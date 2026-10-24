Європейське місто назвали найкращим у світі для відпочинку за співвідношенням "ціна-якість"

Недорогі авіаквитки ще не гарантують бюджетної подорожі, адже значну частину витрат становлять проживання, харчування, транспорт та екскурсії. Нове дослідження визначило місто, де туристи можуть отримати найбільше вражень за помірні гроші.

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Лідером світового рейтингу стала Прага – столиця Чехії, яка випередила популярні курорти та туристичні центри. Як повідомляє Travel + Leisure, місто отримало високі оцінки завдяки доступності готелів, громадського транспорту, ресторанів і визначних пам'яток.

Чому Прагу визнали найвигіднішим містом для туристів

Рейтинг найкращих напрямків для літнього відпочинку у 2026 році склала компанія Ibiza Summer Villas, яка спеціалізується на оренді житла для відпусток.

Прага очолила список завдяки поєднанню прийнятних цін і високої якості туристичних послуг.

Згідно з результатами дослідження, середня вартість ночівлі у тризірковому готелі чеської столиці становила менш ніж 150 доларів. Поїздка громадським транспортом в один бік обходилася трохи дорожче ніж у 2 долари.

Середній рахунок за обід або вечерю на двох становив приблизно 65 доларів. Водночас ресторани отримали середню оцінку 4,6 бала, що свідчить про високий рівень задоволеності відвідувачів.

Які пам'ятки можна відвідати без значних витрат

Однією з переваг Праги стала доступність популярних туристичних місць. Середня оцінка визначних пам'яток міста становила 4,3 бала.

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Мандрівники можуть прогулятися знаменитим Карловим мостом, побачити Празький град та середньовічний астрономічний годинник. Частина таких пам'яток доступна безплатно, а відвідування інших не потребує значних витрат.

На думку авторів дослідження, туристи дедалі частіше оцінюють не окрему вартість авіаквитків, а загальний бюджет майбутньої відпустки. Тому вирішальними стають ціни на житло, харчування, розваги та пересування містом.

Які ще міста потрапили до п'ятірки найкращих

Європейські напрямки зайняли дев'ять із десяти позицій світового рейтингу. Після Праги до п'ятірки лідерів увійшли:

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Прага, Чехія Аліканте, Іспанія Більбао, Іспанія Порту, Португалія Афіни, Греція

Іспанські Аліканте та Більбао відзначилися високими оцінками ресторанів – 4,7 та 4,6 бала відповідно. Туристичні пам'ятки обох міст також отримали позитивні відгуки.

Єдиним неєвропейським напрямком у першій десятці став тайський острів Пхукет, який посів десяту сходинку. Середня вартість тризіркового готелю там становила трохи більше ніж 56 доларів за ніч, а харчування на двох обходилося приблизно у 47 доларів.

Серед американських міст найвище розташувався Сіетл – на 30-й позиції. Однією з причин такого результату стала відносно висока вартість авіаперельотів.

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Під час складання рейтингу фахівці порівнювали ціни на квитки в обидва боки, проживання у тризіркових готелях, харчування, громадський транспорт і відвідування пам'яток. Також враховували оцінки туристів.

Таким чином, Прага здобула першість не як найдешевший напрямок, а як місто з найкращим, за методикою дослідження, балансом вартості та якості відпочинку.

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