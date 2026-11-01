Є не один ярмарок: назване ідеальне місто в Європі для різдвяних канікул

Різдвяні канікули в Європі асоціюються з ароматом глінтвейну, святковими вогнями, старовинними вуличками та традиційними ярмарками. Проте є місто, де святкова атмосфера панує не лише на центральній площі, а практично в кожному історичному кварталі.

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Як пише Travel + Leisure, одним із найкращих напрямків для різдвяної подорожі є австрійський Відень. Щороку із середини листопада столиця Австрії перетворюється на справжнє святкове місто з численними ярмарками, концертами та яскравими ілюмінаціями.

Чотири ярмарки, заради яких варто приїхати до Відня

Однією з головних переваг австрійської столиці є велика кількість різдвяних ярмарків. Кожен із них має власну атмосферу, тому навіть кількох днів може виявитися недостатньо, щоб відвідати всі найцікавіші місця.

Найвідоміший ярмарок розташований на Ратушній площі (Rathausplatz). Перед величною неоготичною будівлею ратуші встановлюють десятки дерев'яних будиночків, у яких продають ялинкові прикраси, сувеніри, вироби ручної роботи та традиційні австрійські смаколики. Тут також працюють ковзанка й карусель, а ввечері площу освітлюють тисячі святкових вогнів.

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Ще один популярний ярмарок відкривається на площі Марії Терезії, між Музеєм історії мистецтв і Музеєм природознавства. Його особливість – численні торговельні ятки з ремісничими виробами, різдвяними подарунками, солодощами та гарячими напоями. Відвідування ярмарку можна поєднати з екскурсією до одного з навколишніх музеїв.

Особливої уваги заслуговує різдвяний ярмарок біля палацу Шенбрунн. Колишня імператорська резиденція Габсбургів створює величне тло для святкових декорацій і торговельних павільйонів. Тут варто скуштувати кайзершмарн – традиційний австрійський десерт із пухкого млинця, розділеного на невеликі шматочки та посипаного цукровою пудрою.

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Четвертий ярмарок розташований на площі Штефансплац біля собору Святого Стефана. Він менший за попередні, проте приваблює затишною атмосферою та історичною забудовою. Тут можна придбати святкові прикраси й скуштувати традиційний пунш. Гарячі напої часто подають у декоративних горнятках, які туристи можуть залишити собі на згадку, сплативши заставну вартість.

Місто музики, вогнів і старовинних кав'ярень

Відень славиться не лише різдвяними ярмарками. Упродовж святкового сезону тут відбувається безліч концертів класичної музики, адже з містом пов'язані життя та творчість Моцарта, Бетховена, Гайдна й Йоганна Штрауса.

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Послухати відомі композиції можна у Віденській державній опері, концертному залі Музікферайн, соборі Святого Стефана та інших історичних будівлях.

Увечері туристам рекомендують прогулятися центральними вулицями. Під час різдвяного сезону понад два мільйони світлодіодних лампочок прикрашають 32 торговельні вулиці Відня. Особливо вражає вулиця Грабен, над якою встановлюють величезні світлові люстри.

На інших вулицях можна побачити прикраси у формі музичних нот і зірок, пов'язаних з імператрицею Єлизаветою, відомою як Сісі.

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Після прогулянки варто завітати до однієї з історичних віденських кав'ярень. Зокрема, кондитерська Demel, заснована 1786 року, відома традиційними тортами та десертами. А в закладі Zum Schwarzen Kameel можна скуштувати класичні страви австрійської кухні.

Які незвичайні подарунки привезти з Відня

Окрім традиційних ялинкових прикрас і солодощів, у Відні можна придбати сувеніри, історія яких безпосередньо пов'язана з містом.

Наприклад, саме у Відні 1900 року Ервін Перці створив одну з перших снігових куль, які згодом стали популярними різдвяними сувенірами в усьому світі.

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Сьогодні туристи можуть відвідати сімейну майстерню Original Viennese Snow Globe Manufacture, де досі виготовляють декоративні кулі зі штучним снігом.

Ще один цікавий магазин – J. & L. Lobmeyr, заснований 1823 року. Він спеціалізується на вишуканих виробах зі скла та кришталю й свого часу був постачальником імператорського двору.

Коли їхати до Відня на Різдво у 2026 році

Найкращим періодом для святкової подорожі експерти називають кінець листопада та грудень, коли більшість ярмарків уже працюють, а місто прикрашене різдвяною ілюмінацією.

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У 2026 році основні ярмарки працюватимуть у такі дати:

Ратушна площа – з 13 листопада до 26 грудня.

– з 13 листопада до 26 грудня. Площа Марії Терезії – з 20 листопада до 26 грудня.

– з 20 листопада до 26 грудня. Палац Шенбрунн – з 6 листопада до 6 січня 2027 року.

– з 6 листопада до 6 січня 2027 року. Площа Штефансплац – з 6 листопада до 26 грудня.

Варто пам'ятати, що 24 грудня більшість магазинів і чимало ресторанів зачиняються раніше, а 25 грудня деякі заклади взагалі не працюють. Тому столики в ресторанах на святкові дні краще бронювати щонайменше за один-два тижні.

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