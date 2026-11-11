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Як у казці: куди втекти в Європі у зимову відпустку

Олена БилімОлена Билім
Time to read2 хв
564
Як у казці: куди втекти в Європі у зимову відпустку
Рованіємі у Фінляндії. Джерело: unsplash.com/@romashka69

Фінська Лапландія традиційно приваблює шанувальників зимового відпочинку завдяки винятковій атмосфері та дивовижній природі. Офіційна батьківщина Санта-Клауса – місто Рованіємі – демонструє рекордні показники відвідуваності: лише за попередній сезон тут було зафіксовано 1,5 мільйона ночівель, а нинішнього року прогнозується зростання туризму ще на 7%.

Головним фактором такої популярності є зручне транспортне сполучення, адже дістатися полярного кола з багатьох європейських хабів можна за кілька годин без значних витрат, зазначає видання Travel Off Path. Окрім зустрічей із казковими персонажами, регіон пропонує насичену програму активного відпочинку, автентичні гастрономічні відкриття та унікальні готелі.

Чим цікавий відпочинок у Рованіємі

На відміну від важкодоступних полярних регіонів на кшталт Свалбарду чи Гренландії, подорож до Рованіємі не вимагає роками збирати кошти чи бронювати дорогих експедиційних турів. Місцевий міжнародний аеропорт приймає рейси з понад 30 міст Європи, а термінал розташований всього за 10 хвилин їзди від центру міста та за 5 хвилин від Села Санта-Клауса.

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Як у казці: куди втекти в Європі у зимову відпустку

Чим цікавий відпочинок у Рованіємі. Джерело: unsplash.com/@mblackwe

Завдяки наявності лоукостерів та прямих рейсів із сусідніх європейських аеропортів, дістатися арктичного містечка можна за цілком демократичними цінами.

Офіційна резиденція Санти та лапландська гастрономія

Рованіємі офіційно вважається столицею європейського Різдва, де цілий рік працює тематичне Село Санта-Клауса. Його вулиці прикрашені тисячами сяйнистих гірлянд, затишними дерев'яними котеджами та сувенірними крамницями.

Як у казці: куди втекти в Європі у зимову відпустку

Резиденція Санта-Клауса. Джерело: unsplash.com/@66north

У місцевих закладах, таких як ресторан "Three Elves", варто спробувати традиційні страви Лапландії: гарячий лососевий суп або соковитий бургер із олениною та брусничним майонезом. Гості селища також мають змогу особисто зустрітися із Сантою в його офісі та відправити рідним листівку з офіційним штампом Полярного кола.

Унікальне житло під Північним сяйвом

Для проживання в Рованіємі доступний широкий вибір готелів – від класичних дерев'яних котеджів до прозорих скляних іглу. Базове проживання в затишних будиночках "Santa Claus Holiday Village" з власною сауною та мінікухнею коштує від $150 (близько 6 200 грн) за ніч.

Якщо ж ви мрієте спостерігати за Північним сяйвом безпосередньо з ліжка, готелі на кшталт "Arctic SnowHotel & Glass Igloos" чи "Apukka Resort" пропонують номери зі скляним дахом від $350 до $395 (близько 14 500–16 400 грн) за добу. Натомість найроскошніші панорамні апартаменти в "Glass Resort" з власною гарячою купіллю під відкритим небом обійдуться від $595 (близько 24 600 грн) на добу.

Як у казці: куди втекти в Європі у зимову відпустку

Північне сяйво. Джерело: unsplash.com/@dylanshaw

Активний відпочинок та культура фінської сауни

Окрім відвідин святкового містечка, мандрівники можуть обрати різноманітні пригодницькі тури полярним лісом. Популярність мають сафарі на собачих збруях, катання на оленячих упряжках, поїздки на снігоходах, риболовля та спеціальні нічні екскурсії для полювання за Північним сяйвом.

Як у казці: куди втекти в Європі у зимову відпустку

Туристичні принади Рованіємі. Джерело: unsplash.com/@tjalondo

Також тут можна ознайомитися з ремеслами та традиціями корінного народу саамів. Ідеальним завершенням насиченого дня стане відвідування традиційної фінської сауни на березі замерзлої річки, наприклад у комплексі "Roiske Arctic Sauna Retreat", де годинний сеанс коштує від $33 (близько 1 360 грн).

OBOZ.UA писав раніше, де у Європі доступні різдвяні ярмарки.

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