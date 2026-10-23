У Фінляндії дарують подорож самотнім іноземцям: яка умова

Фінляндія пропонує самотнім людям з усього світу безкоштовну чотириденну подорож. Під час подорожі можна не лише познайомитися з місцевою культурою та кухнею, а й зустріти потенційну другу половинку.

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Організатори оберуть лише 16 учасників, а для отримання шансу на поїздку потрібно виконати незвичайне творче завдання. Про це повідомляє Time Out.

Безкоштовна подорож до Фінляндії: що пропонують учасникам

Туристична організація Visit Finland запустила ініціативу Finnish Dinner Date, яка поєднує гастрономічний туризм із романтичними знайомствами.

У межах проєкту 16 переможців отримають повністю оплачену чотириденну мандрівку до Фінляндії. Подорожі відбудуться з 9 до 19 лютого 2027 року.

Учасників розділять на дві групи по вісім осіб. Одна вирушить до Гельсінкі, а інша – до Тампере, міста в регіоні фінських озер. Цікаво, що переможці дізнаються про конкретне місце своєї подорожі лише після підтвердження участі.

Програма передбачає знайомство з місцевими кулінарними традиціями, різноманітні заходи та дегустації. Головною подією стане групове побачення за вечерею в несподіваному місці. До іноземних гостей приєднаються самотні фіни, які також відкриті до нових знайомств.

Як отримати безкоштовну поїздку до Фінляндії

Щоб претендувати на участь, потрібно виконати просте завдання: записати коротке відео англійською мовою, у якому відповісти на запитання: "Яку страву ви приготували б для романтичного побачення і чому?".

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Після цього необхідно:

Опублікувати ролик в Instagram, TikTok або YouTube.

Додати хештег #FinnishDinnerDate і позначити Visit Finland.

Заповнити анкету на офіційному сайті, прикріпивши посилання на своє відео.

Для публікації в Instagram або TikTok профіль має бути відкритим. Водночас ті, хто не хоче демонструвати ролик усім користувачам, можуть завантажити його на YouTube з доступом лише за посиланням.

Приймання заявок триватиме до 10 листопада 2026 року, 11:59 за київським часом. Імена переможців оголосять 1 грудня в офіційних акаунтах Visit Finland в Instagram і TikTok.

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Звідки виникла ідея романтичної подорожі

Натхненням для ініціативи став фінський тренд Sinkkukori, який набув популярності в соціальних мережах. Його суть полягає в тому, що самотні покупці беруть у супермаркетах рожеві кошики, сигналізуючи оточенню про готовність до знайомств.

У Visit Finland вирішили перенести цю ідею на туристичний рівень, поєднавши можливість зустріти нових людей із гастрономічними враженнями.

Представниця Business Finland Гелі Хіменес зазначила, що гості можуть закохатися не лише одне в одного, а й у фінську кухню або країну, яка стане для них новим улюбленим напрямком подорожей.

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