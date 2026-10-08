''Рай на землі'': місто в Туреччині назвали ідеальним для туристів

Це турецьке місто завдяки його розташуванню часто називають "брамою до Середземномор'я". Переконатися в цьому нескладно, особливо коли туристи приземляються у місцевому гігантському аеропорту, здатному пропустити понад 200 тисяч пасажирів за єдину добу.

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Часто його сприймають лише як зручний транзитний пункт на шляху подорожі до готелю "все включено". Але це помилка. Анталія (а саме про неї мова) з одного боку вирує сучасним життям, а з іншого – дивує затишними, спокійними вуличками, де пахне квітами та свіжозвареною турецькою кавою. На що тут варто звернути увагу, розповіло видання Interia Styl.

Анталія – це одне з найбільших міст Туреччини. Воно було засноване 159 році до н. е. грецьким царем Пергама Атталом II. За місцевою легендою, володар наказав підлеглим знайти для майбутнього поселення справжній "рай на землі". Сучасні туристи, познайомившись із містом ближче, справді доходять висновку, що у цій легенді є чимала частка правди.

Старе місто в Анталії: портал в іншу епоху

Плануючи поїздку в центр прямо з аеропорту у п'ятницю ввечері, варто бути готовим до щільного трафіку та заторів – це розпал години пік. Проте вже в неділю вранці місто має зовсім інакший вигляд: навіть у такому динамічному мегаполісі життя часом сповільнюється. Дорога у вихідний день займе небагато часу й дозволить без перешкод дістатися однієї з головних візитівок Анталії – Брами Адріана.

Ця тріумфальна арка, зведена у 130 році на честь римського імператора Адріана, складається з трьох багато оздоблених прольотів. Уся споруда, крім характерних колон, висічена з білого мармуру. На кам'яному покритті під ногами й досі видно глибокі колії від давніх колісниць – деталь, яка миттєво переносить уяву в часи Риму.

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Біля брами варто затриматися довше, щоб роздивитися її витончений декор. Прохід через арку створює майже фізичне відчуття телепортації: за спиною залишається гамірний сучасний проспект із висотками, а попереду відкривається квартал із зовсім іншою атмосферою.

Серце міста, де час зупинив свій хід

Калеїчі – історичне старе місто Анталії – являє собою лабіринт вузьких брукованих вуличок із дбайливо відреставрованими османськими садибами. Трапляються тут крихітні кав'ярні й крамнички, де гостинні господарі радо частують склянкою традиційного чаю. А ще тут розташовані дивовижно затишні бутік-готелі. Попри компактні розміри, у дворах багатьох із них господарі знаходять місце навіть для внутрішніх басейнів.

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Як краще оглядати старе місто в Анталії

Оптимальний спосіб – неспішна піша прогулянка. Головний плюс Калеїчі полягає в тому, що старий центр буквально всипаний туристичними пам'ятками. Можна сміливо блукати затишними провулками без чіткого маршруту, і дорога все одно виведе до найцікавіших локацій.

Під час прогулянки обов'язково потрапить на очі Рифлений мінарет (Яйвлі) – символічна вежа XIII століття з червоної цегли, яку видно практично з будь-якої точки. Також неможливо оминути вежу Хідирлик, яка в римські часи слугувала спостережним пунктом і маяком. А архітектурним свідченням багатої історії є Зламаний мінарет (Кесік). Ця споруда за свою історію встигла побувати і язичницьким храмом, і візантійською церквою, і мечеттю.

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Історична гавань, яку не можна оминути

Невіддільною частиною Калеїчі є старий порт, що притулився біля підніжжя стрімких скель. Завершивши промислове значення, колись він слугував ключовим торговим вузлом Середземномор'я, звідки відправляли шовк та прянощі. Сьогодні ж у порту тихо гойдаються на хвилях чепурні яхти та екскурсійні катери.

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Найкращі оглядові майданчики

Роздивившись деталі архітектури, варто піднятися вище, щоб оцінити панораму міста. Тим більше тому, що це абсолютно безкоштовно.

З боку гавані можна піднятися до скляного оглядового майданчика на площі Республіки (Cumhuriyet Meydanı). Окрім сходів, для втомлених мандрівників тут працює безкоштовний підйомник. Згори відкривається чудовий краєвид на Рифлений мінарет та черепичні дахи будинків, що мальовничо контрастують із бірюзовою водою.

Інше чудове місце для панорамних фото – парк Карааліоглу. Це улюблена зелена зона місцевих жителів, куди приходять сховатися від міської спеки. Набережна алея проведе повз оглядові точки, з яких відкривається краєвид на море, пасмо Таврських гір та величні скелясті кручі.

Раніше OBOZ.UA розповідав, про середньовічне місто в Італії, яке називають найкращим в Європі для туристів.