5-20 євро

5-20 євро Музей або пам'ятка: 5-15 євро

Греція

Греція. Джерело: Pexels

Під час поїздки до Греції також можна вкластися у 100 євро на добу, однак доведеться ретельніше шукати варіанти проживання. У вересні тут ще триває повноцінний пляжний сезон. У жовтні краще перемикати увагу на екскурсійні програми, античну спадщину та місцеву кухню. В Афінах разовий квиток на транспорт (на 90 хвилин) коштує 1,20 євро, а добовий – 4,10 євро.

Орієнтир за витратами складає 70-120 євро на день.

Головні локації:

Афіни: величний Акрополь, Парфенон, старовинний район Плака, площа Монастіракі, оглядовий пагорб Лікавіт та квітучий Національний сад;

величний Акрополь, Парфенон, старовинний район Плака, площа Монастіракі, оглядовий пагорб Лікавіт та квітучий Національний сад; Мис Суніон: вражаючий храм Посейдона на скелі над Егейським морем;

вражаючий храм Посейдона на скелі над Егейським морем; Салоніки: Біла вежа, розкішна набережна, площа Аристотеля, давньоримська Агора та вечірній район Лададіка;

Біла вежа, розкішна набережна, площа Аристотеля, давньоримська Агора та вечірній район Лададіка; Метеори: унікальні монастирі на вершинах скелястих веж (сюди краще їхати щонайменше на дві доби);

Дельфи: розлогий археологічний комплекс на мальовничих схилах Парнасу;

розлогий археологічний комплекс на мальовничих схилах Парнасу; Крит: Ханья, Іракліон та унікальні пляжі острова, які добре підходять для вересневого плавання;

Ханья, Іракліон та унікальні пляжі острова, які добре підходять для вересневого плавання; Корфу: мальовниче острівне місто з унікальною архітектурою та пляжами.

Орієнтовні ціни в Греції

Хостел: 20-30 євро

20-30 євро Бюджетний номер: 35-60 євро

35-60 євро Обід: 10-15 євро

10-15 євро Кава: 2,5-4 євро

2,5-4 євро Міський транспорт: 2-5 євро

2-5 євро Музей або пам'ятка: 5-20 євро

Раніше OBOZ.UA розповідав, яку країну Європи досвідчений мандрівник назвав найкращою за співвідношенням ціна-якість.