Поки популярні туристичні напрямки Європи потерпають від напливу мандрівників, деякі країни залишаються незаслужено поза увагою відпочивальників. Вони приваблюють мальовничими краєвидами, багатою історією, доступними цінами та можливістю насолодитися відпочинком без величезних натовпів.

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Одним із таких напрямків є Північна Македонія, розташована в центральній частині Балканського півострова. Деталі розповідає Express.

Чим Північна Македонія приваблює туристів

Однією з головних природних перлин країни є Охридське озеро – одне з найдавніших і найглибших у Європі. Воно розташоване на кордоні Північної Македонії та Албанії серед мальовничих гір.

Один із користувачів туристичної платформи Tripadvisor навіть назвав його найкрасивішим місцем на Землі, відзначивши неймовірні краєвиди, гостинність місцевих жителів та різноманітність закладів. Тут можна відпочивати біля води, вирушити на прогулянку човном, милуватися старовинними храмами та знайомитися з місцевою кухнею.

Що подивитися у Північній Македонії

Приблизно за три години їзди від Охридського озера розташована столиця країни – Скоп'є. Місто відоме як місце народження Матері Терези, а також вирізняється незвичним поєднанням історичної та сучасної архітектури.

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Однією з найцікавіших локацій столиці є Старий базар, де серед вузьких брукованих вулиць розташовані ремісничі крамниці, кав'ярні та ресторани. Також туристам варто побачити старовинний Кам'яний міст, який з'єднує історичну частину міста із сучасною.

Ще одна визначна пам'ятка країни – каньйон Матка, до якого можна дістатися зі Скоп'є автобусом приблизно за 45 хвилин.

Тут розташовані старовинні монастирі, печери та мальовниче озеро, оточене скелями. Особливу увагу привертає печера Врело, яку вважають однією з найглибших підводних печер Європи.

Головні історії дня

Любителі активного відпочинку можуть покататися на каяках, вирушити на екскурсію човном або прогулятися гірськими стежками.

Скільки коштує відпочинок у Північній Македонії

Ще однією перевагою країни є порівняно невисокі ціни на проживання, харчування та транспорт.

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За даними туристичних сервісів Budget Your Trip, Booking.com та Numbeo, орієнтовні витрати мандрівників становлять:

бюджетний відпочинок – близько 48 євро на день;

ніч у тризірковому готелі – від 42 до 78 євро;

ситний обід у недорогому ресторані – близько 7 євро;

вечеря з трьох страв на двох у ресторані середньої цінової категорії – близько 30 євро;

пів літра місцевого розливного пива – менш ніж 2,40 євро;

поїздка автобусом зі Скоп'є до каньйону Матка – близько 0,60 євро в один бік.

Завдяки доступним цінам, природним пам'яткам та багатій культурній спадщині Північна Македонія може стати чудовою альтернативою популярним європейським курортам для тих, хто прагне відпочити без зайвих витрат і туристичних натовпів.

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