У Фінляндії дарують подорож самотнім іноземцям: яка умова

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Коли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяВ Україну з російського полону повернули 270 людей: п’ятьох з них вважали загиблими під час теракту в Оленівці. Фото, відеоВ Україну з російського полону повернули 270 людей: п’ятьох з них вважали загиблими під час теракту в Оленівці. Фото, відеоУкраїнців попередили про різке зростання цін на бензинУкраїнців попередили про різке зростання цін на бензин: до чого "готуються" АЗСПутін"Йди у відставку, старий вже": Путін заговорив про повагу та рівність і став посміховиськом у мережіДональд Трамп і Володимир Путін, архівне фото"Не нова Ялта": у Кремлі зробили заяву про зустріч Путіна з Трампом і Сі Цзіньпіном та згадали Україну"Торговельна політика ЄС не повинна карати Україну": євродепутатка закликала переглянути квоти і CBAM"Торговельна політика ЄС не повинна карати Україну": євродепутатка закликала переглянути квоти і CBAMВідключення світла в Києві на початку жовтня 2025 рокуТри доби без світла та води: скільки грошей потрібно українцям, щоб пережити блекаутЗеленський підписав деякі гучні законопроєкти писав законопроєкт про домашніх працівниківЗакони про податки "на OLX" і посилки з Temu підписав Зеленський: про які зміни важливо знатиІлюстративне зображення: готівкові купюри гривні та долариУкраїнців "готують" до нового курсу долара: чого очікувати від банківНепоправна втрата для українського кіно: від важкої хвороби помер народний артист та зірка "Вечорів на хуторі біля Диканьки" Федір СтригунНепоправна втрата для українського кіно: від важкої хвороби помер народний артист та зірка "Вечорів на хуторі біля Диканьки" Федір Стригун

У Фінляндії дарують подорож самотнім іноземцям: яка умова

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
651
У Фінляндії дарують подорож самотнім іноземцям: яка умова
Гельсінкі. Джерело: unsplash.com

Фінляндія пропонує самотнім людям з усього світу безкоштовну чотириденну подорож. Під час подорожі можна не лише познайомитися з місцевою культурою та кухнею, а й зустріти потенційну другу половинку.

Організатори оберуть лише 16 учасників, а для отримання шансу на поїздку потрібно виконати незвичайне творче завдання. Про це повідомляє Time Out.

Безкоштовна подорож до Фінляндії: що пропонують учасникам

Туристична організація Visit Finland запустила ініціативу Finnish Dinner Date, яка поєднує гастрономічний туризм із романтичними знайомствами.

У межах проєкту 16 переможців отримають повністю оплачену чотириденну мандрівку до Фінляндії. Подорожі відбудуться з 9 до 19 лютого 2027 року.

Учасників розділять на дві групи по вісім осіб. Одна вирушить до Гельсінкі, а інша – до Тампере, міста в регіоні фінських озер. Цікаво, що переможці дізнаються про конкретне місце своєї подорожі лише після підтвердження участі.

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
456
Входить до списку ЮНЕСКО: туристам порадили унікальне місто в Іспанії
456
Входить до списку ЮНЕСКО: туристам порадили унікальне місто в Іспанії
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
1,5 т.
У Чилі пропонують безкоштовне житло: які умови
1,5 т.
У Чилі пропонують безкоштовне житло: які умови
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
1,5 т.
Не їдьте туди взимку: експерти назвали напрямки, які зіпсують вам відпустку
1,5 т.
Не їдьте туди взимку: експерти назвали напрямки, які зіпсують вам відпустку

Програма передбачає знайомство з місцевими кулінарними традиціями, різноманітні заходи та дегустації. Головною подією стане групове побачення за вечерею в несподіваному місці. До іноземних гостей приєднаються самотні фіни, які також відкриті до нових знайомств.

Як отримати безкоштовну поїздку до Фінляндії

Щоб претендувати на участь, потрібно виконати просте завдання: записати коротке відео англійською мовою, у якому відповісти на запитання: "Яку страву ви приготували б для романтичного побачення і чому?".

Після цього необхідно:

  • Опублікувати ролик в Instagram, TikTok або YouTube.
  • Додати хештег #FinnishDinnerDate і позначити Visit Finland.
  • Заповнити анкету на офіційному сайті, прикріпивши посилання на своє відео.

Для публікації в Instagram або TikTok профіль має бути відкритим. Водночас ті, хто не хоче демонструвати ролик усім користувачам, можуть завантажити його на YouTube з доступом лише за посиланням.

Приймання заявок триватиме до 10 листопада 2026 року, 11:59 за київським часом. Імена переможців оголосять 1 грудня в офіційних акаунтах Visit Finland в Instagram і TikTok.

Звідки виникла ідея романтичної подорожі

Натхненням для ініціативи став фінський тренд Sinkkukori, який набув популярності в соціальних мережах. Його суть полягає в тому, що самотні покупці беруть у супермаркетах рожеві кошики, сигналізуючи оточенню про готовність до знайомств.

У Visit Finland вирішили перенести цю ідею на туристичний рівень, поєднавши можливість зустріти нових людей із гастрономічними враженнями.

Представниця Business Finland Гелі Хіменес зазначила, що гості можуть закохатися не лише одне в одного, а й у фінську кухню або країну, яка стане для них новим улюбленим напрямком подорожей.

Раніше OBOZ.UA розповідав про три міста з найкращими барами у світі.

Схожі теми
ФінляндіяподорожіПодорожі Європоютуризм
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!