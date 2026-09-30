Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
"Пошматувала" Оксану Марченко, отримувала листи за Юлію Тимошенко, а олігархи не змогли поділити між проєктами. Інтерв’ю з Інною Приходько"Пошматувала" Оксану Марченко, отримувала листи за Юлію Тимошенко, а олігархи не змогли поділити між проєктами. Інтерв’ю з Інною ПриходькоЗСУ відмінусували ще 1900 окупантів та спалили десятки артсистем: дані ГенштабуЗСУ відмінусували ще 1900 окупантів та спалили десятки артсистем: дані ГенштабуРосія розпочала кампанію з ударів по енергетиці України: в ISW пояснили ціль ПутінаРосія розпочала кампанію з ударів по енергетиці України: в ISW пояснили ціль Путіна"Це була очікувана смерть". Дочка легендарного Георгія Дрозда розкрила, яка хвороба забрала його життя 11 років тому"Це була очікувана смерть". Дочка легендарного Георгія Дрозда розкрила, яка хвороба забрала його життя 11 років томуОсінтери ідентифікували локацію виробничих потужностей ударних дронів "Гарпія-А1". Фото і відеоОсінтери ідентифікували локацію виробничих потужностей ударних дронів "Гарпія-А1". Фото і відеоВночі -3, а вдень до +22: коли в Україну прийдуть перші заморозки та чи настала вже метеорологічна осіньВночі -3, а вдень до +22: коли в Україну прийдуть перші заморозки та чи настала вже метеорологічна осіньНацбанк продає срібну 1 грн з особливим дизайномНБУ "видає" українцям срібні монети номіналом 1 грн з особливим дизайном: скільки можна отримати за один разІлюстрація. ГороскопСтрільці, сміливо починайте нове, а Рибам потрібно відпочити: гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків зодіакуПентагон майже повністю законтрактував $400 млн допомоги Україні, – сенатор КунсПентагон майже повністю законтрактував $400 млн допомоги Україні, – сенатор КунсПартія німецької подруги Путіна Сари Вагенкнехт дивно змінила назвуПартія німецької подруги Путіна Сари Вагенкнехт дивно змінила назву

Валізи яких кольорів краще не купувати: що ж ними не так

Аліна Мілсент
Аліна Мілсент
Time to read3 хв
icon 1,4 т.
Валізи яких кольорів краще не купувати: що ж ними не так
Валізи в аеропорту
Джерело: Створено за допомогою ШІ

Під час вибору валізи мандрівники зазвичай звертають увагу на її розмір, міцність, вагу та кількість відділень. Однак колір багажу теж може мати значення. Деякі відтінки настільки поширені, що в аеропорту валізу легко переплутати з чужою.

Авіакомпанія Ryanair раніше звертала увагу пасажирів на те, що чорні, сірі та темно-сині валізи найчастіше губляться серед десятків схожих одиниць багажу. Саме ці кольори залишаються одними з найпопулярніших серед туристів.

Які кольори валіз найчастіше плутають

Найбільше проблем може виникнути з багажем таких кольорів:

  • чорного;
  • темно-синього;
  • сірого.

На багажній стрічці одночасно можуть з'явитися десятки майже однакових темних валіз. Після тривалого перельоту, коли людина втомлена або поспішає, ризик помилково забрати чужий багаж зростає.

Читайте також
Олена БилімОлена Билім
icon 111
"Відень біля моря": куди поїхати у Хорватії, окрім Дубровника
icon 111
"Відень біля моря": куди поїхати у Хорватії, окрім Дубровника
Олена БилімОлена Билім
icon 152
Сонячні напрямки у жовтні: куди поїхати у відпустку в Європі
icon 152
Сонячні напрямки у жовтні: куди поїхати у відпустку в Європі
Аліна МілсентАліна Мілсент
icon 123
Названі 6 Карибських островів, куди варто їхати у 2027 році
icon 123
Названі 6 Карибських островів, куди варто їхати у 2027 році

Особливо легко переплутати валізи однакового розміру та форми, якщо на них немає жодних помітних деталей.

Чи потрібно купувати яскраву валізу

Обирати неоново-зелену або яскраво-рожеву модель зовсім не обов'язково. Навіть звичайну темну валізу можна зробити впізнаваною.

Для цього підійдуть:

  • кольорова стрічка на ручці;
  • ремінь контрастного кольору;
  • велика наліпка;
  • яскравий багажний чохол;
  • незвичайний брелок або інший аксесуар.

Такий простий елемент дозволить швидше помітити свою валізу на стрічці та зменшить імовірність того, що її випадково забере інший пасажир.

Водночас надто дорога або дуже помітна валіза від відомого бренду може привертати зайву увагу. Тому практичніше зробити багаж легко впізнаваним, але не перетворювати його на демонстрацію вартості.

Як убезпечити багаж під час перельоту

Додатково мандрівникам радять класти всередину валізи пристрій для відстеження, наприклад компактний Bluetooth-трекер. Він може допомогти визначити приблизне місцеперебування речей, якщо багаж затримається або потрапить не на той рейс.

Корисно також покласти всередину валізи аркуш із контактними даними власника. На ньому можна зазначити номер телефону та електронну адресу.

Це важливо, оскільки зовнішня багажна бирка може відірватися під час транспортування. Якщо ж контактна інформація лежить усередині, працівникам аеропорту буде простіше встановити власника валізи.

При цьому не варто залишати на зовнішній бирці зайві особисті дані, наприклад домашню адресу.

Що ще варто зробити перед польотом

Перед здаванням багажу корисно сфотографувати валізу з усіх боків. Якщо вона загубиться, таке фото допоможе точніше описати її працівникам аеропорту.

Також бажано сфотографувати багажну квитанцію та зберегти її до моменту отримання речей.

Отже, чорні, сірі та темно-сині валізи не є поганим вибором самі по собі, але через їхню популярність їх легше переплутати з чужими. Якщо вже маєте темний багаж, достатньо додати одну-дві помітні деталі, щоб швидко впізнати його на багажній стрічці.

Раніше OBOZ.UA пояснював, чому не варто вдягати в літак чорні шкарпетки.

Схожі теми
туризмподорожіаеропорт
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись