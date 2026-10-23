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У Чилі пропонують безкоштовне житло: які умови

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read3 хв
717
У Чилі пропонують безкоштовне житло: які умови
Чилійський Маульїн запрошує охочих попрацювати на екобудівництві і відпочити на шикарній природі. Джерело: Wikipedia

Мандрівникам віком від 20 до 60 років пропонують у Чилі безкоштовне житло в будиночках серед лісу. Щоб скористатись цією нагодою, охочі мають взяти участь в сільськогосподарських роботах і створенні екологічної інфраструктури.

Як пише Canal26, волонтерська програма з такими умовами діє в містечку Маульїн на півдні країни. Вона передбачає приблизно чотири години роботи на день, обід, екскурсії околицями й два вихідні на тиждень.

Маульїн славиться своїми водно-болотними угіддями, лісами та близькістю до Тихого океану. Волонтерів з різних країн запрошують доєднатись до робіт через платформу Worldpackers. Вони отримають змогу пожити у крихітних будиночках посеред пралісу, який господарі описують як "рай миру та зелені". Роботи, якими доведеться займатись, залежать від пори року та потреб садиби.

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У Чилі пропонують безкоштовне житло: які умови

Жити мандрівникам пропонують серед прадавнього лісу. Джерело: Worldpackers

Екологічна програма у Маульїні розрахована на тих, хто прагне зануритися в природу, втекти від великих міст і насолодитися стежками, місцевою рослинністю та зонами відпочинку. Заявки приймаються від людей віком від 20 до 60 років. Це можуть бути як соло-мандрівники, так і пари волонтерів. Від них вимагається середній рівень володіння англійською мовою або базові знання іспанської, щоб легко спілкуватися під час перебування.

Організатори особливо наголошують, що зацікавлені у людях з досвідом у біобудівництві. Але запевняють, що це не сувора вимога. До речі, до проєкту можуть долучитися й ті, хто просто хоче навчитися таких екологічних технік.

Втім, зовсім безкоштовною така подорож не вийде. Програма не покриває авіаквитки, страховку, внутрішній транспорт чи візові витрати. Все це кожен учасник має оплатити самостійно.

Улітку головним пріоритетом проєкту є збір малини – одне з ключових виробничих завдань на фермі. В інші періоди волонтери допомагають у польових роботах: прополюванні, посіві, догляді за стежками та садівництві.

Також можна долучитися до фарбування, декорування, будівництва та ремонту приміщень, а ще взяти участь у проєкті з біобудівництва з використанням перероблених скляних пляшок для створення багатофункціонального простору для майстерень та спільноти.

У Чилі пропонують безкоштовне житло: які умови

Жити волонтерам пропонують у крихітних, але дуже живописних будиночках. Джерело: Worldpackers

Графік багато в чому залежить від погоди, що є звичним для південного Чилі. Програма передбачає приблизно чотири години роботи на день. Але його можна змінювати – наприклад, відпрацювати більше годин у певні дні, щоб отримати більше вільного часу протягом решти тижня.

В обмін на допомогу учасники отримують житло та низку бонусів для комфортного перебування на природі. Серед них:

  • безплатне проживання в окремій або спільній кімнаті залежно від наявності;
  • обіди щодня протягом усього перебування;
  • вільний доступ до обладнаної кухні для приготування інших страв;
  • базовий інтернет, якого достатньо для віддаленої роботи;
  • трансфер із домовленого з господарями місця прибуття;
  • безплатні екскурсії та тури околицями;
  • гарантовані два вихідні дні на тиждень.

При цьому організатори спільноти наголошують, що повага та комфортне співжиття є основоположними цінностями програми. Тому вони просять дотримуватися помірного рівня шуму, не приводити сторонніх людей на територію та поважати сімейну атмосферу простору.

Особи, які бажають взяти участь, повинні подати заявку через платформу Worldpackers. Процедура виглядає так:

  • зайти на офіційний сайт Worldpackers;
  • створити особистий профіль на платформі;
  • заповнити профіль інформацією про себе, свої інтереси та досвід;
  • знайти волонтерську вакансію в місті Маульїн;
  • ознайомитися з умовами, правилами проживання та вимогами господаря;
  • надіслати заявку на участь разом із коротким представленням себе;
  • дочекатися відповіді господаря, щоб узгодити дати й деталі поїздки.

Маульїн розташований на півдні Чилі, у провінції Льянкіуе, регіон Лос-Лагос. На півночі він межує з комуною Лос-Муермос, на сході – з Пуерто-Монт (на відстані близько 70 км) та Кальбуко, на півдні – з протокою Чакао, а на заході – з Тихим океаном.

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