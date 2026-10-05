Яку їжу подавали в літаках 100 років тому: зараз меню інше

Сьогодні їжа в літаку часто асоціюється з невеликим сендвічем, снеками або платним меню. Але приблизно сто років тому авіаподорожі лише зароджувалися, а згодом харчування на борту перетворилося на справжню частину розкоші.

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У різні десятиліття пасажирам подавали все – від простих коробок із бутербродами та фруктами до лобстерів, ікри, печені та багатостравних обідів на білосніжних скатертинах. Деталі інформує Daily Mail.

1920–1930-ті: бутерброди, фрукти та перші гарячі страви

Одним із перших відомих випадків подавання їжі на борту вважають рейс між Лондоном і Парижем 1919 року. Пасажирам тоді пропонували заздалегідь підготовлений ланч із бутербродами та фруктами. Для ранньої авіації це було цілком логічно. Літаки були невеликими, місця для кухні майже не було, а політ часто супроводжувався сильною турбулентністю. Тому перше бортове харчування більше нагадувало пікнік.

Гарячі страви почали з’являтися наприкінці 1920-х. Відомо, що Lufthansa подавала їх пасажирам уже у 1928 році.

У 1930-х рівень сервісу поступово зростав. На деяких рейсах пасажирам могли запропонувати шампанське, а паління на борту тоді ще було звичною справою.

1940–1950-ті: золота епоха авіаподорожей

Справжній розквіт бортового харчування почався після Другої світової війни. Авіаквитки тоді коштували дуже дорого, тому польоти залишалися розкішшю, доступною переважно заможним пасажирам. Відповідним був і сервіс.

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У салонах накривали столи білими скатертинами, використовували справжні столові прибори, а обід міг складатися з кількох страв.

У меню траплялися стейки, лобстери, ікра, фаршована птиця, яйця на замовлення та ростбіф, який нарізали просто біля пасажира з візка.

На деяких далекомагістральних рейсах у спальних салонах навіть подавали сніданок у ліжко.

1960–1970-ті: ресторан у небі

У 1960-х розкішне харчування на борту стало символом престижу авіакомпанії.

Пасажирам подавали м’ясні страви, гарніри, десерти, алкогольні напої, а на окремих рейсах працювали кухарі.Страви приносили на спеціальних візках, а сам обід міг нагадувати обслуговування в хорошому ресторані.

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Саме цей період часто називають золотою добою пасажирської авіації.

1980–1990-ті: почалася економія

Наприкінці ХХ століття ситуація поступово змінилася. Авіаперельоти ставали доступнішими, на ринку з’являлося більше перевізників, а конкуренція дедалі сильніше залежала від ціни квитка.Авіакомпанії почали скорочувати витрати, і харчування стало одним із напрямів економії.

Пасажири дедалі частіше погоджувалися на простіше меню в обмін на дешевший переліт. Саме тоді сформувалася модель, за якої їжа перестала бути обов’язковою частиною квитка.

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Втім, у преміальних класах розкішне харчування збереглося. Наприклад, на Concorde пасажирам і далі могли подавати лобстерів під час трансатлантичних рейсів.

2000-ні: їжу почали продавати окремо

З поширенням лоукостерів безкоштовне харчування на коротких рейсах стало поступово зникати. У багатьох бюджетних авіакомпаніях пасажири отримували можливість купити сендвічі, снеки, каву або напої вже на борту.

Для перевізників це був спосіб знизити базову ціну квитка, а додаткові послуги продавати окремо.

Навіть традиційні авіакомпанії почали переглядати свої правила. Наприклад, British Airways у 2017 році припинила безкоштовно годувати пасажирів економкласу на частині коротких рейсів.

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Що подають у літаках сьогодні

Сьогодні різниця між меню різних авіакомпаній може бути величезною.

На бюджетному рейсі пасажир може отримати лише платний сендвіч, снеки та напій. В економкласі на далекомагістральних напрямках зазвичай подають гарячу страву з гарніром, салатом і десертом.

У бізнес і першому класі авіакомпанії й досі конкурують за пасажирів за допомогою ресторанного меню. Там можна зустріти лобстерів, складні десерти, страви від відомих шеф-кухарів і навіть багатостравні дегустаційні меню.

Тож сказати, що їжа в літаках просто стала гіршою, було б не зовсім правильно. Сто років тому літали переважно заможні люди, а квиток коштував надзвичайно дорого. Сьогодні ж авіаподорожі стали масовими, тому харчування дедалі сильніше залежить від вартості квитка та класу обслуговування.

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