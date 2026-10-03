Узбережжя Амальфі: названі 10 найкращих локацій для відпочинку

Узбережжя Амальфі в Італії приваблює пастельними містечками, лимонними садами, виноградниками, бірюзовим Тірренським морем і мальовничими дорогами вздовж скель. Водночас у популярний сезон тут буває дуже людно, особливо від Великодня й до жовтня.

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Lonely Planet назвав десять локацій на узбережжі Амальфі та поблизу нього, які варто додати до маршруту. До добірки увійшли не лише відомі міста, а й пішохідні стежки, приховані бухти та острови.

Позітано

Позітано – одне з найвідоміших міст узбережжя. Його будинки лимонних, мандаринових і рожевих відтінків розташувалися каскадом на схилах, що спускаються до моря.

Найкращу панораму міста можна побачити з води. Після прогулянки човном варто піднятися вузькими вулицями повз бутики, ресторани та тераси, вкриті бугенвіліями. Водночас проживання у Позітано дороге, тому для бюджетної подорожі місто може бути не найзручнішою базою.

Стежка богів

Path of the Gods, або Il Sentiero degli Dei, – один із найвідоміших пішохідних маршрутів регіону. Стежка завдовжки близько 7 км проходить на висоті приблизно 630 метрів над рівнем моря серед середземноморської рослинності. Звідси відкриваються панорами узбережжя.

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Один із найпопулярніших маршрутів починається у гірському селі Бомерано та завершується у Ночелле. Найкраще вирушати сюди навесні або восени, а влітку – якомога раніше вранці.

Фіордо-ді-Фуроре

Фіордо-ді-Фуроре часто називають фіордом, хоча геологічно це не зовсім так. Вузьку ущелину у скелях сформував струмок Скіато.

Унизу розташований невеликий гальковий пляж, оточений високими скелями. Над ним проходить арковий міст, а вода у затоці надзвичайно прозора.

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Дістатися до пляжу можна сходами або безпосередньо човном чи водним таксі.

Амальфі

Амальфі дав назву всьому узбережжю. У середньовіччі місто було центром могутньої морської республіки, тому тут збереглося чимало історичних споруд.

Головна пам'ятка – собор Святого Андрія XII століття, до якого ведуть 62 сходинки від площі Дуомо. Амальфі також відомий вирощуванням лимонів і багатовіковими традиціями виробництва паперу. У місті працює Музей паперу, розташований у старовинній майстерні XIII століття.

Для поїздки радять обирати травень, червень, вересень або початок жовтня, коли туристів менше.

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Равелло

Равелло розташоване високо над узбережжям і відоме своїми віллами та садами.

Одне з найпопулярніших місць – Villa Cimbrone з Терасою нескінченності, розташованою на висоті 365 метрів. Звідси відкривається одна з найвідоміших панорам у регіоні.

Не менш цікава Villa Rufolo з мавританським двориком, садами та краєвидами на море.

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В'єтрі-суль-Маре

В'єтрі-суль-Маре відоме керамікою, яку тут виготовляють ще з римських часів. Місто нагадує просто неба галерею: керамічні плитки прикрашають фасади, магазини та навіть купол церкви Сан-Джованні-Баттіста.

У місцевих майстернях можна купити вази, посуд та інші вироби ручної роботи. Крім того, В'єтрі-суль-Маре менш переповнене туристами, ніж Позітано.

Сорренто

Сорренто формально не входить до узбережжя Амальфі, проте розташоване зовсім поруч – приблизно за пів години їзди від Позітано.

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Центром міста є площа Тассо, поряд із якою розташований старий квартал із ремісничими крамницями. Сорренто особливо відоме меблями з інкрустацією.

Також тут варто відвідати сади Villa Comunale та монастирський дворик Chiostro di San Francesco XIV століття.

Купальні королеви Джованни

Bagni della Regina Giovanna – невелика природна бухта приблизно за 3,6 км від Сорренто. Поруч збереглися руїни римської вілли I століття, частина яких нині перебуває під водою.

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До місця веде крута й нерівна стежка, тому для прогулянки краще обрати зручне взуття.

Байя-ді-Ієранто

Baia di Ieranto – відокремлена бухта на Соррентійському півострові. Від села Нерано до неї потрібно йти приблизно 45 хвилин. Остання частина маршруту проходить кам'янистим схилом.

З бухти відкривається краєвид на знамениті скелі Фаральйоні біля Капрі. На пляжі немає кафе чи кіосків, тому воду та їжу краще взяти із собою.

Капрі

Острів Капрі легко відвідати під час подорожі узбережжям Амальфі. Від Сорренто морська поїздка займає близько 25 хвилин, а влітку сюди також ходять човни з Амальфі та Позітано.

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Найпопулярніші райони острова можуть бути переповненими, однак варто відійти від центру – і туристів стає значно менше.

Серед головних місць для відвідування – руїни Villa Jovis, резиденції імператора Тіберія. Ще один варіант – орендувати човен і обійти Капрі морем, зупиняючись у невеликих бухтах, доступних лише з води.

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