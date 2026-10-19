Забудьте про Лісабон: названо унікальний напрямок для подорожі в Португалії

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Коли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцязбитий російський літакРосійська тактична авіація входить у невідворотне піке: що показали удари України по аеродромах ворогаРосія знищила великий датацентр у Києві. Ілюстративне фото.Росія знищила великий датацентр у Києві: що буде зі зв'язком та інтернетом"Європа не може дозволити собі чекати": в The Telegraph пояснили, як зупинити Путіна і захистити Україну"Європа не може дозволити собі чекати": в The Telegraph пояснили, як зупинити Путіна і захистити УкраїнуУкраїнці з Дією в телефоні можуть оформити базову виплатуУкраїнці з Дією в телефоні можуть оформити базову виплату: які правилаІлюстрація - Петер Мадяк і Роберт ФіцоВ ЄС виступили проти виділення Україні 70 млрд євро: які країни відмовилися давати грошіПутін і Сі Цзіньпін"Путін стає дедалі слабшим": Кулеба пояснив позицію Китаю щодо війни в Україні"Рідко говорила, що війна зробила зі мною зсередини": Світоліна оголосила про розлучення з Монфісом"Рідко говорила, що війна зробила зі мною зсередини": Світоліна оголосила про розлучення з МонфісомРубіо заявив, що Трампу "неприємно бачити" удари Росії по житлових будинках Києва. ВідеоРубіо заявив, що Трампу "неприємно бачити" удари Росії по житлових будинках Києва. ВідеоУ Києві перекинулась маршрутка з пасажирами: серед постраждалих є 6-річна дитина. Подробиці та фотоУ Києві перекинулась маршрутка з пасажирами: серед постраждалих є 6-річна дитина. Подробиці та фото

Забудьте про Лісабон: названо унікальний напрямок для подорожі в Португалії

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read4 хв
icon 276
Забудьте про Лісабон: названо унікальний напрямок для подорожі в Португалії
Португальське місто Гімарайнш буквально дихає історією, однак туристів тут досі небагато. Джерело: Pexels

Попри всю велич і багату історію португальської столиці, 2026 року Лісабон вже важко назвати ідеальним місцем для знайомства з автентичною культурою країни. Сьогодні в місті буквально не пробитись через туристів з селфі-палицями, а високі цінники лише додають розчарування.

На щастя, у Португалії вистачає маловідомих куточків: від стародавньої Евори часів Римської імперії до барвистого прибережного містечка Кошта-Нова. Та особливої уваги зараз заслуговує одне невелике, але надзвичайно мальовниче замкове місто. Видання Travel off Path рекомендує звернути особливу увагу на дивовижний Гімарайнш.

Забудьте про Лісабон: названо унікальний напрямок для подорожі в Португалії

Замок Гімарайнш - видовищний зразок португальської середньовічної архітектури. Джерело: Pexels

Читайте також
Аліна МілсентАліна Мілсент
icon 741
Куди поїхати на Новий рік в Європі: топ 9 міст
icon 741
Куди поїхати на Новий рік в Європі: топ 9 міст
Аліна МілсентАліна Мілсент
icon 3,2 т.
Дешева альтернатива Альпам: туристам порадили місто у Польщі
icon 3,2 т.
Дешева альтернатива Альпам: туристам порадили місто у Польщі
Олена БилімОлена Билім
icon 1,5 т.
Названі найкращі міста Європи для коротких подорожей
icon 1,5 т.
Названі найкращі міста Європи для коротких подорожей

Колишня столиця Португалії повертає собі славу

Гімарайнш розташований на півночі Португалії, приблизно за 56 кілометрів на північний схід від Порту. У муніципалітеті мешкає понад 165 тисяч людей, а історичний центр міста перебуває під охороною ЮНЕСКО. Тут збереглася особлива середньовічна атмосфера, а старовинні вулички й кам’яні будинки роблять Гімарайнш одним із наймальовничіших історичних міст країни.

Та є в нього й інша особливість: саме Гімарайнш традиційно вважають першою столицею Португальського королівства. Недарма португальці називають його місцем народження своєї країни. І хоча місто досі не належить до найпопулярніших туристичних напрямків, інтерес до нього зростає. У першій половині 2026 року кількість ночівель тут збільшилася на 9,4% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. А лише в червні приріст сягнув майже 16%. І місто продовжує підніматися в туристичних рейтингах. І дивуватись тут нічому, адже Гімарайнш буквально нагадує музей просто неба.

Головні експонати міста-музею

Гімарайнш не так часто згадують у туристичних путівниках, як Лісабон чи Порту, хоча це одне з найдавніших і найкраще збережених історичних міст Португалії. Його історичний центр внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ще 2001 року.

Тут збереглося середньовічне планування вулиць, кам’яні фасади будинків із верхніми поверхами, оздобленими дерев’яними конструкціями, та фрагменти старих оборонних мурів. Усе це створює відчуття, ніби місто майже не змінилося за кілька століть.

Чому ж Гімарайнш називають батьківщиною Португалії? Саме він був першою столицею королівства, яке сформувалося у XII столітті після того, як Афонсу Енрікеш порвав із Королівством Леон. З його ім’ям тісно пов’язана головна історична пам’ятка міста – замок Гімарайнш. Фортецю звели ще в X столітті: її впізнають за міцними вежами та зубчастими оборонними стінами.

Ще одна визначна споруда – палац герцогів Браганських, зведений у XV столітті. Ця аристократична резиденція вражає високими цегляними димарями, архітектурою з французькими впливами та величним внутрішнім подвір’ям. Декому вона може нагадати португальську версію Версаля.

На момент написання матеріалу частина палацу була закрита на реставрацію. Вхід коштував близько 6 доларів, приблизно стільки ж просили за відвідування замку. А комбінований квиток до обох пам’яток обходився орієнтовно в 9 доларів. Тож Гімарайнш залишається одним із чудових варіантів для бюджетної подорожі Португалією.

Забудьте про Лісабон: названо унікальний напрямок для подорожі в Португалії

Архітектура міста вражає вишуканістю. Джерело: Pexels

Один із найдоступніших варіантів міського відпочинку в Португалії

У центрі Гімарайнша можна скуштувати традиційні страви регіону Мінью й не витратити на обід цілий статок. У звичайній таверні з кам’яними стінами, як-от Trovador, основна страва коштуватиме приблизно 14-28 доларів.

Серед місцевих смаколиків – rojões à minhota, шматочки свинини, замариновані в білому вині з часником і лавровим листям; papas de sarrabulho – густа страва зі свинини, крові, хліба, подрібненого м’яса та кмину. А ще варто спробувати солону тріску, яку в Португалії готують у найрізноманітніших варіаціях.

До страв можна замовити келих vinho verde – молодого вина, яким славиться цей регіон. На десерт подають torta de Guimarães, місцеву солодку випічку. Повноцінна трапеза з напоєм і десертом обійдеться приблизно в 28-38 доларів.

Є й дешевші варіанти. Наприклад, у Cantinho dos Sabores – непримітній районній таверні без зайвого лоску – готують ситні традиційні португальські страви. У будні тут можна замовити обід приблизно за 10 доларів.

Не лише замки

Якщо середньовічної архітектури все ще замало, варто прогулятися до площі Ларгу-да-Олівейра. Від палацу герцогів Браганських туди можна спуститися пішки приблизно за вісім хвилин.

Площа оточена будинками з гранітними фасадами та дерев’яними елементами, які надають їй особливого середньовічного шарму. У центрі височіє Падран-ду-Саладу – кам’яний монумент XIV століття у формі навісу. Поруч розташована ще одна місцева пам’ятка – готична церква Носса-Сеньйора-да-Олівейра.

Не менш мальовнича площа Сан-Тіагу. Її оточують старовинні кам’яні будівлі з дерев’яними конструкціями, а сама вона зберігає особливу атмосферу давнього міста. Часом тут можна зустріти прочан, які прямують до іспанського Сантьяго-де-Компостела.

Обов’язково варто пройтися й вулицею Руа-де-Санта-Марія – однією з найстаріших у Гімарайнші. Вона сполучає квартал біля замку з Нижнім містом. Уздовж вулиці стоять будинки, яким не одне століття; деякі мають ковані ґрати або різьблені дерев’яні балкони. Тут чи не кожні кілька кроків трапляється мальовничий фасад, гідний листівки.

Окремої прогулянки заслуговує район Зона-де-Курос, який також перебуває під охороною ЮНЕСКО. Колись тут працювали шкіряні майстерні. До наших днів збереглися гранітні чани для обробки шкір, якими користувалися ще в Середньовіччі, будинки робітників і водні канали. Усе це нагадує про давні ремісничі традиції міста та його колишню роль у шкіряній промисловості.

Гімарайнш дає змогу побачити Португалію, в якій старовинні вулиці ще не перетворилися на суцільний туристичний атракціон, а знайомство з історією не вимагає великих витрат.

Раніше OBOZ.UA розповідав, де в Європі шукати дешеву альтернативу Альпам.

Схожі теми
відпочинокподорожіПодорожі ЄвропоюПортугаліяГімарайнштуризм
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись