Цьогорічний високий сезон позаду, тож любителі подорожей уже замислюються над тим, куди вирушити у 2027 році. І експерти почали складати свої списки рекомендацій найкращих напрямків для майбутнього відпочинку.

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Видання Lonely Planet щойно оприлюднило свій список Best in Travel 2027, зібравши дійсно дивовижні куточки по всьому світу. Що стосується Європи, його експертам вдалося відшукати дві несподівані прибережні перлини: затишне хорватське містечко Шибеник та прохолодне шведське узбережжя Сканер-Фальстербу. А їхні колеги із Travel off Path доповнили список своїми рекомендаціями. Вийшло 6 найкращих прибережних міст Європи для відпустки у 2027 році, де можна буде затишно відпочити без штовханини та натовпів.

Шибеник, Хорватія

Якщо ви бодай раз намагалися проштовхнутися вуличками Дубровника чи Спліта в розпал сезону, то знаєте, як натовпи з круїзних лайнерів можуть зіпсувати всі враження. Шибеник – це просто ідеальна альтернатива.

Атмосфера. Ви отримуєте абсолютно той самий автентичний колорит Далматинського узбережжя (яскрава черепиця, вузенькі кам'яні вулички та глибока синява Адріатики), але в набагато спокійнішому, розміреному ритмі.

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Окраса міста. Прогуляйтеся лабіринтом середньовічних вуличок до собору Святого Якова, що входить до спадщини ЮНЕСКО. Вам не доведеться штовхатися з численними екскурсійними групами.

Порада від експерта. Обходьте заклопотані заклади на самій набережній. Краще підніміться стрімкими кам'яними сходами в бік фортеці Святого Михаїла. У затишних завулках заховані крихітні сімейні кафе. Тут можна замовити місцеве вино й в'ялене м'ясо вдвічі дешевше, та ще й із куди кращим краєвидом на архіпелаг.

Сканер-Фальстербу, Швеція

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Більшість мандрівників навіть не здогадуються, що в Скандинавії є розкішні пляжні куточки. Цей подвійний курорт, розташований на найпівденнішому заході Швеції, пропонує затишне, елегантне й дивовижно пляжне місце для відпочинку.

Атмосфера. Розслаблена, вишукана й справді прибережна. Це довга смуга з дрібного білого піску, оточена буйними заповідниками та тихими велодоріжками.

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Окраса міста. Неймовірний контраст темного й прохолодного Балтійського моря та ряду яскравих пастельних будиночків, що стоять просто на піску.

Порада від експерта. Оренда велосипеда тут – найкращий спосіб пересуватися, але вітер із Балтики буває пронизливим навіть улітку. Тож захопіть легку вітрівку. Зранку прокатіться рівнинними доріжками вздовж берега до маяка Фальстербу – там нікого немає, тож це чудове місце для фотографій.

Ксаміль, Албанія

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Ксаміль – головна окраса Албанської Рив’єри. Його недарма охрестили "європейськими Мальдівами": тут таке ж бірюзове Іонічне море, як і на сусідньому грецькому Корфу, але за значно приємніший цінник.

Атмосфера. Драйвова та бюджетна. На узбережжі вирує енергія пляжних клубів, а грошей вистачить на значно більше усіляких розваг, ніж будь-де в Західній Європі.

Окраса міста. Кришталево чиста вода й три незаселені острівці Ксаміль, що лежать буквально за два кроки від головного пляжу.

Порада від експерта. До полудня на центральних пляжах яблуку ніде впасти. Орендуйте сапборд у місцевих прокатників рівно о 8:00 ранку, поки не піднявся вітер. Вигребти до островів-близнюків ще до відкриття пляжних клубів – це можливість знайти шматочок Іонічного моря суто для себе.

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Іскія, Італія

Усі мріють про Амальфітанське узбережжя, але мало хто мріє про кінські туристичні націнки та безкінечні затори. Іскія – вулканічний острів у Неаполітанській затоці, який дарує всю магію італійського узбережжя без зайвого пафосу.

Атмосфера. Автентичне життя італійського острова у поєднанні з термальним оздоровленням. Тут є дивовижні скелі, чудова кухня та барвисті рибальські села, але збережений місцевий колорит.

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Окраса міста. Арагонський замок – велична середньовічна фортеця на вулканічній скелі, з'єднана з островом довгим кам'яним мостом.

Порада від експерта. Сюди їдуть заради гарячих джерел, але платні спа-парки можна сміливо пропускати. Запитайте в місцевих, як дістатися до джерел Сорджето на півдні. Доведеться спуститися приблизно на 200 крутих сходинок до самого моря, де гарячі термальні води вирують просто серед хвиль. Це абсолютно безкоштовно та дико видовищно.

Наксос, Греція

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Поки туристи витрачають тисячі доларів, б’ючись за краєвид на захід сонця в Санторіні чи вечірки на Міконосі, Наксос тихо пропонує значно приємніший і душевніший грецький відпочинок. Це найбільший острів Кіклад, який сам забезпечує себе сільгосппродукцією, тому їжа тут дешевша й свіжіша.

Атмосфера. Невимушена, сільська й глибоко просякнута грецькою міфологією. Замість стрімких скель сусідніх островів тут на вас чекають безкраї піщані пляжі.

Окраса міста. Портара – масивна мармурова брама незакінченого храму Аполлона, що стоїть просто на півострові біля порту.

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Порада від експерта. Не сидіть тільки на пляжах. Орендуйте невелике авто й підніміться до гірських сіл у глибині острова, наприклад, до Халкі. Звивисті дороги там просто казкові, а в сімейних тавернах подають місцевий лікер із цитрона, якого ви точно не знайдете на розкручених островах.

Котор, Чорногорія

Захований в самому кінці звивистої затоки, схожої на норвезький фйорд, Котор вражає з першого погляду. Це ідеально збережене середньовічне старе місто на тлі прямовисних вапнякових скель, що обриваються просто в темну синяву води.

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Атмосфера. Драматична, атмосферна й просякнута історією XV століття. Прогулянка крізь міську браму відчувається як вихід на знімальний майданчик історичного фільму.

Окраса міста. Змога заблукати в лабіринті вузьких несиметричних брукованих вуличок, знаходячи заховані площі та багатовікові кам'яні церкви.

Порада від експерта. Усі намагаються піднятися до фортеці Святого Івана заради красивого краєвиду, але головна стежка платна й забита людьми. Just біля північної брами є стара пастуша стежка ("Драбина Котора"), яка зигзагами веде вгору. Взувайте зручні кросівки – підйом непростий, але безкоштовний, тихий, а потрапити до самої фортеці біля вершини можна через маленьке віконце в кам'яній стіні.

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