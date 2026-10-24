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Проходить через озера і поля: де розташований найдовший міст у світі

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
588
Проходить через озера і поля: де розташований найдовший міст у світі
Великий міст Даньян – Куньшань. Джерело: Our China Story

Найдовший міст планети простягається майже на 165 кілометрів, а на його будівництво витратили мільярди доларів. Над створенням гігантської конструкції працювали тисячі людей, яким вдалося завершити основні роботи лише за чотири роки.

Цікаво, що автомобілі цим мостом не їздять, адже він призначений виключно для залізничного транспорту. Детальніше про рекордну споруду розповідає польське видання Moto.pl.

Де побудували найдовший міст на планеті

Проходить через озера і поля: де розташований найдовший міст у світі

Великий міст Даньян – Куньшань. Джерело: engineersforum.com

Світовий рекорд належить Великому мосту Даньян – Куньшань, розташованому в китайській провінції Цзянсу. За даними Книги рекордів Гіннеса, його протяжність становить приблизно 164,8 кілометра.

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Споруда з'єднує райони міст Даньян і Куньшань та є частиною високошвидкісної залізниці Пекін – Шанхай. Маршрут пролягає через дельту річки Янцзи, перетинаючи водойми, канали, сільськогосподарські угіддя та інші ділянки зі складним рельєфом.

Більша частина мосту нагадує довжелезний віадук, залізничні колії якого підняті над землею на численних опорах. Завдяки такому інженерному рішенню потяги можуть долати значні відстані, не оминаючи природних перешкод.

Зведення масштабного об'єкта розпочалося 2006 року й завершилося у 2010-му. Вартість будівництва оцінюють приблизно у 8,5 мільярда доларів.

До реалізації проєкту залучили понад 10 тисяч працівників. Особливі труднощі виникали на заболочених територіях, де для встановлення опор доводилося облаштовувати надійні фундаменти.

Про масштаби робіт свідчить і кількість будівельних матеріалів: на спорудження мосту використали близько 450 тисяч тонн сталі. Офіційне відкриття відбулося 30 червня 2011 року.

Як їздять потяги по найдовшому мосту

Проходить через озера і поля: де розташований найдовший міст у світі

Великий міст Даньян – Куньшань. Джерело: Elias Cababie Daniel/eliascababieweb

Великий міст Даньян – Куньшань входить до складу залізничної магістралі Пекін – Шанхай, спроєктованої для руху високошвидкісних потягів зі швидкістю до 350 км/год. Водночас це не означає, що поїзди постійно рухаються з максимальною швидкістю.

Однією з найцікавіших ділянок маршруту є відрізок поблизу озера Янчен. З вікон вагонів пасажирам відкриваються краєвиди водної поверхні, а далі залізниця проходить повз поля, канали та забудовані території.

Будівництво настільки довгої естакади дозволило прокласти колії над складними природними ділянками й уникнути численних об'їздів. Це допомогло вдосконалити залізничне сполучення між великими китайськими містами.

OBOZ.UA раніше розповідав, де найкращий у світі громадський транспорт.

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Китайбудівництвоподорожізалізниця
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