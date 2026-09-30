Під час вибору валізи мандрівники зазвичай звертають увагу на її розмір, міцність, вагу та кількість відділень. Однак колір багажу теж може мати значення. Деякі відтінки настільки поширені, що в аеропорту валізу легко переплутати з чужою.

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Авіакомпанія Ryanair раніше звертала увагу пасажирів на те, що чорні, сірі та темно-сині валізи найчастіше губляться серед десятків схожих одиниць багажу. Саме ці кольори залишаються одними з найпопулярніших серед туристів.

Які кольори валіз найчастіше плутають

Найбільше проблем може виникнути з багажем таких кольорів:

чорного;

темно-синього;

сірого.

На багажній стрічці одночасно можуть з'явитися десятки майже однакових темних валіз. Після тривалого перельоту, коли людина втомлена або поспішає, ризик помилково забрати чужий багаж зростає.

Особливо легко переплутати валізи однакового розміру та форми, якщо на них немає жодних помітних деталей.

Чи потрібно купувати яскраву валізу

Обирати неоново-зелену або яскраво-рожеву модель зовсім не обов'язково. Навіть звичайну темну валізу можна зробити впізнаваною.

Для цього підійдуть:

кольорова стрічка на ручці;

ремінь контрастного кольору;

велика наліпка;

яскравий багажний чохол;

незвичайний брелок або інший аксесуар.

Такий простий елемент дозволить швидше помітити свою валізу на стрічці та зменшить імовірність того, що її випадково забере інший пасажир.

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Водночас надто дорога або дуже помітна валіза від відомого бренду може привертати зайву увагу. Тому практичніше зробити багаж легко впізнаваним, але не перетворювати його на демонстрацію вартості.

Як убезпечити багаж під час перельоту

Додатково мандрівникам радять класти всередину валізи пристрій для відстеження, наприклад компактний Bluetooth-трекер. Він може допомогти визначити приблизне місцеперебування речей, якщо багаж затримається або потрапить не на той рейс.

Корисно також покласти всередину валізи аркуш із контактними даними власника. На ньому можна зазначити номер телефону та електронну адресу.

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Це важливо, оскільки зовнішня багажна бирка може відірватися під час транспортування. Якщо ж контактна інформація лежить усередині, працівникам аеропорту буде простіше встановити власника валізи.

При цьому не варто залишати на зовнішній бирці зайві особисті дані, наприклад домашню адресу.

Що ще варто зробити перед польотом

Перед здаванням багажу корисно сфотографувати валізу з усіх боків. Якщо вона загубиться, таке фото допоможе точніше описати її працівникам аеропорту.

Також бажано сфотографувати багажну квитанцію та зберегти її до моменту отримання речей.

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Отже, чорні, сірі та темно-сині валізи не є поганим вибором самі по собі, але через їхню популярність їх легше переплутати з чужими. Якщо вже маєте темний багаж, достатньо додати одну-дві помітні деталі, щоб швидко впізнати його на багажній стрічці.

Раніше OBOZ.UA пояснював, чому не варто вдягати в літак чорні шкарпетки.

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