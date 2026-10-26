Забуті міста Європи: куди поїхати, щоб насолодитися шармом Старого Світу

Європа приховує чимало мальовничих міст, які за своєю красою не поступаються найвідомішим туристичним напрямкам. Поки мандрівники шикуються в черги біля паризьких пам'яток чи заповнюють вулиці Рима, у менш популярних куточках континенту можна насолодитися середньовічною архітектурою та атмосферою Старого Світу без величезних натовпів.

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Як пише Travel Off Path, деякі з цих міст уже починають привертати дедалі більше уваги туристів, проте все ще залишаються недооціненими. Експерти назвали п'ять європейських міст, які варто відвідати, поки вони не перетворилися на чергові туристичні магніти.

Касерес, Іспанія

У західній частині Іспанії, в регіоні Естремадура, розташоване місто Касерес, історичний центр якого внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут збереглися римські споруди, мавританські оборонні вежі, готичні храми та розкішні ренесансні палаци.

Касерес може здатися знайомим шанувальникам серіалу "Гра престолів", адже його старовинні вулиці використовували для знімання сцен Королівської Гавані.

Серед найцікавіших пам'яток – вежа Бухако заввишки 25 метрів, яка височіє над головною площею Пласа-Майор. Варто також побачити площу Святого Георгія, собор Святої Марії та палац Гольфінес-де-Абахо, в архітектурі якого поєдналися готика й ренесанс.

За даними видання, кількість туристів у Касересі за січень–серпень 2026 року зросла на 12% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

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Труа, Франція

Якщо Париж здається надто галасливим, варто звернути увагу на Труа – чарівне французьке місто в історичному регіоні Шампань. Його головна особливість – сотні старовинних фахверкових будинків із дерев'яними балками та яскравими фасадами. Вузенькі бруковані вулички, затишні кав'ярні та будівлі з навислими верхніми поверхами створюють особливу атмосферу.

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Найвідоміша місцева локація – Котячий провулок (Ruelle des Chats). Будинки тут стоять настільки близько один до одного, що їхні верхні поверхи майже змикаються над головами перехожих.

Ще одна визначна пам'ятка – готичний собор Святих Петра і Павла, відомий своїми розкішними вітражами. Цікаво, що історичний центр Труа з висоти нагадує корок від пляшки шампанського, що символічно для міста, тісно пов'язаного з історією цього напою.

Герліц, Німеччина

Німецький Герліц – справжня знахідка для тих, хто захоплюється історією та старовинною архітектурою. На відміну від багатьох інших німецьких міст, він майже не постраждав під час Другої світової війни.

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Завдяки цьому тут збереглося близько 4000 історичних пам'яток, серед яких готичні церкви, ренесансні особняки, барокові споруди та будинки в стилі модерн. Особливої уваги заслуговує церква Святих Петра і Павла з унікальним "Сонячним органом", який здатний відтворювати звуки пташиного співу та інших тварин.

Не менш цікавою буде прогулянка до будівлі Шенгоф – одного з найстаріших ренесансних будинків Німеччини, де сьогодні працює Сілезький музей.

Герліц також має незвичну географічну особливість. Місто розташоване безпосередньо на кордоні з Польщею, а пішохідний міст через річку Ниса з'єднує його з польським Згожельцем. За одну прогулянку тут можна побувати одразу у двох країнах.

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Торунь, Польща

На берегах Вісли розташована Торунь – одне з найкраще збережених середньовічних міст Польщі. Її історичний центр, включений до спадщини ЮНЕСКО, славиться червоною цегляною готикою, старовинними оборонними мурами та вузькими брукованими вуличками.

Серцем міста є площа Старий Ринок із ратушею XIV століття. З її вежі відкривається панорама червоних дахів, церковних шпилів і залишків замку Тевтонського ордену. Саме тут народився Миколай Коперник, видатний астроном, який обґрунтував геліоцентричну модель світу. Сьогодні в місті можна відвідати музей, присвячений його життю.

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Проте Торунь відома не лише науковою спадщиною. Її вважають польською столицею пряників, традиція виготовлення яких сягає Середньовіччя. У Живому музеї пряників туристи можуть дізнатися про старовинні рецепти та власноруч приготувати ароматні ласощі.

Лечче, Італія

На півдні Італії, у регіоні Апулія, розташоване Лечче – місто, яке часто називають "Флоренцією Півдня".

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На відміну від ренесансної стриманості Флоренції, тут панує пишне бароко. Історичний центр прикрашають будівлі з теплого золотавого вапняку, оздоблені складним різьбленням, декоративними колонами та скульптурами.

Однією з головних пам'яток є базиліка Санта-Кроче, фасад якої вражає деталізацією та багатством оздоблення. Не менш цікава Соборна площа з бароковим кафедральним собором і приблизно 70-метровою дзвіницею.

На площі Святого Оронція можна побачити залишки давньоримського амфітеатру віком майже 2000 років. А після прогулянки варто завітати до місцевої кав'ярні та скуштувати пастіччотто – традиційну випічку з ніжним заварним кремом. Хоча популярність Лечче поступово зростає, місто досі пропонує спокійніший відпочинок, ніж найвідоміші туристичні центри Італії.

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