Європейське місто назвали найкращим у світі для відпочинку за співвідношенням "ціна-якість"

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Знаменитий Шеннон Бріггс зробив прогноз на бій Усик – Леннокс ЛьюїсЗнаменитий Шеннон Бріггс зробив прогноз на бій Усик – Леннокс ЛьюїсРуслан КравченкоКравченко щонайменше п’ять разів їздив за кордон у 2026-му: щоразу брав із собою фігуранта справи НАБУ КропивуКоли переходять на зимовий час в Україні: точна годинаКоли переходять на зимовий час в Україні: точна годинаНе афішував майже рік: переможець "Танців з зірками" Леонов мобілізувався в ЗСУ та розкрив, де проходить службуНе афішував майже рік: переможець "Танців з зірками" Леонов мобілізувався в ЗСУ та розкрив, де проходить службуПішов за подарунком для дівчини: внаслідок атаки РФ по Чабанам загинув 19-річний Віталій Марченко. ФотоПішов за подарунком для дівчини: внаслідок атаки РФ по Чабанам загинув 19-річний Віталій Марченко. ФотоДмитро Рогозюк тимчасово виконуватиме обов'язки командира Третього армійського корпусу: що про нього відомоДмитро Рогозюк тимчасово виконуватиме обов'язки командира Третього армійського корпусу: що про нього відомоОкупанти намагаються форсувати Дніпро на Херсонщині: карта бойових дійОкупанти намагаються форсувати Дніпро на Херсонщині: карта бойових дійУ США розсекретили документи про Burisma і санкції проти Дубінського: які таємниці спливлиУ США розсекретили документи про Burisma і санкції проти Дубінського: які таємниці спливлиІлюстративне фото. ЛЕПЯкі графіки відключення діятимуть 24 жовтня: де не буде світла"Це дуже важливо": Зеленський розкрив, скільки ракет до Patriot надали США за 90 днів"Це дуже важливо": Зеленський розкрив, скільки ракет до Patriot надали США за 90 днів

Європейське місто назвали найкращим у світі для відпочинку за співвідношенням "ціна-якість"

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
1,5 т.
Європейське місто назвали найкращим у світі для відпочинку за співвідношенням "ціна-якість"
Прага. Джерело: unsplash.com

Недорогі авіаквитки ще не гарантують бюджетної подорожі, адже значну частину витрат становлять проживання, харчування, транспорт та екскурсії. Нове дослідження визначило місто, де туристи можуть отримати найбільше вражень за помірні гроші.

Лідером світового рейтингу стала Прага – столиця Чехії, яка випередила популярні курорти та туристичні центри. Як повідомляє Travel + Leisure, місто отримало високі оцінки завдяки доступності готелів, громадського транспорту, ресторанів і визначних пам'яток.

Чому Прагу визнали найвигіднішим містом для туристів

Рейтинг найкращих напрямків для літнього відпочинку у 2026 році склала компанія Ibiza Summer Villas, яка спеціалізується на оренді житла для відпусток.

Прага очолила список завдяки поєднанню прийнятних цін і високої якості туристичних послуг.

Читайте також
Аліна МілсентАліна Мілсент
1,4 т.
Проходить через озера і поля: де розташований найдовший міст у світі
1,4 т.
Проходить через озера і поля: де розташований найдовший міст у світі
Аліна МілсентАліна Мілсент
486
Куди їхати у відпустку восени: 5 середземноморських міст
486
Куди їхати у відпустку восени: 5 середземноморських міст
Аліна МілсентАліна Мілсент
939
У Фінляндії дарують подорож самотнім іноземцям: яка умова
939
У Фінляндії дарують подорож самотнім іноземцям: яка умова

Згідно з результатами дослідження, середня вартість ночівлі у тризірковому готелі чеської столиці становила менш ніж 150 доларів. Поїздка громадським транспортом в один бік обходилася трохи дорожче ніж у 2 долари.

Середній рахунок за обід або вечерю на двох становив приблизно 65 доларів. Водночас ресторани отримали середню оцінку 4,6 бала, що свідчить про високий рівень задоволеності відвідувачів.

Які пам'ятки можна відвідати без значних витрат

Однією з переваг Праги стала доступність популярних туристичних місць. Середня оцінка визначних пам'яток міста становила 4,3 бала.

Мандрівники можуть прогулятися знаменитим Карловим мостом, побачити Празький град та середньовічний астрономічний годинник. Частина таких пам'яток доступна безплатно, а відвідування інших не потребує значних витрат.

На думку авторів дослідження, туристи дедалі частіше оцінюють не окрему вартість авіаквитків, а загальний бюджет майбутньої відпустки. Тому вирішальними стають ціни на житло, харчування, розваги та пересування містом.

Які ще міста потрапили до п'ятірки найкращих

Європейські напрямки зайняли дев'ять із десяти позицій світового рейтингу. Після Праги до п'ятірки лідерів увійшли:

  1. Прага, Чехія
  2. Аліканте, Іспанія
  3. Більбао, Іспанія
  4. Порту, Португалія
  5. Афіни, Греція

Іспанські Аліканте та Більбао відзначилися високими оцінками ресторанів – 4,7 та 4,6 бала відповідно. Туристичні пам'ятки обох міст також отримали позитивні відгуки.

Єдиним неєвропейським напрямком у першій десятці став тайський острів Пхукет, який посів десяту сходинку. Середня вартість тризіркового готелю там становила трохи більше ніж 56 доларів за ніч, а харчування на двох обходилося приблизно у 47 доларів.

Серед американських міст найвище розташувався Сіетл – на 30-й позиції. Однією з причин такого результату стала відносно висока вартість авіаперельотів.

Під час складання рейтингу фахівці порівнювали ціни на квитки в обидва боки, проживання у тризіркових готелях, харчування, громадський транспорт і відвідування пам'яток. Також враховували оцінки туристів.

Таким чином, Прага здобула першість не як найдешевший напрямок, а як місто з найкращим, за методикою дослідження, балансом вартості та якості відпочинку.

Також OBOZ.UA пропонує дізнатися, де туристи люблять відпочивати восени у Туреччині.

Схожі теми
подорожіПодорожі Європоютуризм
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!