Скільки грошей треба для комфортного життя в Європі: показники для різних країн

Для комфортного життя в Європі одній людині може знадобитися від кількох сотень до понад шести тисяч євро на місяць. За класифікацією Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), до середнього класу належать домогосподарства, чиї доходи становлять від 75% до 200% національного медіанного показника. Для розрахунків журналісти використали рівень у 150%, який умовно може відповідати відносно комфортному життю.

Відео дня

Як пише Euronews, аналітики розрахували, який щомісячний дохід після сплати податків потрібен жителям 34 європейських країн, щоб досягти рівня забезпеченості, який відповідає початку верхнього прошарку середнього класу.

Скільки потрібно заробляти в різних країнах Європи

За даними за 2025 рік, медіанний еквівалентний наявний дохід у Євросоюзі становив 1912 євро на місяць. Відповідно, людині, яка живе сама, для досягнення позначки у 150% потрібно приблизно 2867 євро щомісяця після сплати податків.

Найвищі показники зафіксували у Швейцарії та Люксембурзі. Найнижчі – у Північній Македонії та низці балканських країн.

Ось скільки грошей на місяць потрібно одній людині за розрахунками Euronews:

Швейцарія – 6491 євро;

Люксембург – 6256 євро;

Норвегія – 5240 євро;

Австрія – 4568 євро;

Данія – 4524 євро;

Ірландія – 4392 євро;

Нідерланди – 4308 євро;

Німеччина – 3611 євро;

Франція – 3307 євро;

Італія – 2758 євро;

Іспанія – 2546 євро;

Португалія – 1808 євро;

Польща – 1799 євро;

Греція – 1463 євро;

Болгарія – 1108 євро;

Угорщина – 1099 євро;

Румунія – 1023 євро;

Сербія – 975 євро;

Чорногорія – 825 євро;

Туреччина – 755 євро;

Албанія – 723 євро;

Північна Македонія – 603 євро.

РЕКЛАМА

Отже, навіть серед найбільших економік ЄС різниця суттєва. Наприклад, у Німеччині відповідний показник на 1065 євро вищий, ніж в Іспанії.

Скільки грошей потрібно сім'ї

Для подружжя або сім'ї з дітьми необхідний дохід буде більшим, проте не прямо пропорційним кількості людей.

Це пояснюється тим, що члени одного домогосподарства спільно оплачують житло, комунальні послуги та інші витрати.

За підрахунками Euronews, середні орієнтири для Євросоюзу такі:

Одна доросла людина – 2867 євро на місяць.

Пара без дітей – 4301 євро.

Сім'я з двома дітьми віком до 14 років – 6021 євро.

Головні історії дня

Йдеться про сукупний чистий дохід домогосподарства, а не про заробітну плату кожного його члена.

Чому високий дохід не завжди гарантує комфортне життя

Експерти наголошують, що наведені суми не враховують усіх особливостей життя в різних країнах. Насамперед суттєво відрізняються ціни на житло, продукти, транспорт та послуги.

Якщо скоригувати доходи з урахуванням купівельної спроможності, розрив між країнами помітно скорочується. Зокрема, у Люксембурзі відповідний показник становить 4709 одиниць стандарту купівельної спроможності (PPS), а в Угорщині – 1495 PPS.

РЕКЛАМА

Професор Лейденського університету Коен Камінада пояснює, що однакове співвідношення доходу до національної медіани не означає однакового рівня життя.

Крім того, важливу роль відіграють власне житло, заощадження та відсутність великих боргів. Людина з невеликим доходом, але власною квартирою і фінансовою подушкою може почуватися впевненіше, ніж той, хто заробляє значно більше, проте витрачає значні суми на оренду та погашення кредитів.

На думку експертів, комфортне життя передбачає не лише можливість оплачувати житло, харчування й транспорт. Людина також повинна мати гроші на відпочинок, соціальне життя та заощадження, а головне – бути здатною впоратися з непередбаченими витратами без серйозних фінансових труднощів.

Водночас дохід у 150% від національної медіани не є офіційно встановленою межею комфортного життя. Це лише статистичний орієнтир, який допомагає порівнювати рівень забезпеченості населення в різних країнах.

OBOZ.UA пропонує дізнатися, яку країну у National Geographic назвали найкращим вибором для подорожі у 2027 році.