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Якщо хочете відчути колорит: куди поїхати в Іспанії

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
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Якщо хочете відчути колорит: куди поїхати в Іспанії
Куенка. Джерело: unsplash.com

Іспанія приваблює туристів не лише пляжами, Барселоною та Мадридом. У країні є чимало невеликих міст, де збереглися середньовічні вулиці, старовинні будинки й особлива місцева атмосфера. Одне з таких місць – Куенка, розташована в регіоні Кастилія-Ла-Манча, менш ніж за дві години їзди від Мадрида.

Місто стоїть на скелястому підвищенні між ущелинами річок Хукар та Уекар. Його історичний центр із вузькими брукованими вуличками, стародавніми мурами та незвичною архітектурою внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Чим особлива Куенка

Якщо хочете відчути колорит: куди поїхати в Іспанії

Куенка. Джерело: unsplash.com

Головна пам'ятка міста – Касас-Кольгадас (Casas Colgadas), або "висячі будинки". Ці середньовічні споруди стоять на самому краю скелі, а їхні дерев'яні балкони виступають над глибокою ущелиною. Здалеку здається, ніби будинки тримаються просто в повітрі.

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Якщо хочете відчути колорит: куди поїхати в Іспанії

Куенка. Джерело: unsplash.com

Колись таких споруд було більше, але до наших днів збереглися лише кілька. У частині історичних приміщень нині працює Музей іспанського абстрактного мистецтва, де представлені твори відомих художників, зокрема Антоні Тапієса, Едуардо Чильїди та Антоніо Саури.

Найкращий краєвид на знамениті будинки відкривається з мосту Сан-Пабло. Це вузький металевий пішохідний міст, прокладений високо над ущелиною. Звідси можна роздивитися не лише будівлі, а й скелясті схили, на яких розташоване старе місто.

Якщо хочете відчути колорит: куди поїхати в Іспанії

Куенка. Джерело: unsplash.com

Що ще варто побачити

Прогулянку Куенкою варто продовжити на площі Пласа-Майор. Тут зосереджені історичні будівлі, працюють кафе, а навколишні вулиці ведуть до інших визначних місць.

Особливу увагу привертає кафедральний собор Святої Марії та Святого Юліана, будівництво якого розпочалося наприкінці XII століття. Це одна з найважливіших готичних пам'яток Іспанії. 

Якщо хочете відчути колорит: куди поїхати в Іспанії

Куенка. Джерело: unsplash.com

У старій частині міста також збереглися руїни замку, історичні квартали та будинки, які через щільну забудову на схилах утворюють незвичні багатоповерхові конструкції.

Після прогулянки можна відпочити в одному з місцевих закладів, скуштувати традиційні страви Кастилії-Ла-Манчі або просто посидіти на терасі з краєвидом на ущелину. Особливо гарна Куенка ввечері, коли старовинні будівлі підсвічують.

Куди вирушити за межами міста

Якщо хочете відчути колорит: куди поїхати в Іспанії

Куенка. Джерело: unsplash.com

Якщо залишиться час, приблизно за 30 кілометрів від Куенки можна відвідати Сьюдад-Енкантада, або "Зачароване місто".

Це природний парк із незвичайними вапняковими скелями, які протягом тисячоліть змінювалися під впливом води, вітру та перепадів температур. Деякі утворення нагадують тварин, людські постаті або величезні гриби. Для відвідувачів облаштовано пішохідний маршрут завдовжки близько трьох кілометрів.

Куенка стане вдалим вибором для тих, хто хоче побачити менш туристичну Іспанію, неспішно прогулятися старовинними кварталами та познайомитися з місцевою культурою. Тут можна провести як один насичений день, так і цілий вихідний.

OBOZ.UA пропонує дізнатися про теплі напрямки для зимової відпустки.

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