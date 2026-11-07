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Про що можна безкоштовно попросити в літаку: знають не всі

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
9
Про що можна безкоштовно попросити в літаку: знають не всі
Бортпровідники з радістю забезпечать вас необхідними дрібничками, щоб зробити ваш переліт комфортнішим. Джерело: Artit_Wongpradu

Політ у літаку може бути доволі тривалим, і за цей час у пасажирів час від часу виникають додаткові потреби, окрім бажання поїсти, попити чи скористатись туалетом. І практично на кожному борту є коричні речі, які допоможуть позбутися дискомфорту, впоратися з дрібними неприємностями або зробити тривалу подорож зручнішою. І їх нерідко можна отримати безкоштовно.

Про такі можливості розповіла професійна бортпровідниця Сілле Райделл у дописі в TikTok. Вона вже шість років працює в авіації та ділиться порадами, які допомагають пасажирам почуватися комфортніше під час перельотів.

Важливе зауваження: не всі авіакомпанії надають перелічене на кожному рейсі – чимало може залежати від класу рейсу та від рівня квитка пасажира. А деякі послуги потрібно замовляти заздалегідь. Тому, якщо ви плануєте скористатись подібними пропозиціями, краще дізнайтесь, чи насправді вони доступні, напередодні вильоту.

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Гаряча вода

Якщо ви взяли із собою пакетик улюбленого чаю і не хочете купувати напій на борту, можна попросити в екіпажу налити вам гарячої води у чашку. Її також можна використати для заварювання каші чи локшини.

Додаткова вода

Під час тривалих перельотів у пасажирів може виникати спрага, адже в салоні літака повітря дуже сухе через роботу кондиціонеру. Якщо ви дуже хочете пити, ви можете попросити ще води, навіть якщо напій уже розносили під час обслуговування пасажирів. Просто зверніться до бортпровідників і запитайте, чи можуть вони принести ще.

Лід у пакетику

Якщо під час польоту болить голова або набрякли ноги, можна попросити для полегшення свого стану трохи льоду. Його покладуть у пакетик, щоб ви могли прикласти його до місця, яке болить або набрякло. Такий холодний компрес може допомогти полегшити неприємні відчуття.

Про що можна безкоштовно попросити в літаку: знають не всі

Розраховуєте на послугу від ботпровідника - не забудьте про ввічливість, вона дуже допомагає. Джерело: standret

Пластир

Натерти ногу дорогою до виходу на посадку – прикра дрібниця, яка здатна зіпсувати весь переліт. Якщо після довгих переходів аеропортом у вас на шкірі з'явився пухир, попросіть у бортпровідників пластир. Він допоможе захистити натерте місце від подальшого травмування.

Пакет для блювання

Якщо ви знаєте, що вас може знудити в літаку, одразу зверніться до екіпажу і попросіть видати вам пакет для блювання. Краще одразу мати його під рукою, а не чекати, поки самопочуття погіршиться. Зазвичай запас таких пакетів постійно зберігається на борту, тож соромитися свого прохання не потрібно: бортпровідники звикли до подібних ситуацій і ставляться до них із повним розумінням.

Беруші

У літаку буває доволі шумно через роботу двигунів, вентиляцію та розмови пасажирів. Якщо цей шум заважає відпочивати або заснути, можна запитати в екіпажу, чи є в них беруші. Ці предмети допоможуть трохи приглушити сторонні звуки і розслабитись.

Не соромтеся звертатися по допомогу

Досвідчена бортпровідниця наголошує: пасажирам не варто боятися ставити запитання, навіть якщо прохання здається їм незвичним або незручним. Екіпаж, найімовірніше, вже стикався з подібними ситуаціями і зможе підказати, як розв'язати проблему. Але не забувайте про ввічливість. "Звичайна доброзичливість під час польоту може зробити значно більше, ніж здається", – написала Сілле Райддел.

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