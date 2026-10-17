Де можна відпочити за 100 євро на день: доступні напрямки
Осіння подорож до Європи ціл...
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Літні подорожі до Європи – задоволення справді не завжди дуже доступне. Проте уже восени, коли високий сезон залишається позаду, все суттєво міняється і Старий Світ стає набагато доступнішим для гаманця.
До жовтня потік туристів суттєво скорочується, через що знижуються ціни на готелі та деякі туристичні послуги. І активний добовий відпочинок з поїздками на транспорті і вечерями в кафе може обійтись всього у сотню євро. Звісно, за ці гроші ви навряд чи знімете готель класу люкс і будете ласувати стравами мішленівських ресторанах. Однак цієї суми вистачить із головою, і це буде повноцінний комфортний відпочинок, а не виживання. Про сім європейських країн, де можна так провести час, розповіло видання Finance.ua.
Албанія
Албанія.
Джерело: Pexels
Ця країна – ідеальний вибір для осінньої мандрівки, особливо якщо випаде нагода вирватися у вересні. У цей час на узбережжі ще панує приємне тепло, хоча погода вже й не така передбачувана, як у розпал літа.
Згідно з актуальними даними про вартість відпочинку на вересень 2026 року, бюджетному мандрівникові в Албанії вистачить близько 30-45 євро на добу. Більш розкута поїздка обійдеться в межах 60-100 євро, причому затишний гестхаус або скромний готель восени можна зняти лише за 35-55 євро за ніч.
Загалом для розрахунку бюджету варто орієнтуватися на суму 55-95 євро на день, якщо не обирати найрозкрученіші курортні зони.
Цікаві локації для візиту
- Тирана: головна площа Скандербега, старовинна мечеть Ет’хем-бея, колоритний квартал Блок, а також канатна дорога на гору Дайті (на огляд столиці варто залишити зо два дні);
- Берат: знаменитий історичний центр із каскадом старовинних будиночків на схилах та велична фортеця, де легко гуляти пішки;
- Гірокастра: затишний центр під захистом ЮНЕСКО, вищенені каменем вулички та масивна фортеця;
- Шкодер: північний вузол, звідки зручно вирушати до однойменного озера чи на трекінг в Албанські Альпи;
- Дуррес: найближчий до столиці морський курорт із довгою набережною та античним амфітеатром;
- Саранда: гарна стартова точка для подорожей південною береговою лінією;
- Ксаміль: прозоре море та острова, де у вересні вже немає літнього натовпу (хоча житло все ще дорожче за континентальну частину);
- Бутринт: археологічний парк поруч із Сарандою з античними грецькими й римськими руїнами;
- Теті та Вальбона: гірські селища для шанувальників мальовничих піших маршрутів замість пляжного відпочинку.
Орієнтовні ціни в Албанії.
- Ліжко в хостелі: 12-18 євро
- Гостьовий будинок або бюджетний готель: 35-55 євро
- Обід: 6-10 євро
- Кава: до 2 євро
- Міжміський автобус: 5-15 євро
- Екскурсія або пам'ятка з платним входом: 5–20 євро
Болгарія
Болгарія.
Джерело: Pexels
Болгарія традиційно утримує статус однієї з найбюджетніших країн Європи. До того ж, з 1 січня 2026 року країна офіційно перейшла на євро, тому всі розрахунки тут стали значно простішими та не потребують конвертації з левів. Для цікавого міського вікенду чудово підійдуть Софія та Пловдив, а за сприятливого прогнозу погоди варто завітати до Варни, Несебра чи Созополя.
Середній орієнтир за витратами складає 50-85 євро на день.
Місця, які варто відвідати:
- Софія: грандіозний собор Олександра Невського, античні руїни Сердіки, пішохідний бульвар Вітоша, давня ротонда Святого Георгія та панорамна гора Вітоша;
- Пловдив: чарівне Старе місто, неушкоджений античний театр, давньоримський стадіон та арт-квартал Капана з затишними кав'ярнями;
- Велико-Тирново: видовищні пагорби зі старовинною забудовою та масивна фортеця Царевець;
- Рильський монастир: найвідоміша духовна святиня країни, на огляд якої краще виділити цілий день;
- Несебр: історичне місто-півострів на Чорному морі, де у вересні настає довгоочікуваний спокій;
- Варна: розкішний Приморський парк, археологічні скарби в місцевому музеї, римські терми та набережна;
- Созополь: колоритне приморське містечко з дерев'яною забудовою та затишним центром.
Орієнтовні ціни в Болгарії
- Хостел: 12-20 євро
- Бюджетний номер: 25-45 євро
- Обід: 7-12 євро
- Кава: 2-3 євро
- Міський транспорт: близько 1 євро за поїздку
- Поїздка між містами: 5-15 євро
- Музей: 2-10 євро
Румунія
Румунія.
Джерело: Pexels
Чудовий вибір для осінніх мандрів у тому разі, якщо море не є головною метою поїздки. Румунія пропонує збалансований мікс із масштабних мегаполісів, атмосферних середньовічних містечок і замків.
Орієнтовний денний бюджет становить 50-90 євро на день.
Основні пам'ятки:
- Бухарест: велетенський Палац парламенту, пішохідне Старе місто, концертний Румунський Атенеум, історична площа Революції та зелений парк Херастрау;
- Брашов: колоритна площа Ради, похмура Чорна церква, вузенька вулиця Страда Сфорій та оглядова гора Тампа;
- Бран: легендарна фортеця, яку туристичний світовий фольклор пов'язує з Графом Дракулою;
- Пелеш: розкішний королівський замок у Сінаї, який зручно відвідати дорогою до Брашова;
- Сігішоара: казковий середньовічний центр, старовинна вежа з годинником та яскраві кольорові будинки;
- Сібіу: Велика площа, старовинні вулички та знамениті дахи з "очима";
- Замок Корвінів: вражаючий готичний замок у Хунедоарі, до якого краще планувати окрему вилазку;
- Трансфегерашан: високогірний серпантин із чудовими краєвидами (восени обов'язково перевіряйте стан траси, адже через погодні умови її можуть перекривати).
Орієнтовні ціни в Румунії
- Хостел: 12-20 євро
- Бюджетний номер: 25-45 євро
- Обід: 7-12 євро
- Кава: 2-3 євро
- Міський транспорт: 1-2 євро
- Поїзд між містами: 5-20 євро
Угорщина
Угорщина.
Джерело: Pexels
Столиця Угорщини Будапешт останнім часом суттєво подорожчала, однак за умов розумної економії вкластися у 100 євро все ще цілком реально.
Орієнтир за витратами складає 60-100 євро на день.
Локації, які варто побачити:
- Парламент: обов'язкова пам'ятка, яку варто роздивитися хоча б із протилежного берега Дунаю;
- Будайська фортеця: мальовничі вулички, Королівський палац і найкращі оглядові майданчики на Пешт;
- Рибальський бастіон: казкові вежі з панорамним видом на річку та місто;
- Ланцюговий міст: культова споруда, яка особливо вражає з вечірнім підсвічуванням;
- Базиліка Святого Іштвана: головний собор міста з розкішним оздобленням;
- Центральний ринок: чудова точка для недорогого обіду та покупки гастрономічних сувенірів;
- Острів Маргіт: величезний парк відпочинку на Дунаї;
- Купальні Сечені: відомі термальні басейни, вхід до яких краще спланувати в бюджеті заздалегідь;
- Сентендре: затишне мистецьке містечко неподалік Будапешта для одноденної прогулянки.
Орієнтовні ціни в Угорщині
- Хостел: 15-25 євро
- Бюджетний номер: 30-50 євро
- Обід: 10-15 євро
- Кава: 2-4 євро
- Разова поїздка на транспорті: близько 1,3 євро
- Музей: 5-15 євро
- Термальні купальні: близько 25-40 євро
Польща
Польща.
Джерело: Pexels
Один із найзручніших і найпростіших напрямків для українців. Сюди легко дістатися наземним транспортом, а далі зручно планувати подальший маршрут Європою.
Орієнтовний денний бюджет: 60-100 євро на день.
Куди варто завітати:
- Краків: розкішна Ринкова площа, Маріацький костел, королівський Вавель, еврейський квартал Казімєж, Барбакан та Флоріанська брама;
- Величка: знамениті соляні шахти поруч із Краковом, відвідування яких займає цілий день;
- Варшава: відбудоване Старе місто, Королівський замок, розкішний парк Лазєнки, Палац культури і науки та простір на набережній Вісли;
- Вроцлав: мальовнича Ринкова площа, старовинний Острів Тумський, будівля університету та пошук знаменитих бронзових гномиків по всьому центру;
- Гданськ: вул. Довгий ринок, фонтан Нептуна, мальовнича набережна Мотлави, історичний Журав та Музей Другої світової війни;
- Сопот: розташований поруч із Гданськом курорт, куди варто завітати заради прогулянки найдовшим дерев'яним пірсом;
- Мальборк: велетенський замок Тевтонського ордену з червоної цегли;
- Закопане: головний гірський курорт для тих, хто хоче поєднати міські прогулянки з Татрами.
Орієнтовні ціни в Польщі
- Хостел: 15-25 євро
- Бюджетний номер: 30-50 євро
- Обід: 8-15 євро
- Кава: 2,5-4 євро
- Міський транспорт: 1-2 євро
- Поїзд між містами: 10-25 євро
- Музей: 4-12 євро
Португалія
Португалія.
Джерело: Pexels
Португалія вважається найдорожчою країною у цій збірці, тому тут розраховувати на абсолютну економію складніше. До прикладу, у Лісабоні разова поїздка у мережі CARRIS/Metro коштує 1,90 євро, а проїзний на добу обійдеться у 7,25 євро. Тому вкластися у 100 євро вдасться лише за умови завчасного бронювання бюджетного житла та поміркованих витрат на харчування.
Середній орієнтир становить 75-120 євро на день.
Що подивитися:
- Лісабон: старовинний район Алфама, центральна Байша, масштабна площа Комерції, оглядові майданчики, Белен та поїздка на ретро-трамваї № 28;
- Белем: знаменита вежа Белен, величний монастир Жеронімуш та набережна річки Тежу;
- Сінтра: казковий Палац Пена, старовинний замок маврів та атмосферний центр;
- Порту: мальовничий район Рібейра, знаменитий міст Луїша I, річка Дору та азулежу на вокзалі Сан-Бенту;
- Брага: історичний центр та величне святилище Бон-Жезуш-ду-Монті;
- Коїмбра: старовинне студентське місто зі знаковим університетом;
- Авейру: португальська Венеція з каналами та яскравими човнами;
- Кашкайш: океанське узбережжя неподалік від столиці.
Орієнтовні ціни в Португалії
- Хостел: 20-30 євро
- Бюджетний номер: 35-60 євро
- Обід: 12-15 євро
- Кава: 2-3 євро
- Міський транспорт: 2-4 євро
- Поїзд між містами: 5-20 євро
- Музей або пам'ятка: 5-15 євро
Греція
Греція.
Джерело: Pexels
Під час поїздки до Греції також можна вкластися у 100 євро на добу, однак доведеться ретельніше шукати варіанти проживання. У вересні тут ще триває повноцінний пляжний сезон. У жовтні краще перемикати увагу на екскурсійні програми, античну спадщину та місцеву кухню. В Афінах разовий квиток на транспорт (на 90 хвилин) коштує 1,20 євро, а добовий – 4,10 євро.
Орієнтир за витратами складає 70-120 євро на день.
Головні локації:
- Афіни: величний Акрополь, Парфенон, старовинний район Плака, площа Монастіракі, оглядовий пагорб Лікавіт та квітучий Національний сад;
- Мис Суніон: вражаючий храм Посейдона на скелі над Егейським морем;
- Салоніки: Біла вежа, розкішна набережна, площа Аристотеля, давньоримська Агора та вечірній район Лададіка;
- Метеори: унікальні монастирі на вершинах скелястих веж (сюди краще їхати щонайменше на дві доби);
- Дельфи: розлогий археологічний комплекс на мальовничих схилах Парнасу;
- Крит: Ханья, Іракліон та унікальні пляжі острова, які добре підходять для вересневого плавання;
- Корфу: мальовниче острівне місто з унікальною архітектурою та пляжами.
Орієнтовні ціни в Греції
- Хостел: 20-30 євро
- Бюджетний номер: 35-60 євро
- Обід: 10-15 євро
- Кава: 2,5-4 євро
- Міський транспорт: 2-5 євро
- Музей або пам'ятка: 5-20 євро
Раніше OBOZ.UA розповідав, яку країну Європи досвідчений мандрівник назвав найкращою за співвідношенням ціна-якість.
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