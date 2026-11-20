Після п'ятирічної паузи, що настала слідом за фінальною появою Деніела Крейга у стрічці "Не час помирати", кіносвіт нарешті дізнався ім'я сьомого виконавця ролі легендарного британського шпигуна – ним став Роберт Паттінсон.

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Поки фанати чекають на прем'єру 2028 року, коли агент 007 уперше в історії служитиме Його Величності, варто спланувати власну кіноподорож старим континентом. Експерти euronews.com відібрали п'ять найяскравіших європейських місць знімання, де кожен мандрівник зможе відчути атмосферу класичного шпигунського бойовика.

Глен-Етів, Шотландія

007: Координати "Скайфолл", 2012

Мальовничі та суворі пейзажі Шотландії неодноразово ставали ідеальним тлом для пригод секретного агента – зокрема у стрічках "Шпигун, який мене кохав" та "І цілого світу замало". Проте найбільш пам'ятним моментом стала подорож Бонда у виконанні Деніела Крейга та його керівниці М до родинного маєтку Скайфолл.

Звивиста гірська дорога Глен-Етів, що пролягає біля підніжжя величної вершини Буахайл-Етів-Мор, назавжди увійшла в історію кінематографа. Кадр, де замислений головний герой стоїть біля свого культового автомобіля Aston Martin DB5 на тлі драматичних пагорбів, став настільки знаковим, що його досі намагаються відтворити тисячі кіноманів під час подорожей Шотландським високогір'ям.

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Дамба Верзаска, Швейцарія

"Золоте око", 1995

Творці франшизи завжди приділяли особливу увагу видовищній появі нового актора в кадрі, і дебют Пірса Броснана в ролі легендарного шпигуна Яна Флемінга став справжнім еталоном екшену. У початковій сцені фільму "Золоте око" агент 007 здійснює запаморочливий стрибок вниз головою з греблі, щоб непомітно проникнути на таємну ворожу базу.

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Сьогодні ця 220-метрова гідротехнічна споруда у швейцарському кантоні Тічино відкрита для всіх охочих туристів. Щобільше, якщо вам вистачить сміливості рівня агента британської розвідки, ви можете власноруч випробувати адреналін на смак та здійснити офіційний стрибок із банджі з тієї самої точки, звідки стрибав кіногерой.

Сієна, Італія

"Квант милосердя", 2008

Італія посідає особливе місце в географії бондіани, а у стрічці "Квант милосердя" старовинне тосканське місто Сієна перетворилося на арену для однієї з найдинамічніших сцен переслідування. На відміну від вигаданого параду до Дня мертвих у Мехіко зі стрічки "Спектр", події у Сієні розгортаються на тлі цілком реальних і всесвітньо відомих кінних перегонів Паліо, які проводяться тут уже багато століть поспіль.

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Поки внизу вирує багатотисячний натовп уболівальників, Бонд женеться за зрадником Мітчеллом просто по старовинних черепичних дахах міста. Повторювати небезпечні акробатичні трюки кіногероїв туристам, звісно, не рекомендують, проте насолодитися аналогічною захопливою панорамою теракотових покрівель можна цілком безпечно – достатньо піднятися на оглядовий майданчик Сієнського собору.

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Готель Palácio Estoril, Португалія

"На секретній службі Її Величності", 1969

Розкішний готель у португальському курортному містечку Кашкайш має одразу два унікальні зв'язки з історією агента 007. По-перше, саме тут зупинявся герой Джорджа Лезенбі у фільмі 1969 року, і мандрівники досі можуть зустріти одного з учасників знімання: Хосе Діого, який тоді 18-річним юнаком вручав акторові ключі від номера в кадрі, донині працює в закладі консьєржем.

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По-друге, у 1941 році в цьому готелі мешкав сам творець персонажа Ян Флемінг, про що свідчить його оригінальний запис у реєстраційній книзі, виставлений у королівській галереї. Вважається, що напружені картярські партії між ворожими шпигунами у сусідньому казино Ешторіл надихнули письменника на створення знаменитої дуелі з Ле Шиффром у романі "Казино Рояль".

Казино Монте-Карло, Монако

"Золоте око", 1995

Елегантна атмосфера великих ставок та гламурного життя є невіддільною частиною образу британського суперагента. У стрічці "Золоте око" саме в легендарному гральному домі Монте-Карло персонаж Пірса Броснана веде напружену партію в бакару проти підступної та фатальної Ксенії Онатопп, а зовнішні сцени знімали безпосередньо на вулицях князівства Монако.

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Щоб повною мірою відчути кінематографічний шик, шанувальникам варто завітати до місцевого бару Salle Europe. Там бармени з радістю приготують для гостей фірмовий мартіні, збовтаний, але не змішаний, або легендарний коктейль "Веспер" із горілки, джину та білого аперитиву Lillet, рецепт якого Бонд вигадав у найпершому романі серії.

OBOZ.UA писав раніше, що зірка бондіани Деніел Крейг став почесним командувачем Королівського військово-морського флоту.