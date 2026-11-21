Святкові вогні, аромат глінтвейну, прикрашені ялинки та затишні ярмарки приваблюють тисячі туристів. І хоча більшість мандрівників традиційно обирають Відень, Прагу чи німецькі міста, в Європі є не менш чарівне місце, яке часто залишається поза увагою.

Відео дня

Йдеться про Таллінн – столицю Естонії, де середньовічна архітектура поєднується з особливою різдвяною атмосферою. Як пише The Independent, місто може стати одним із найкращих напрямків для зимової подорожі, особливо для тих, хто мріє побачити справжнє сніжне Різдво.

Різдвяний ярмарок

Головною святковою локацією Таллінна є Ратушна площа, розташована в самому серці Старого міста. Щороку тут відкривають різдвяний ярмарок із дерев'яними будиночками, святковими прикрасами та величезною ялинкою.

Традиція встановлювати різдвяне дерево на цій площі сягає 1441 року, що робить її однією з найдавніших у Європі.

На ярмарку можна придбати вироби місцевих майстрів, різдвяні сувеніри, скуштувати традиційні естонські страви та зігрітися гарячим глінтвейном. Для дітей облаштовують святкові розваги, зокрема каруселі.

Цього сезону різдвяний ярмарок працюватиме з 20 листопада 2026 року до 6 січня 2027 року. Відвідати його можна щодня з 10:00 до 20:00.

Ще одна перевага Таллінна – висока ймовірність сніжної погоди. За дослідженням туристичного сервісу Rome2Rio, саме естонська столиця має найбільші шанси на сніг серед європейських міст із різдвяними ярмарками цього сезону.

РЕКЛАМА

Старе місто, яке зберегло середньовічну атмосферу

Не меншою принадою Таллінна є його історичний центр, внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут досі збереглися будівлі XIII століття, старовинні міські мури, вузенькі бруковані вулички та величні вежі. Попри численні війни й окупації, місто зуміло зберегти значну частину свого історичного планування.

Головні історії дня

Взимку Старе місто особливо чарівне: засніжені дахи, м'яке світло ліхтарів і різдвяні прикраси створюють атмосферу, яка нагадує ілюстрації до дитячих казок. Туристам радять обов'язково побачити готичну ратушу старовинні оборонні споруди.

А для найкрасивіших панорам міста варто піднятися на оглядові майданчики Паткулі та Кохтуотса. Звідси відкриваються мальовничі краєвиди на червоні дахи історичних будівель і численні шпилі.

Затишні кав'ярні та місцева кухня

Різдвяна подорож до Таллінна буде неповною без знайомства з його гастрономічними традиціями.

РЕКЛАМА

Одним із найцікавіших закладів міста є Maiasmokk – найстаріша кав'ярня Таллінна, яка працює з 1864 року. Вона славиться солодощами, особливо марципаном ручної роботи.

Також туристам рекомендують ресторан Rataskaevu 16, відомий своєю затишною атмосферою та свіжоспеченим домашнім хлібом.

Ще одне цікаве місце – Pegasus, ресторан, історія якого тісно пов'язана з культурним життям Естонії. Заклад відкрили у 1962 році, а його приміщення було спроєктоване для Естонської спілки письменників. У меню можна знайти страви, натхненні північноєвропейською кухнею, зокрема рибу, качку та сезонні овочі.

РЕКЛАМА

Що ще варто побачити у Таллінні

За межами історичного центру також є чимало цікавих місць. Наприклад, район Теллісківі приваблює сучасними галереями, креативними просторами та незвичайними закладами. Саме тут розташований Fotografiska – музей сучасної фотографії, де регулярно проводять виставки.

Тим, хто цікавиться історією, варто відвідати музей Vabamu, присвячений окупаціям та свободі Естонії. Його експозиції розповідають про життя країни під час нацистської та радянської окупацій.

Ще одна історична пам'ятка – колишні тюремні камери КДБ на вулиці Пагарі, де утримували й допитували людей у період радянського панування.

РЕКЛАМА

А після тривалих зимових прогулянок можна відпочити у традиційній естонській сауні. Особливою популярністю користується комплекс Iglupark на узбережжі, звідки відкривається краєвид на Талліннську затоку.

Чому варто обрати саме Таллінн

На відміну від деяких найпопулярніших різдвяних напрямків Європи, Таллінн дозволяє поєднати святкові розваги з неквапливим знайомством із містом. Його історичний центр досить компактний, тому більшість головних пам'яток можна оглянути пішки. Водночас цікавинок тут вистачить не на один день.

Головна перевага естонської столиці – поєднання середньовічної архітектури, різдвяних традицій і справжньої північної зими. Якщо пощастить зі снігом, Таллінн стане саме тим місцем, де можна відчути атмосферу Різдва, знайому з казок і святкових листівок.

OBOZ.UA пропонує дізнатися, куди експерти не радять їхати на відпочинок.