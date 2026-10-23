Входить до списку ЮНЕСКО: туристам порадили унікальне місто в Іспанії

Як туристичний континент Європа славиться своїм спокоєм та вишуканою красою міст. Тихі вулички, неквапливий ритм життя та смачна місцева кухня вітають туристів тут буквально скрізь. І попри те, що Старий Світ зараз переживає нестабільні, навіть бурхливі часи, тихі закутки тут все ще залишились.

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Любителям подорожей радять звернути увагу на середньовічну перлину Іспанії, яка зараз саме набирає популярності. Тут є внесений у список ЮНЕСКО величний собор, безліч сімейних барів, де за невеликі гроші можна досхочу наїстися чудових тапас, а ще тут безпечно і тихо. Як пише Travel off Path, цим чудовим місцем є місто Бургос.

Чому туристи досі оминали Бургос

Туристичні потоки часто йшли повз це місто, адже мандрівники віддавали перевагу Барселоні, Мадриду та іншим популярним іспанським напрямкам. Проте цього року Бургос впевнено набирає популярності. У період із січня до квітня 2026 року кількість ночівель тут зросла на 10,04%, а серед іноземних туристів приріст становив близько 20%.

Бургос – столиця однойменної провінції в автономній спільноті Кастилія-і-Леон. Тут розташований один із найбільш вражаючих історичних центрів Іспанії, серцем якого є величний собор. Від високих готичних храмів до звивистих брукованих вуличок, що ведуть до мальовничих площ із фонтанами, – це Європа в її найхарактернішому вигляді.

Середньовічна архітектура під захистом ЮНЕСКО

Ви напевно чули про паризький Нотр-Дам, величний Міланський собор і Кельнський собор із його спрямованими в небо вежами. А ось про розкішний середньовічний собор Бургоса знають далеко не всі, хоча він цілком заслуговує на місце серед найвидатніших храмів Європи.

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Його будівництво розпочалося ще 1221 року. Цей готичний шедевр, що перебуває під захистом ЮНЕСКО, вражає витонченими шпилями, розкішними Золотими сходами та унікальним куполом із зірчастим склепінням. Під ним спочивають легендарний кастильський лицар XI століття Ель Сід і його дружина Хімена. Цей архітектурний шедевр вартий окремої подорожі – і не лише завдяки багатій історії, а й через оздоблені портали та особливу атмосферу, яка огортає відвідувачів.

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Собор Бургоса, можливо, є найціннішим готичним скарбом Іспанії, але справжній захват викликає також старе місто, що розкинулося навколо нього. Історичний центр досі зберігає дух старої Кастилії, який не змогли стерти століття стрімких змін. Тут є бруковані площі, вузькі вулички з традиційними тавернами, де подають ситні страви місцевої кухні, та середньовічні церкви, що трапляються на кожному кроці.

До того ж старе місто напрочуд компактне. Від площі біля собору, яка є його серцем, до замку Бургоса – руїн давньої фортеці на пагорбі з краєвидом на охристі дахи внизу – можна дійти приблизно за 15 хвилин. І це при тому, що дорога веде вгору.

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Дорогою вам траплятимуться фрагменти середньовічних мурів, готичні церкви з розкішними вівтарями та, звісно, кілька барів із тапас. У Бургосі можна побачити Іспанію такою, якою вона була до появи натовпів галасливих туристів із селфі-палками.

7 місць у старому Бургосі, які варто побачити

Бургоський собор. Готичний велетень зі списку ЮНЕСКО, увінчаний мереживними шпилями та куполом із зірчастим склепінням.

Готичний велетень зі списку ЮНЕСКО, увінчаний мереживними шпилями та куполом із зірчастим склепінням. Арка Санта-Марія. Міська брама XVI століття, яка нагадує величезний кам’яний вівтар.

Міська брама XVI століття, яка нагадує величезний кам’яний вівтар. Замок Бургоса. Руїни фортеці на пагорбі, звідки відкривається вражаюча панорама охристих дахів і собору.

Руїни фортеці на пагорбі, звідки відкривається вражаюча панорама охристих дахів і собору. Пласа-Майор. Барвиста головна площа міста з аркадами, літніми майданчиками кафе та примітною будівлею мерії.

Барвиста головна площа міста з аркадами, літніми майданчиками кафе та примітною будівлею мерії. Церква Сан-Ніколас-де-Барі. На перший погляд скромний готичний храм, усередині якого прихований надзвичайний монументальний кам’яний вівтар.

На перший погляд скромний готичний храм, усередині якого прихований надзвичайний монументальний кам’яний вівтар. Каса-дель-Кордон. Палац XV століття, де католицькі монархи приймали Христофора Колумба після його повернення з другої трансатлантичної експедиції.

Палац XV століття, де католицькі монархи приймали Христофора Колумба після його повернення з другої трансатлантичної експедиції. Церква Сан-Хіль-Абад. Непоказний зовні середньовічний храм, усередині якого відкривається ціла низка багато оздоблених готичних каплиць.

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