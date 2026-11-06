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Як не стати жертвою крадіжки в аеропорту: важливі поради

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
507
Як не стати жертвою крадіжки в аеропорту: важливі поради
Що робити, щоб не стати жертвою крадіжки в аеропорту. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Навіть в аеропортах, де працюють камери спостереження та служби безпеки, пасажири можуть стати жертвами крадіжок. Найчастіше зловмисники користуються неуважністю мандрівників, які поспішають на рейс або чекають на посадку.

Експерти з безпеки Данна Ів та Ллойд Фіггінс розповіли виданню Travel + Leisure, яких помилок варто уникати, щоб захистити свої речі під час подорожі.

Як захистити багаж від крадіжки

Одна з найпоширеніших помилок – використання валізи, яку важко відрізнити від інших. Якщо багаж нічим не вирізняється, стороння людина може непомітно забрати його зі стрічки видачі.

Експерти радять прикріпити до валізи яскраву стрічку, чохол на ручку або іншу впізнавану позначку. Це допоможе швидше знайти свої речі та зменшить ризик того, що хтось забере їх навмисно чи випадково.

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Ще одна важлива порада – не залишати особисті дані у відкритому доступі. Зокрема, на зовнішній багажній бирці краще не зазначати повну домашню адресу. Контактну інформацію можна розмістити всередині валізи або використати бирку із закритими даними.

Для додаткового захисту фахівці рекомендують:

  • Використовувати багажні замки. Вони не гарантують повного захисту, але можуть ускладнити доступ до речей.
  • Покласти у валізу пристрій для відстеження. Наприклад, Apple AirTag або аналогічний трекер допоможе визначити місцеперебування багажу.
  • Не залишати цінні речі у відкритих сумках. Краще обирати моделі, які надійно закриваються на блискавку.

Яких помилок варто уникати в аеропорту

Особливо уважними слід бути під час очікування рейсу, проходження контролю безпеки та користування громадськими місцями.

Не залишайте телефон без нагляду біля зарядних станцій. За словами експертки Данни Ів, саме в таких місцях пасажири нерідко втрачають пильність. Зручніше користуватися власним павербанком, щоб телефон постійно залишався поруч.

Паспорт, гроші, банківські картки та інші важливі речі варто носити у невеликій сумці через плече або спеціальному гаманці, який розташовується під одягом. Не рекомендується класти цінності в зовнішні кишені рюкзака.

Окрему увагу фахівці звертають на сумки, залишені без нагляду в туалетах аеропорту. Наприклад, якщо повісити сумку на високий гачок дверцят кабінки, зловмисник може легко її схопити.

Ще одна поширена помилка – використання навушників із повним шумозаглушенням. Вони можуть заважати помічати підозрілу активність поруч. У людних місцях краще зберігати можливість чути навколишні звуки.

Як уникнути крадіжки особистих даних

Обережність потрібна не лише з багажем, а й під час користування інтернетом.

Експерти застерігають від необачного підключення до публічних мереж Wi-Fi. Зловмисники можуть створювати підроблені точки доступу, щоб перехоплювати інформацію користувачів.

Перед підключенням варто перевіряти назву мережі, не переходити за підозрілими посиланнями та користуватися захищеними сайтами. Додатковим засобом захисту може стати надійний VPN.

Головне правило безпеки в аеропорту – постійно контролювати місцеперебування своїх речей.

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