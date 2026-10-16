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Відпустка там подовжить вам життя: напрямки в Європі

Олена БилімОлена Билім
Time to read1 хв
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Відпустка там подовжить вам життя: напрямки в Європі
Локації для осінньої відпустки. Джерело: pexels.com/@mikhail-nilov

Популярність здорового способу життя та прагнення до довголіття дедалі частіше спонукають мандрівників шукати відпочинок, який відновлює не лише сили, а й гармонію організму. Замість складних косметологічних процедур або виснажливих щоденних рутин експерти радять обирати локації, що сприяють природній активності, правильному харчуванню та щирому спілкуванню.

Компанія CV Villas провела дослідження майже 100 європейських напрямків, оцінивши їх за критеріями всесвітньо відомих "блакитних зон", де проживає найбільше довгожителів. Результатом цього аналізу став рейтинг місць, де звичайний відпочинок перетворюється на ефективну інвестицію у власне здоров’я та довголіття, пише euronews.

Особливості найкращих європейських курортів

Перше місце в рейтингу виборола мальтійська столиця Валлетта завдяки зручності для пішохідних прогулянок та численним закладам для соціального відпочинку, які гармонійно підтримують активний щоденний ритм.

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Відпустка там подовжить вам життя: напрямки в Європі

Валетта. Джерело: unsplash.com/@distracto

На другій сходинці опинився грецький острів Паксос, який приваблює відвідувачів неспішним способом життя, недоторканою природою та міцними зв'язками всередині місцевої громади.

Третю позицію посів вишуканий французький курорт Сен-Тропе, тоді як четверте місце несподівано здобуло угорське історичне місто Егер.

Замикають лідерські позиції й інші мальтійські та південноєвропейські локації, що пропонують ідеальний баланс між фізичною активністю, пішохідним рельєфом, помірним споживанням якісного вина й традиційною родинною атмосферою.

Рейтинг 20 європейських напрямків для подорожі

Нижче представлено перелік найкращих локацій Європи, розрахований на основі критеріїв активності, спокійного темпу життя та високого рівня соціалізації:

  1. Валлетта, Мальта
  2. Паксос, Греція
  3. Сен-Тропе, Франція
  4. Егер, Угорщина
  5. Мдіна, Мальта
  6. Ібіца, Іспанія
  7. Таорміна, Італія
  8. Лефкада, Греція
  9. Будва, Чорногорія
  10. Дінгл, Ірландія
  11. Несебр, Болгарія
  12. Бад-Ішль, Австрія
  13. Піран, Словенія
  14. Олесунн, Норвегія
  15. Сент-Джуліанс, Мальта
  16. Гоцо, Мальта
  17. Ксаміль, Албанія
  18. Левоча, Словаччина
  19. Бордо, Франція
  20. Нові-Сад, Сербія

OBOZ.UA пропонує європейські напрямки для святкування Геловіну.

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