Якщо любите спокій: 10 найтихіших міст світу, які варто відвідати у 2027 році

Хочете провести кілька днів у місті, де не доведеться постійно слухати шум транспорту? Європа – це саме те, що вам потрібно. Саме європейські міста посіли всі 10 верхніх рядків у новому рейтингу найтихіших міст світу.

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Як пише Euronews, список склала страхова компанія Avanti Travel Insurance. Для дослідження Avanti використала рейтинг 100 найпопулярніших міських напрямків світу за 2025 рік від Euromonitor International. З нього виключили міста, закриті для всіх відвідувачів, а також позиції, що стосувалися цілих регіонів, а не окремих міст.

Кожне місто оцінювали в межах двокілометрового радіуса від його офіційного центрального пункту, визначеного на OpenStreetMap, або від міської ратуші, якщо такого пункту не було. Далі дослідники порівнювали протяжність автомагістралей і головних доріг, а також пішохідних вулиць. Позитивними показниками вважали меншу загальну довжину великих доріг і більшу кількість вулиць, закритих для автомобілів. Ці дані усереднили, щоб визначити місця в рейтингу.

Крім того, для десяти міст-лідерів перевірили наявність правил, спрямованих на збереження тиші. Зокрема, з’ясували, чи встановлені законом години тиші, нічні обмеження на пересування або ліміти на кількість рейсів у найбільш завантаженому аеропорту міста, а також чи діють обмеження на торгівлю в неділю. В результаті до трійки лідерів увійшли Венеція в Італії, Лісабон у Португалії та Амстердам у Нідерландах. Крім Венеції, до першої десятки потрапили ще два італійські міста – Мілан і Флоренція. Загалом список найтихіших міст світу у 2026 році вийшов таким:

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Венеція, Італія Лісабон, Португалія Амстердам, Нідерланди Барселона, Іспанія Брюссель, Бельгія Афіни, Греція Цюрих, Швейцарія Мілан, Італія Флоренція, Італія Стокгольм, Швеція

Найтихіші міста: перша трійка

Венеція, Італія

Перше місце посіла Венеція. За даними Avanti, у радіусі двох кілометрів від центру міста розташовано лише близько двох кілометрів жвавих доріг. Натомість тут понад 170 кілометрів вулиць, якими не їздять автомобілі. Тихі канали, історичні площі та звивисті провулки дають змогу знайомитися з венеційською архітектурою й культурою зовсім по-іншому – без постійного шуму транспорту.

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Лісабон, Португалія

У столиці Португалії за результатами дослідження виявили одну з найнижчих щільностей жвавих доріг. Крім того, в місцевому аеропорту діють обмеження на нічні рейси, зазначили в Avanti. Місто приваблює будівлями, оздобленими плиткою азулежу, історичними трамваями та мальовничими краєвидами на річку Тежу. Тут також є чимало зелених зон, тож можна поєднати знайомство з місцевою культурою зі спокійним відпочинком.

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Амстердам, Нідерланди

Третє місце посіла столиця Нідерландів. В Амстердамі є понад 30 кілометрів вулиць, закритих для автомобілів, і маршрутів уздовж каналів, якими можна неквапливо досліджувати місто. Окрім відомих водних шляхів і музеїв, тут є різноманітні райони з незалежними крамницями, кав’ярнями та місцевим колоритом. Усе це створює більш розслаблену атмосферу, зазначили в Avanti.

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