Альпійський рай: туристам порадили чарівне місце на кордоні Франції та Італії

Серед величних Альп є місце, де кришталево чиста вода віддзеркалює засніжені вершини, а навколишні краєвиди здаються майже нереальними. Йдеться про високогірне озеро Лак-Блан у Франції, неподалік італійського кордону.

Воно розташоване над знаменитою долиною Шамоні та приваблює мандрівників неймовірними панорамами Монблану. Як дістатися до цього природного дива та коли найкраще планувати подорож, розповідає туристичне видання Travel Off Path.

Озеро серед Альп

Лак-Блан розташоване на високогірному плато в природному заповіднику Егій-Руж. Звідси відкривається захоплива панорама гірського масиву Монблан, який височіє на протилежному боці долини.

Головна особливість озера – його дивовижна здатність відображати навколишні гори. Коли вода спокійна, на її поверхні можна побачити засніжені вершини, величезні льодовики та стрімкі скелі.

Навіть у липні на воді іноді залишаються шматки льоду, адже озеро живиться талими снігами. Попри надзвичайну прозорість, водойма не призначена для купання. Сюди приїжджають передусім за краєвидами та особливою атмосферою високогір'я.

На відміну від гамірних курортів, у заповіднику немає великої кількості розважальних закладів. Мандрівників оточують суворі скелі, холодна вода й тиша, яку порушують лише звуки природи.

Де зупинитися перед походом до Лак-Блан

Найзручнішим місцем для початку подорожі вважається французьке містечко Шамоні. Воно розташоване біля підніжжя Монблану та давно здобуло популярність серед альпіністів, лижників і шанувальників гірських прогулянок.

Шамоні. Джерело: unsplash.com

Однак центральна частина курорту може виявитися досить дорогою та переповненою туристами. Тим, хто шукає спокійнішого відпочинку, радять звернути увагу на селище Ле-Пра, розташоване неподалік.

Тут можна оселитися подалі від метушні, поснідати у місцевій пекарні та насолодитися ранковими краєвидами Альп.

Шамоні. Джерело: unsplash.com

Ще одна перевага Ле-Пра – близькість до канатної дороги Ла-Флежер, якою зручно скористатися перед походом до озера.

Як дістатися до високогірного озера

Шамоні. Джерело: unsplash.com

Найпопулярніший маршрут до Лак-Блан починається біля верхньої станції підйомника Ла-Флежер. Теоретично піднятися можна безпосередньо з долини, однак такий шлях потребує значно більше сил. Частина маршруту проходить лісом, тому найцікавіші гірські пейзажі відкриваються лише після тривалого підйому.

Канатна дорога дозволяє заощадити час та одразу опинитися поблизу мальовничих високогірних стежок.

Звідси дорога до озера займає приблизно дві години. Туристам доведеться долати кам'янисті схили, проходити ділянки з дрібним камінням та підійматися на великі гранітні виступи.

Хоча маршрут потребує певної витривалості, його можна подолати без спеціальної альпіністської підготовки, якщо правильно розрахувати власні сили.

Важливо подбати про головний убір, сонцезахисний засіб і достатній запас води. На відкритих ділянках майже немає дерев, які могли б захистити від сонця.

Альтернативний шлях для любителів екстриму

Туристам, які прагнуть гостріших відчуттів, пропонують інший маршрут. Він починається поблизу населеного пункту Тре-ле-Шан, неподалік Аржантьєра.

Його головна особливість – металеві драбини, закріплені просто на прямовисних скелях. Під час підйому доводиться триматися за залізні перекладини та долати вузькі кам'янисті виступи.

На окремих ділянках перед мандрівниками відкривається вид на долину далеко внизу. Тому такий шлях навряд чи підійде людям, які бояться висоти.

Натомість після складного підйому туристи виходять на територію природного заповідника, де перед ними несподівано з'являється мальовниче озеро.

Коли краще вирушати до Лак-Блан, щоб уникнути натовпу

Шамоні. Джерело: unsplash.com

Попри віддалене розташування, озеро добре відоме туристам. Особливо багато відвідувачів прибуває сюди наприкінці липня, коли біля водойми вже опівдні може бути людно. Щоб побачити Лак-Блан у спокійнішій атмосфері, досвідчені мандрівники радять вирушати якомога раніше.

Найкраще скористатися одним із перших ранкових рейсів канатної дороги. Це дозволить дістатися озера до появи великих туристичних груп.

Ранок також вважається вдалим часом для фотографування. За відсутності вітру поверхня води стає майже нерухомою, а відображення гір – особливо чітким.

Перед виходом обов'язково варто перевірити прогноз погоди. Сильний вітер не лише псує дзеркальний ефект на озері, а й робить прогулянку відкритими гірськими стежками значно менш комфортною. Автори туристичного матеріалу радять відкласти похід, якщо швидкість вітру перевищує приблизно 32 км/год.

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