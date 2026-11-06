Туристів попередили про найперше, що варто зробити при заселенні у номер готелю

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиІлюстрація - мітинг українців за кордономКраїна ЄС вирішила прийняти більше біженців з України: де їх хочуть поселитиМіністр оборони Фінляндії публічно сказав, хто винен у затримках ракет до Patriot для УкраїниМіністр оборони Фінляндії публічно сказав, хто винен у затримках ракет до Patriot для УкраїниБалерина Волочкова остаточно вижила з розуму та "відправила" свого ворога воювати в Україні, де живе її рідняБалерина Волочкова остаточно вижила з розуму та "відправила" свого ворога воювати в Україні, де живе її рідняШтучний інтелект зробив прогноз на бій Усик – БенавідесШтучний інтелект зробив прогноз на бій Усик – БенавідесУ Силах оборони назвали напрямок, на якому РФ зосередила найбільше піхоти. КартаУ Силах оборони назвали напрямок, на якому РФ зосередила найбільше піхоти. Карта"Цинічно не затверджували План стійкості": Кличко різко відповів на ідею "кабінетів-коридорів" для допомоги Києву"Цинічно не затверджували План стійкості": Кличко різко відповів на ідею "кабінетів-коридорів" для допомоги Києву"Проміжок у запої? Казковий": Медведєв заявив, що Росію благатимуть повернутися у світовий спорт, і став посміховиськом у мережі"Проміжок у запої? Казковий": Медведєв заявив, що Росію благатимуть повернутися у світовий спорт, і став посміховиськом у мережіГенералу Дуці обирають запобіжний захід у справі "Карфаген": засідання стало скандальним, ще одного фігуранта взяли під вартуГенералу Дуці обирають запобіжний захід у справі "Карфаген": засідання стало скандальним, ще одного фігуранта взяли під вартуЗакликала натовп перекинути автобус Нацгвардії: суд обрав запобіжний захід Валерії Ладиці, причетній до подій у Петропавлівській БорщагівціЗакликала натовп перекинути автобус Нацгвардії: суд обрав запобіжний захід Валерії Ладиці, причетній до подій у Петропавлівській Борщагівці
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Туристів попередили про найперше, що варто зробити при заселенні у номер готелю

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
630
Туристів попередили про найперше, що варто зробити при заселенні у номер готелю
Декоративна доріжка на ліжку в готельному номері - це справжній збирач бруду та бактерій. Джерело: Thomas Barwick

Що ви робите в перші хвилини після того, як заселитесь у готельний номер під час подорожі? Оцінюєте краєвид з вікна? Оглядаєте санвузол? Розкладаєте речі? Блогери, які розповідають про відпочинок по всьому світу, стверджують, що починати потрібно з іншого.

Як пише видання Express, першою варто зняти з ліжка в готелі декоративну доріжку. Це смужка щільної кольорової тканини, яку кладуть упоперек ліжка біля його нижнього краю. Дізнавшись, навіщо вона потрібна, ви швидко зрозумієте, чому їй не місце на постелі.

На позір здається, що така доріжка виконує лише декоративну функцію. І це почасти так. У готелях як правило використовують білу постільну білизну, бо її можна прати за високих температур і відбілювати – це спрощує догляд за текстилем. Але звичайне біле ліжко має нудний вигляд. Декоративна доріжка додає йому кольору. Достатньо змінити одну смужку тканини – і весь номер набуває зовсім нового вигляду.

Читайте також
Олена БилімОлена Билім
1,4 т.
Європейське місто назвали найкомфортнішим для життя у світі: які міста у списку
1,4 т.
Європейське місто назвали найкомфортнішим для життя у світі: які міста у списку
Аліна МілсентАліна Мілсент
1,3 т.
Як не стати жертвою крадіжки в аеропорту: важливі поради
1,3 т.
Як не стати жертвою крадіжки в аеропорту: важливі поради
Олена БилімОлена Билім
5,6 т.
Альтернатива Мальдівам: туристам порадити ідеальне місце для відпустки
5,6 т.
Альтернатива Мальдівам: туристам порадити ідеальне місце для відпустки

Отже, яскрава доріжка, наприклад червона або синя, контрастує з білими простирадлами і робить ліжко, а разом із ним і весь номер, привабливішим. Проте, це не єдине її призначення.

Чимало туристів, щойно зайшовши в номер, сідають на ліжко трохи відпочити з дороги. При цьому не завжди вони знімають взуття. А багато хто ставить на ліжко сумку, щоби почати її розбирати. І все це відбувається саме в тій частині, де лежить ця декоративна доріжка. А це означає, що вона приймає на себе бруд, щоб не забруднювалася біла постіль. Нюанс в тому, що білі простирадла змінюють після кожного гостя, а доріжку зазвичай – ні. У багатьох готелях її перуть лише час від часу. Саме тому люди, які часто подорожують, насамперед знімають її з ліжка.

На те, що декоративна доріжка може бути доволі брудною, звертають увагу не лише мандрівники. Знімати її одразу після заселення радять і працівники готелів, зокрема керівники служби прибирання.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як не стати під час подорожі жертвою крадіжки в аеропорту.

Схожі теми
відпочинокПобутові лайфхакиподорожіготельтуризмтуристи
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!