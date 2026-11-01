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Які країни Європи стануть справжніми хітами серед туристів: прогноз на 10 років

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
438
Які країни Європи стануть справжніми хітами серед туристів: прогноз на 10 років
Латвія. Джерело: unsplash.com

Європа залишатиметься одним із найпривабливіших туристичних регіонів світу протягом наступного десятиліття. Експерти прогнозують суттєве зростання кількості подорожей, причому особливої популярності набуватимуть країни, які раніше не входили до числа головних туристичних напрямків.

Водночас традиційні лідери, серед яких Франція, Велика Британія та Німеччина, не втратять своїх позицій. Як повідомляє Euronews, такі висновки містяться в новому дослідженні готельної групи Accor, підготовленому на основі даних Tourism Economics.

Які країни Європи стануть популярнішими серед туристів

Згідно з прогнозом, найбільше зростання кількості ночівель іноземних туристів до 2036 року очікується в Азербайджані, Латвії та Румунії.

За оцінками аналітиків, показники збільшаться таким чином:

  • Азербайджан – на 116%. Кількість ночівель іноземних мандрівників може зрости більш ніж удвічі.
  • Латвія – на 83%. Країна стане одним із найдинамічніших туристичних напрямків регіону.
  • Румунія – на 82%. Попит на туристичне проживання також може суттєво збільшитися.
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Водночас Франція, Велика Британія та Німеччина залишатимуться серед найбільш затребуваних напрямків для міжнародних подорожей.

Дослідники пояснюють очікуване зростання розвитком туристичної інфраструктури, зміною маршрутів мандрівників, появою нових привабливих напрямків та підвищенням міжнародної мобільності.

Як зміниться туризм у Європі до 2036 року

За прогнозами Accor, попит на туристичне житло в Європі зросте на 32% протягом 2026–2036 років. Це означає приблизно 1,6 мільярда додаткових ночівель щороку до кінця прогнозованого періоду.

У готельному секторі очікується ще більше зростання – на 33%.

Особливо помітно збільшиться попит серед іноземців. Кількість ночівель міжнародних туристів може зрости на 42%, тоді як серед внутрішніх мандрівників – на 24%.

Для порівняння, 2025 року Європу відвідали 810 мільйонів міжнародних туристів, що становило 53% світового туристичного потоку. Доходи від міжнародного туризму перевищили 700 мільярдів євро.

Звідки приїжджатиме найбільше туристів

Попри очікуване зростання кількості гостей з інших континентів, основну частину туристичного потоку становитимуть самі європейці.

За прогнозами, 77% міжнародних прибуттів припадатиме на подорожі між європейськими країнами.

Найбільшими ринками походження туристів стануть:

  • Німеччина – 14%.
  • Велика Британія – 8%.
  • Франція – 5%.
  • США – 5%.
  • Нідерланди – 4%.

До 2036 року німецькі туристи, як очікується, стануть найбільшою групою іноземних відвідувачів у Франції та Польщі.

Водночас до Німеччини найчастіше приїжджатимуть туристи з Нідерландів, до Іспанії – з Великої Британії, а до Великої Британії – зі США.

Туристів з Азії та Близького Сходу стане значно більше

Аналітики також прогнозують суттєве збільшення кількості мандрівників із віддалених країн. Найшвидше зростатиме туристичний потік із Близького Сходу та Азії – на 93% і 88% відповідно.

Особливо помітні зміни очікуються серед китайських туристів: кількість прибуттів із Китаю може збільшитися на 138%. Для Саудівської Аравії прогнозують зростання на 55%.

Крім того, кількість туристів з Африки може зрости на 46%, Південної Америки – на 42%, а Північної Америки – на 26%.

Експерти наголошують, що головною перевагою Європи залишається її різноманітність. На відносно невеликій території мандрівники можуть відвідати історичні міста, морські та гірськолижні курорти, національні парки, гастрономічні фестивалі й культурні пам'ятки.

Саме це різноманіття, разом із розвитком транспортної інфраструктури, допоможе Європі зберегти статус одного з провідних туристичних регіонів світу.

OBOZ.UA писав також про три європейські міста, де різдвяні ярмарки будуть по кишені усім.

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